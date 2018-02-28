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С ГРУСТЬЮ О ТЕКУЩЕМ …

19:28. 28 февраля 2018 Просмотров - 319 Один комментарий Опубликовал:

РАЗМЫШЛЕНИЯ НА БЕГУ…

 


1

Текущая грусть, источник которой - наблюдения за перипетиями вышедшей на финишную прямую президентской предвыборной кампании и за горячими столкновениями мнений и агитацией в пользу «своего самого» даже в кругах единомышленников, подталкивает к взгляду на происходящее с более общих позиций, например, интересов России, основанных на «первоисточниках» и ОПРЕДЕЛЁННЫХ СТРАНЕ ЗАДАЧАХ В РАМКАХ ПЕРЕХОДА К НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ ОРГАНИЗОВАННОГО БЫТИЯ - ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, а не на эмоциях, вызываемых усилиями политтехнологов. Сразу оговорюсь, что желающих получить конкретные рекомендации в виде тех или иных ФИО ждёт разочарование: изложенное плохо напрямую совмещается с борющимися за высший пост и его проекция на текущую ситуацию – удел личных предпочтений и выводов, которые, надеюсь, могут быть сделаны.

Ложку оптимизма в происходящее и уверенность в то, что и в этот раз… вселяет известное: «Россия единственное государство, которое за всю свою историю обрело колоссальный запас живучести и прочности, способности к выживанию в самых тяжелейших условиях». Остаётся разобраться как…

Ответ на этот простой вопрос, в принципе, ясен: благодаря гармоничному сочетанию на всех уровнях управления обществом, страной и мїром в рамках триединой стратегии «Я-ЛИДЕР», «ЛИДЕР-НАРОД» И «ЛИДЕР-РОССИЯ». Проблема лишь в некоторых «мелочах», лежащих на пути их воплощения или кому-то боле знакомого «претворения в жизнь». При чём, они начинаются практически с первого шага – неявной в текущем уже первой позиции. Что уж говорить про вторую и третью. И если «ЛИДЕР» ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ ДОЛЖЕН ПРОЯВИТЬСЯ, на что и направлены усилия власти по повышению явки на выборах, то с остальными… Фундамент для второго понятия заблаговременно завален уходящими силами искусственно приклеенными и отторгаемыми обществом историческими клише типа «фашизм», не имеющим отношениями к действительности и стоящим задачам («Лидер-народ»), потому его восстановление потребует серьёзных усилий по отмыванию пока ограниченным количеством «мойщиков» с их недостаточными возможностями для таковой работы. Возвращение же даже к сегодняшней вменённой истории показывает, что периоды наибольшей государственной мощи и культурного расцвета Российского государства всегда совпадали с периодами наибольшей открытости России и коренного русского народа к другим народам, населяющим её. Он обладал наибольшей терпимостью и готовностью интегрировать эти нации и народности, говорящие на иных языках и исповедующие другие религии, в единую русскую языковую, культурную среду, тем самым обогащая как эти народы, так и саму многонациональную русскую культуру потому и недоступную по уровню духовного богатства для иных стран. Не имея сильно выраженной этнической самоидентификации, русский народ передавал государству функцию первоначальной организации для совместной хозяйственной деятельности и отражения внешних угроз, создавая тем самым почву для того, чтобы и другие этнические группы, нации и народности, населявшие Россию, «также могли обрести державно-государственнический идентитет и не испытывать никаких морально-психологических, этнических или религиозных преград на пути служения Российскому государству».

Возврат, а точнее принятие нового подхода к определению коренных признаков нации – «общности происхождения или исторического прошлого в образовании какой-то конкретной нации», способны снять вековой «национальный» вопрос, ликвидировать фундамент любых сегодняшних попыток исказить его и размыть до уровня полной неопределённости со вполне ясной целью разделить, чтобы потом властвовать.

 

2

Легок предположить, что «обрушенная» на головы жителей и историческая правда о Мидгард-Земле как и отдельных исторических этапов последнего периода, свидетели которого ещё сохраняют своё понимание и отношение к происходившему на их глазах и с их активным участием, явно не встретит восторга и со стороны многочисленных учёных «исторического» профиля, участников партийных собраний и простых почитателей хорошо известных и уже «отштампованных» личностей, роль которых в судьбе страны потребует коренного пересмотра, не сравнимого по возможностям раскола общества с дискуссией об известном теле на Красной площади.

Ещё более сложная ситуация с «Лидером-Россия», требующим явления мїру новой государственной «идеологии», формы правления (с учётом того, что действие старой искусственно насажденной программы – демократии – приостановлено), социальных ценностей, достойных будущего Человечества как единой структуры социальной организации (с отказом от ныне действующих материальных), нового технологического уклада (с ликвидацией сегодняшнего энергетического фундамента и восстановлением гармонии с окружающей природой), иного административно-территориально деления, исключающего связь со вторым понятием (с ликвидацией политической и экономической асимметрии), создания Безструктурной власти с изменением функций всех остальных ветвей и, возможно, их частичной ликвидацией (достижение гармонии Структурной и Безструктурной властей), иной экономической национально-ориентированной по целям и фундаменту политики на собственных ресурсах, требующей усиления роли государства в производстве общественного продукта, распределении и контроле за оным, плановости экономики (с отказом от используемой хрематистики), двухконтурной финансовой системы (наличного и безналичного «контуров») и иных её центральных органов по форме и содержанию. Ну и ещё одна необходимая «мелочь» – ликвидация инферно-фашизма в трёх его воплощенных формах: административно-чиновничьего, финансового и национально-демографического «желательно» с «носителями» оного.

Для полноты картины и осознания сложности ближнесрочной задачи добавьте к этому ВСТРОЕННОСТЬ РОССИИ В МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, например, МВФ, Всемирный банк, ВТО, одно упоминание о возможности выхода из которого вызвало бурную реакцию сегодняшних правительственных либералов, не говоря уже об отсутствии у страны своей собственной валюты.

 

3

Отдельная, не менее сложная задача, – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО СТАТУСА СТРАНЫ, связанного с необходимостью референдума и новой Конституцией, либо восстановлением последней действующей Конституции СССР 1977 года с решением массы «сопутствующих» проблем (или другим, более ясным юридическим специалистам, путём).

Осталось «уложить» весь перечень задач в отведённые для этого временные рамки – завершение первого этапа переходного периода в 2024 году («по странному стечению обстоятельств» совпадающему с окончанием следующего президентского срока) и затем ещё два этапа по 25 лет – и можно «на печку» с «чувством выполненного долга». Да, в указанный временной период, видимо, ещё придётся провести «великое расселение народов» по создаваемым с 2012 года зонам жизнесопровождения, но это – отдельный вопрос для самостоятельного освещения.

Можно, конечно, надеяться и на то, что Россия не только не раз демонстрировала «способность к выживанию», но и обладает «умением быстро концентрировать усилия на главном направлении и в кратчайшие сроки делать невозможное». Но лучше «впрягаться по полной»… Особенно тем, кто проснулся… В роли «будильника» над ещё спящими или заснувшими по дороге, «верблюда», взвалив на себя текуще возможное в рамках обретённого… ИНАЧЕ НЕ УСПЕТЬ… ВПРЯЧЬСЯ…

Ну что, нашли подходящего для решения всех задач кандидата, способного справиться с этим «возом» проблем САМОСТОЯТЕЛЬНО в указанных временных рамках без «внешней» поддержки, способной «поднять» общество? То-то и оно…

А. Никонович

 
Метки: власть, геноцид, знания, история, Культура, Левашов, образование, общество, политика, противостояние, развитие, религия, РНТО, Россия, Русь, славяне, ссср, США, технологии, Украина, хозяйство, эволюция, экономика
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