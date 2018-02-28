Главная » Видео, Славянские традиции

Энергобезопасная обережная одежда. Часть 1 из 4

11:03. 28 февраля 2018 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

Энергобезопасная обережная одежда. Часть 1 из 4
Страница Вконтакте – https://vk.com/lubaslava
Канал на ю-тубе – https://www.youtube.com/c/Любаслава

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Причем здесь русские или Иисус Христос – суперзвезда
... вид прихожан церкви, эти убогие одежды, постные лица, а так же... рода одеваются самые красивые национальные одежды, звучит живая музыка, а юность...
О русских,украинцах и евреях.Часть 2
Т.Г.Шевченко назвал русских и украинцев в своем стихотворении "Юродивый" немыми ,подлыми рабами,царскими подножками,доносчиками и фарисеями.И сказал ,что нашелся только один козак из милиона свинопасов. Почему же так сказал о нашем трудолюбивом народе ...
Российские подонки распространяют среди детей мерзость европейско-американской мрази
... финансируют соответствующие НГО. А продажная часть российского чиновничества даёт этим врагам...
«Бог не фраер, он все видит»
Епископ РПЦ потребовал от журналистов удалить все публикации о нем Орловский епископ, у которого нашли внедорожник за 6 млн руб., потребовал от журналистов удалить все публикации о нем, пригрозив ответственностью за оскорбление чувств верующих. В ...
Бюджет Одного Гражданина – КОНЕЦ РОССИИ.
Сначала я даже не стал обращать внимание на данную новость, которая появилась на этом сайте несколько дней назад. Потом она появилась ещё раз и даже появились некоторые расчёты. Решил посмотреть, что это такое. После ознакомления, утверждаю, что это не ...
О. Торсунов. Два пути.
http://www.torsunov.ru Источник

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>