Восточная Гута: Боевики не смогли обыграть Путина

В Восточной Гуте с 27 февраля введена ежедневная гуманитарная пауза.

Президент Владимир Путин опять "уступил" бандитам, заставив их играть по своим правилам?

Собственно говоря, непонятно, отчего исламисты в Восточной Гуте вкупе с призревшим их жалостливым Западом так яро настаивали на гуманитарной паузе в этом пригороде Дамаска, где идёт классическое уже по сирийским меркам уничтожение террористов. Кого они хотели переиграть? Путина?

По поручению президента России вводится...

Путина можно переиграть? Наверное. Правда, так сразу, без подготовки таких людей и не вспомнишь. Ещё его пытались обмануть американцы. Но грубо, без затей. Например, взять и вывезти "чернющих" по террористическим убеждениям исламистов из Ракки. Отправить их под Дейр-эз-Зор и слепить из них местную альтернативную власть.

Вот только в Восточной Гуте даже этот номер не прокатит. Нет тут ни наивных курдов, побежавших с высунутыми языками отжимать для американцев сирийские нефтяные месторождения, ни самих американцев, которым позволили бы вывезти отсюда террористов запрещённой в России "Джебхат ан-Нусры", как они вывезли из Ракки террористов запрещённого в России "Исламского государства".

Нет, здесь можно было уйти только в Идлиб. И то особо и не настаивали. Включили вам зону деэскалации? Да. Закрыли глаза на то, что радикальные террористы могут слиться с террористами более хитрыми, которые заявили себя "умеренной" вооружённой оппозицией? Да. Но вы роскошными шансами воспользоваться не захотели. У вас "умеренные" слились с экстремистами. И эвакуации в Идлиб вы предпочли сохранить свои возможности обстреливать Дамаск из миномётов. Ну вот и не обижайтесь.

За бандитов, впрочем, обиделся Запад. Стряхнул пыль с методичек, вспомнил про права человека, про якобы забрасываемые бомбами больницы, про слёзы ребёнка. Показал каких-то откровенных джихадистов с плакатами: "Россия, ты убиваешь наших детей!".

Запад потребовал гуманитарной паузы в Восточной Гуте. Раненых надо вывезти, боеприпасы подвезти, заменить пришедшее в негодность оружие. Стали давить на русских, на Путина. Резолюции о перемирии готовить.

А Путин? А Путин... уступил. И вот по поручению президента России в Восточной Гуте вводится гуманитарная пауза...

... для выхода мирных жителей

Гуманитарная пауза введена со вторника. Ежедневно. С 9:00 до 14:00. Об этом поручении своего верховного главнокомандующего известил мир министр обороны России Сергей Шойгу. Даже на решение Совбеза ООН сослался.

"Позавчера было принято решение Совета Безопасности ООН №2401. По поручению президента РФ в целях исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза",

— заявил Шойгу.

И пояснил: не только пауза, но ещё и гуманитарный коридор будет открыт. Координаты подготовлены и будут сообщены в ближайшее время. Для выхода мирных жителей.

А Запад думал, что для другого: для перегруппировки их "служебных" террористов, вывода своих военных инструкторов, довооружения потрёпанных банд. В общем, для того, чтобы переиграть Путина. Чтобы затерроризировать его справками лондонского бакалейщика о сотнях невинных жертв. Десятками разрушенных больниц и школ. А как только Путин уступит...

Бывало такое. В Алеппо такие паузы хорошо продлевали сопротивление террористов. Путин уступал тогда. Уступит и сейчас. Путин уступил. Мирное население пусть уходит. Пусть уходят даже разоружившиеся бандиты под видом "мирняка", западные военные инструкторы и комиссары в бандах. Уходите. С 9:00 до 14:00 ежедневно. Ну а кто не уйдёт, тут уж на слезинку ребёнка не жалуйтесь.

Есть такая позиция в шахматах — цугцванг. Когда тебя загнали в угол и позволяют делать только те ходы, которые ведут к поражению. Точнее, ты сам эти ходы делаешь. Добровольно. Потому что не удалось тебе переиграть Путина.

И теперь либо ты отпускаешь гражданских, а сам сидишь в развалинах, пока милосердная бомба или ракета не отправит тебя на вечный покой от политики и терроризма. Либо ты уходишь вместе с гражданскими, превращаясь в одного из них и оставляя оборонительные позиции. Либо ты удерживаешь гражданских в качестве живого щита для себя. И теперь уж ты точно террорист, для которого нет гуманитарных пауз.

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https://tsargrad.tv/articles/vostochnaja-guta-boeviki-ne-smogli-obygrat-putina_114141