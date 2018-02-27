Сводки от ополчения Новороссии 27 февраля 2018

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.

За прошедшие сутки противник сохранил огневую активность на всех направлениях, при этом активно применял тяжелое вооружение, в нарушение Минских соглашений. Отмечено применение украинскими оккупантами артиллерии калибром 152 и 122 мм, а также минометов различных калибров.

На Донецком направлении по районам населенных пунктов Старомихайловка, Докучаевск, Лозовое, Новоласпа, Стыла, Жабичево, а также Петровскому району г. Донецка, поселку шахты им. Абакумова и окрестностям аэропорта противник выпустил два артиллерийских снаряда калибром 152 мм и два калибром 122 мм, 54 мины калибром 120 и 82 мм. Кроме того, применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.

Украинские оккупанты вновь сосредоточили усилия на уничтожении гражданских объектов.

Военные преступники из 93-й отдельной механизированной бригады под командованием Клочкова который день подряд, в светлое время суток, не опасаясь быть замеченными наблюдателями ОБСЕ, обстреливают г. Докучаевск.

Вчера объектом поражения оккупанты выбрали гражданский автомобиль марки «Газель», принадлежавший Докучаевскому хлебокомбинату.

Водителя, развозившего мирным жителям города хлеб, от смерти спасло лишь то, что в момент обстрела он отлучился по делам.

Украинские военные преступники из 93-й бригады дважды попали выстрелом в хлебовозку, чтобы, как говорится, наверняка уничтожить гражданский автомобиль.

Повторился отработанный на практике сценарий обстрела санитарного автомобили 22 февраля. После этого противник накрыл жилой район города 120-мм минами.

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В результате обстрела Докучаевска повреждения получили 7 домостроений по адресу: ул. Пионерская, д. 2, 4, 5, 6, 7, 10 и ул. Энгельса, 3, а также три квартиры в двух многоэтажных домах по улице Ленина. По счастливой случайности, на этот раз обошлось без жертв среди мирных жителей.

На Мариупольском направлении противник выпустил 18 мин калибром 82 мм, также при обстреле интенсивно применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие по району населенного пункта Коминтерново.

На Горловском направлении по районам населенных пунктов Верхнеторецкое Нижнее и Доломитное противник выпустил 24 мины калибром 120 и 82 мм. Также огонь велся из различных видов гранатометов и стрелкового оружия.

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Всего за прошедшие сутки зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских оккупантов.

Продолжается наращивание наступательной группировки противника. В частности, на Донецком направлении отмечено прибытие группы военнослужащих из 56-й отдельной мотопехотной бригады для проведения подготовительных мероприятий и обеспечения размещения основных подразделений соединения, предназначенных для усиления 57-й отдельной мотопехотной бригады северо-западнее Донецка.

Вчера рекогносцировочная группа, в состав которой входили офицеры штаба «АТО» и 56-й отдельной мотопехотной бригады, заехали колонной на минные поля 57-й бригады недалеко от н. п. Пески.

В результате подрыва уничтожена одна и повреждено две единицы техники, не менее трех военнослужащих погибли, имеются раненые.

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