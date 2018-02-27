Сводки от ополчения Новороссии 27 февраля 2018
- 15:47 Делегация ПВО привезла помощь Донбассу.
- 15:00 Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту обстрела ВСУ санитарного автомобиля.
- 14:00 Боец ВС ДНР «Паровоз»: из железнодорожников — в защитники Донбасса.
- 13:51 Офицеры ВСУ подорвались на собственном минном поле: сводка с фронтов Донбасса (ВИДЕО).
- 13:47 Юрий Апухтин о первых ополченцах на Донбассе.
- 10:02 Пленный боец ВСУ и жители обстрелянного им Донецка и Спартака.
- Вчера 22:45 Пленный ВСУшник и жители Спартака.
- Вчера 20:04 ОБСЕ покидает с вещами Горловку.
Делегация ПВО привезла помощь Донбассу
В конце минувшей недели делегация ПВО приехала на Донбасс.
На этот раз мы привезли различную помощь для жителей ДНР.
Руководитель Кировского регионального отделения Валерий Александрович Беляев со своими земляками собрали средства для детей ДНР. Было принято решение не везти грузы из России, а привезти средства и все необходимое приобрести на месте. Заодно, повысив товарооборот донецких магазинов.
Так и сделали. Закупленные медикаменты, предметы гигиены, детская одежда и питание и т.д. были переданы Республиканскому специализированному дому ребенка г. Макеевки и школе – интернату № 1.
Помимо этого один из сторонников Партии Великое Отечество Владимир Аверьянов привез на Донбасс несколько сотен комплектов для моделирования самолетов. После чего наш коллега лично провел несколько мастер-классов для детей, как лучше и качественнее собирать и склеивать красавцы самолеты!
Донецкие СМИ активно рассказывали о визите делегации ПВО.
Источник: www.politnavigator.net
Из России доставлена гуманитарная помощь детям Донбасса
Донецкой школе-интернат №1 доставлена гуманитарная помощь, собранная неравнодушными жителями России.
«Мы будем и дальше стараться помогать вам всеми силами и просить об этом всех неравнодушных людей в России», — сказал публицист Николай Стариков на церемонии передачи помощи, которая состоялась в День защитника Отечества.
Он выразил надежду на наступление мира в Донбассе.
«Я надеюсь, что гораздо раньше, чем вы вырастите, на благо Родины нужно будет использовать другие ваши качества. Родину нужно будет защищать на рабочем месте: на заводе, за рулём автомобиля, в общем созидательным трудом, и делать всё, чтобы она процветала», — сказал Стариков.
Директор школы-интерната Ольга Волкова поблагодарила гостей из России.
«Я хочу ещё раз поблагодарить вас от имени детей и сказать, что сегодня главная наша задача – это хорошо учиться для того, чтобы получить знания и овладеть той профессией, которая будет приносить благо нашей Родине. Я думаю, пройдёт несколько лет, и вы увидите нас в тех учреждениях, которые делают всё возможное, чтобы наша Донецкая Народная Республика стала ещё крепче. Спасибо вам большое», — сказала Волкова.
Автор: Александр Гусар
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Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту обстрела ВСУ санитарного автомобиля
Санитарный автомобиль, осуществлявший эвакуацию раненого военнослужащего, 22 февраля был обстрелян ВСУ вблизи города Докучаевска. В ходе обстрела погибли санинструктор, водитель-санитар, а также раненый военнослужащий Республики.
Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 229 УК ДНР (террористическй акт, повлекший умышленное причинение смерти человеку) в отношении командира 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Клочкова В.Н., который отдал подчиненным военнослужащим преступный приказ о проведении обстрела.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Боец ВС ДНР «Паровоз»: из железнодорожников — в защитники Донбасса
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Офицеры ВСУ подорвались на собственном минном поле: сводка с фронтов Донбасса (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга заместителя командующего оперативным командованием Республики Эдуарда Басурина.
За прошедшие сутки противник сохранил огневую активность на всех направлениях, при этом активно применял тяжелое вооружение, в нарушение Минских соглашений. Отмечено применение украинскими оккупантами артиллерии калибром 152 и 122 мм, а также минометов различных калибров.
На Донецком направлении по районам населенных пунктов Старомихайловка, Докучаевск, Лозовое, Новоласпа, Стыла, Жабичево, а также Петровскому району г. Донецка, поселку шахты им. Абакумова и окрестностям аэропорта противник выпустил два артиллерийских снаряда калибром 152 мм и два калибром 122 мм, 54 мины калибром 120 и 82 мм. Кроме того, применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие.
Украинские оккупанты вновь сосредоточили усилия на уничтожении гражданских объектов.
Военные преступники из 93-й отдельной механизированной бригады под командованием Клочкова который день подряд, в светлое время суток, не опасаясь быть замеченными наблюдателями ОБСЕ, обстреливают г. Докучаевск.
Вчера объектом поражения оккупанты выбрали гражданский автомобиль марки «Газель», принадлежавший Докучаевскому хлебокомбинату.
Водителя, развозившего мирным жителям города хлеб, от смерти спасло лишь то, что в момент обстрела он отлучился по делам.
Украинские военные преступники из 93-й бригады дважды попали выстрелом в хлебовозку, чтобы, как говорится, наверняка уничтожить гражданский автомобиль.
Повторился отработанный на практике сценарий обстрела санитарного автомобили 22 февраля. После этого противник накрыл жилой район города 120-мм минами.
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В результате обстрела Докучаевска повреждения получили 7 домостроений по адресу: ул. Пионерская, д. 2, 4, 5, 6, 7, 10 и ул. Энгельса, 3, а также три квартиры в двух многоэтажных домах по улице Ленина. По счастливой случайности, на этот раз обошлось без жертв среди мирных жителей.
На Мариупольском направлении противник выпустил 18 мин калибром 82 мм, также при обстреле интенсивно применялось вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелковое оружие по району населенного пункта Коминтерново.
На Горловском направлении по районам населенных пунктов Верхнеторецкое Нижнее и Доломитное противник выпустил 24 мины калибром 120 и 82 мм. Также огонь велся из различных видов гранатометов и стрелкового оружия.
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Всего за прошедшие сутки зафиксировано 16 нарушений режима прекращения огня со стороны украинских оккупантов.
Продолжается наращивание наступательной группировки противника. В частности, на Донецком направлении отмечено прибытие группы военнослужащих из 56-й отдельной мотопехотной бригады для проведения подготовительных мероприятий и обеспечения размещения основных подразделений соединения, предназначенных для усиления 57-й отдельной мотопехотной бригады северо-западнее Донецка.
Вчера рекогносцировочная группа, в состав которой входили офицеры штаба «АТО» и 56-й отдельной мотопехотной бригады, заехали колонной на минные поля 57-й бригады недалеко от н. п. Пески.
В результате подрыва уничтожена одна и повреждено две единицы техники, не менее трех военнослужащих погибли, имеются раненые.
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Юрий Апухтин о первых ополченцах на Донбассе
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Пленный боец ВСУ и жители обстрелянного им Донецка и Спартака
Начальник пресс-службы ВС ДНР капитан Даниил Безсонов провёл пленного военнослужащего ВСУ Василия Жемелинского по обстреливаемым кварталам Донецка и посёлка Спартак и позволил ему пообщаться с жителями живущими под огнём ВСУ. После этого пленный рассказал о своих впечатлениях от увиденного и услышанного – он своими глазами увидел следы военных преступлений со стороны ВСУ, и, напротив, не увидел следов российских войск и вообще каких либо военных позиций в местах обстрелов.
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Пленный ВСУшник и жители СпартакаУкраинский каратель встретился с теми, кого он в составе ВСУ пытался научить любить Укрину обстрелами жилых домов..
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ОБСЕ покидает с вещами Горловку
Что бы это значило?
видео:Donbass Media Group
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