Правда о языческой России. Часть II. Александр Пыжиков
19:21. 27 февраля 2018 Просмотров - 227 3 коммент. Опубликовал: brahman
Восход солнца как источник жизненных сил
Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков открывает на канале “Концептуал” цикл передач посвященных языческим обычаям и практикам русского народа. Вторая передача цикла посвящена обряду встречи восходящего солнца.
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Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович
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Концептуал ТВ
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Этот горе-учёный никак не усвоит, что Русь, до кровавого крещения, была не языческой, а Ведической…
Язычество (Язычники) – это извращение, уход от Ведической Культуры, поклонение одному или нескольким богам материального мира, исполнение их воли, вместо Прославления Всевышнего и жития по его Заповедям, изложенным в Славяно-Арийских Ведах.
Яркой формой проявления язычества является современные мировые религии.
Термин «язычество» – противозаконная христианская ругань в отношении всех народов Земли
Он употребляется исключительно в христианской литературе.
Слово «Язычник» С точки зрения Древне Словенской Буквицы. [ЯзычеНик] – Образовано от слияния двух слов: Языче (Язык) – Народ, носитель исконной веры, обладающий языком образов.
Причем слово Язык ранее писалось через Буквицу Ен – Он, Структура определяющая восходящий образ.
И читалось это слова Езык. Буквица Ер в конце (аналог в современном языке твердый знак) обозначало народ, как сотворенный.
А значит, Народ имел единый Язык, поэтому народ и язык были понятиями тождественными. Слово Языче – писалось с буквицей Ять в конце, и обозначало представителя нашего народа.
Ник – Корень отрицания, изменения. В отношении человека обозначало – Изгой, тот, кого изгнали из нашего народа. Слово Язык написанное с буквицей ерь на конце (аналог в современном русском, мягкий знак) – означало представителя чужого народа, А Языченик (буква «е» обозначает место бук-вицы ерь) – Неизвестно кем сотворенный. (То есть Языче никакое) Ранее про человека пришедшего с других земель и имеющего другой язык и иную веру говорили «Языче Никакое», или «Языченик». Язычник, написанное с Буквы Ётта в начале, обозначало народ, почитающий традиции и богов, и родственный нам по определенным критериям.
Применять термин Язычники к Славянам, просто не верно, ибо Не можем мы сами себе быть иноземцами и иноверцами. Этот термин против нас самих же начали использовать представители Христианской церкви, по незнанию, неразумению, и не пониманию.
Плюс хотелось бы добавить, что исконно Славянская Вера, то есть Староверие или Родноверие, это никак не многобожие. Наша вера не относится ни к Монотеизму, ни к Политеизму, и сами Староверы называют славянскую веру Родотеизмом. В ней присутствует много ликов Богов, которым поклоняются и поют хвалебные песни, но в тоже время все эти Боги это лики одного бога Рода. Тем самым и рождается единство-множества, которое не может быть отнесено уже к единобожию или многобожию по отдельности. Вера древних славян самобытна и никак не соотносится с тем, что мы можем видеть сей-час.
НАШИ БОГИ О ЯЗЫЧНИКАХ:
ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ БОГА ПЕРУНА:
21. Сохраняйте в тайне Мудрость Божию, не давайте Мудрость Тайную вы язычникам…
Книга Велеса называет язычниками враждебные славянам племена, которые говорят на ином языке и поклоняются иным (не Славянским и Арийским) Богам.
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Уймись,ущербное создание, с твоим умственным развитием не передачи делать и лекции читать а вилами навоз грузить. На большее ты всё равно непригоден.
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Заврался совсем этот тов.Пыжиков… Если взялся рассказывать о нашем Солнце, то должен был описать и жест его приветствия – правой рукой от сердца к Солнцу… Но он боится этого – видите ли, это напоминает нацистский жест… Хотя так и римляне делали, когда приветствовали своего цезаря. Дьявол (Сатана) у него – союзник Солнца!? А ещё профессор… Сатана – (сат-а-на) святой-не-на (земле) или противоположная ипостась Бога не земным, а подземным обитателям.
Про Тибетскую медицину – вообще промолчал, что и эту медицину там оставили наши славные предки – славяне и арии… Заикнулся вскользь о Будде и ничего о нём не стал рассказывать… Он родился от белого отца и жёлтой матери. А тогда такие дети не принимались обществом, т.к. это нарушает законы. У белых 16-ти энергоновая составляющая, а у жёлтых – 12-ти. Ребёнок получился от смешения с 14-ти энергоновой кровью. И эти два элемента, которых ему не хватало до 16-ти, после озарения он сформировал в учение Дао. Символ красно-синий “инь-ян” (плюс и минус). Из Индии учение через Тибет попало в Китай и стало Дзен-буддизмом. Будда смог дойти всего лишь до Мира Нирваны, а дальше не смог из-за того, что не хватает двух элементов. Но это не значит что дальше ничего нет.
БАЛАБОЛ, одним словом…