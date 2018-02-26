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Су-57 в Сирии, и “крысы” бегут. Террористы из “Джейш аль-Ислам” в Восточной Гуте, в Сирии “запросили мира”.

15:31. 26 февраля 2018 Просмотров - 1,072 3 коммент. Опубликовал:
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Хорошие новости приходят из Сирии. Правильные, долгожданные новости.

 
 
Первое боевое применение Су-57 в Восточной Гуте, фактически мгновенно дало плоды. Как сообщает ресурс «Suriya al-Ghad», террористическая группировка «Джейш аль-Ислам» согласилась на прекращение огня в Восточной Гуте.
Ещё бы они не согласились, чай не сталинградцы:

 

СУ-57 разбомбил Гуту вместе с американцами.

 
 
Последует ли за ней «Джебхат ан-Нусра» уже, по понятным причинам, не столь важно. Также, как не важно, догадались они сами, или им срочно подсказали вышестоящие "товарищи", по нелепой случайности оказавшиеся в эпицентре ада. 
 
Напомню: говоря не очень дипломатическим языком, принятая в четверг резолюция Совбеза ООН о 30-дневном прекращении огня, по настоянию России не распространяется на террористические группировки, окопавшиеся под прикрытием западной коалиции. В Сирии есть три района, лукаво названные зонами деэскалации и относительно которых у ВКС окончательно лопнуло терпение: Восточная Гута, район Идлиб и юг страны, граничащий с Израилем:
 
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Таким образом, судя по сообщениям с мест, с террористами в Восточной Гуте будет покончено в ближайшее время. На очереди, скорее всего, Идлиб, так как игра на южных границах более сложная и сопряжена с активным противодействием Израиля. Нет сомнения, что и третий район будет окончательно зачищен, тем более, что месяц назад в Москве была очная встреча Нетаньху и Путина, на которой, а также в последующих телефонных переговорах, не мог не обсуждаться этот вопрос.
 

Встаёт закономерный вопрос: а что дальше? Когда закончится война в многострадальной Сирии? Ответов, как водится, достаточно много и, к сожалению, все они не очень оптимистичные. Ведь в Сирии остаётся самая трудноразрешимая проблема — присутствие на северо-востоке войск коалиции (прежде всего, США), активно пытающихся разыграть курдскую карту, что автоматически переводит войну в другую фазу. 

 
То есть, окончание войны зависит от того, когда коалиция окончательно уберётся со всей территории страны. Уберётся, кстати, исключительно добровольно и мирно, и желательно до того, как попасть в прицелы российских ВКС. 
 
 
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http://alex-o-mire.blogspot.ru/2018/02/blog-post_25.html#more
Метки: ВКС России, война с американским терроризмом, крысы бегут, сирия, удар Су-57
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3 коммент.»

  • 537 367
    KOCMOHABT 26 февраля 2018 в 16:27 Ссылка Пометить
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    Никакого мирного диалога с террористами. Выжигать эту нечисть с земли начисто, без птичьего языка дипломатии.

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  • 5699 3357
    serjoza 26 февраля 2018 в 16:35 Ссылка Пометить
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    Коалиция нам ещё по зубам может дать.Не надо так помпезно выражаться о сильном враге.Вон на аэродроме самолётики стоят в ряд..бац удар и нету самолётиков.а потом будут говорить наши генералишки негодяишки ,мол Сталин виноват,что не предупредил что враг нападёт неожиданно.Так что смотрите на вещи реально.Там надо вести осторожную игру.СШа пока очень мощная армия как и флот..а Россия не СССР даже близко не стоит.

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