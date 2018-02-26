Су-57 в Сирии, и “крысы” бегут. Террористы из “Джейш аль-Ислам” в Восточной Гуте, в Сирии “запросили мира”.

Хорошие новости приходят из Сирии. Правильные, долгожданные новости.

Первое боевое применение Су-57 в Восточной Гуте, фактически мгновенно дало плоды. Как сообщает ресурс « Suriya al-Ghad », террористическая группировка «Джейш аль-Ислам» согласилась на прекращение огня в Восточной Гуте.

Ещё бы они не согласились, чай не сталинградцы:

СУ-57 разбомбил Гуту вместе с американцами.

Последует ли за ней «Джебхат ан-Нусра» уже, по понятным причинам, не столь важно. Также, как не важно, догадались они сами, или им срочно подсказали вышестоящие "товарищи", по нелепой случайности оказавшиеся в эпицентре ада.

Напомню: говоря не очень дипломатическим языком, принятая в четверг резолюция Совбеза ООН о 30-дневном прекращении огня, по настоянию России не распространяется на террористические группировки, окопавшиеся под прикрытием западной коалиции. В Сирии есть три района, лукаво названные зонами деэскалации и относительно которых у ВКС окончательно лопнуло терпение: Восточная Гута, район Идлиб и юг страны, граничащий с Израилем:

Таким образом, судя по сообщениям с мест, с террористами в Восточной Гуте будет покончено в ближайшее время. На очереди, скорее всего, Идлиб, так как игра на южных границах более сложная и сопряжена с активным противодействием Израиля. Нет сомнения, что и третий район будет окончательно зачищен, тем более, что месяц назад в Москве была очная встреча Нетаньху и Путина, на которой, а также в последующих телефонных переговорах, не мог не обсуждаться этот вопрос.

Встаёт закономерный вопрос: а что дальше? Когда закончится война в многострадальной Сирии? Ответов, как водится, достаточно много и, к сожалению, все они не очень оптимистичные. Ведь в Сирии остаётся самая трудноразрешимая проблема — присутствие на северо-востоке войск коалиции (прежде всего, США), активно пытающихся разыграть курдскую карту, что автоматически переводит войну в другую фазу.

То есть, окончание войны зависит от того, когда коалиция окончательно уберётся со всей территории страны. Уберётся, кстати, исключительно добровольно и мирно, и желательно до того, как попасть в прицелы российских ВКС.

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http://alex-o-mire.blogspot.ru/2018/02/blog-post_25.html#more