Сводки от ополчения Новороссии 25 февраля 2018

Военкор ополчения ДНР Геннадий Дубовой ответил украинским псевдожурналистам на обвинения.

В День Защитника Отечества некоторые представители Национального союза журналистов Украины и Союза журналистов России опубликовали заявление (dnews.dn.ua/news/667739), в коем осудили случаи участия журналистов в боевых действиях во время командировок в зону вооруженного конфликта на Донбассе.

В заявлении упомянуты репортёры «Царьграда», телеканала «Звезда», актер Михаил Пореченков и я. Помимо прочего сказано: «Журналист, работающий на передовой, не должен скрывать свой статус…»

Уважаемые (не знаю кем) украинские и российские журналисты, свирепо осудившие сторонников ЛДНР, отвечаю вам: вы не журналисты, а манипуляторы и 100%-е лжецы. Я никогда не прикрывался статусом прессы, с момента возникновения ополчения был и остаюсь рядовым бойцом — как на физическом, так и на информационном фронте. Это первое.

Второе и — главное: вам следовало бы задать себе вопрос: почему вместо выполнения своих прямых обязанностей по освещению происходящего в зоне боевых действий вы, спасая свои бесценные организмы, резво улепетнули в Киев или в Москву?

Оставшимся пришлось и воевать и делать репортажи… Вы всему миру продемонстрировали свою трусость и неспособность выполнять свои профессиональные обязанности. И после этого ещё смеете кого-то осуждать и лепетать о приверженности «принципам объективной и непредвзятой журналистики»?

Геннадий Дубовой

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