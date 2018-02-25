Сводки от ополчения Новороссии 25 февраля 2018
- 05:00 Вы трусы! — военкор ополчения ДНР Дубовой ответил украинским и российским либеральным журналистам (ФОТО).
- 04:30 Военные ДНР и «Боевое братство» оказали помощь школе-интернату в Амвросиевке (ВИДЕО).
- Вчера 20:51 От ран скончался военный ВСУ, который поднял флаг Украины над Донецким аэропортом.
Вы трусы! — военкор ополчения ДНР Дубовой ответил украинским и российским либеральным журналистам (ФОТО)
Военкор ополчения ДНР Геннадий Дубовой ответил украинским псевдожурналистам на обвинения.
В День Защитника Отечества некоторые представители Национального союза журналистов Украины и Союза журналистов России опубликовали заявление (dnews.dn.ua/news/667739), в коем осудили случаи участия журналистов в боевых действиях во время командировок в зону вооруженного конфликта на Донбассе.
В заявлении упомянуты репортёры «Царьграда», телеканала «Звезда», актер Михаил Пореченков и я. Помимо прочего сказано: «Журналист, работающий на передовой, не должен скрывать свой статус…»
Уважаемые (не знаю кем) украинские и российские журналисты, свирепо осудившие сторонников ЛДНР, отвечаю вам: вы не журналисты, а манипуляторы и 100%-е лжецы. Я никогда не прикрывался статусом прессы, с момента возникновения ополчения был и остаюсь рядовым бойцом — как на физическом, так и на информационном фронте. Это первое.
Второе и — главное: вам следовало бы задать себе вопрос: почему вместо выполнения своих прямых обязанностей по освещению происходящего в зоне боевых действий вы, спасая свои бесценные организмы, резво улепетнули в Киев или в Москву?
Оставшимся пришлось и воевать и делать репортажи… Вы всему миру продемонстрировали свою трусость и неспособность выполнять свои профессиональные обязанности. И после этого ещё смеете кого-то осуждать и лепетать о приверженности «принципам объективной и непредвзятой журналистики»?
Геннадий Дубовой
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Военные ДНР и «Боевое братство» оказали помощь школе-интернату в Амвросиевке (ВИДЕО)
В четверг, 22 февраля, Вооруженные силы ДНР, совместно с организацией «Боевое братство», доставили гуманитарную помощь в Амвросиевскую школу-интернат № 4.
В свою очередь, коллектив интерната поблагодарил ВС ДНР за оказанную помощь.
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От ран скончался военный ВСУ, который поднял флаг Украины над Донецким аэропортом
23 февраля в Днепропетровской больнице имени Мечникова скончался от тяжелых травм военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Николай Гуцаленко (позывной «Кока»).
В госпиталь его доставили с тяжелым ранением головы, которое он получил в боях у Водяного 21 февраля. За жизнь оккупанта украинские врачи боролись два дня, однако он так и не вышел из комы. В декабре ему исполнилось 25 лет.
На фронт Гуцаленко попал в июле 2014 года. Дважды участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Гуцаленко был одним из украинских военных, которые вывесили украинский флаг над новым терминалом аэропорта.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su