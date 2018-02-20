Коллекционер марок
09:42. 20 февраля 2018 Просмотров - 374 2 коммент. Опубликовал: brahman
О человевке высочайшей нравственности и его хобби.
Слушания по делу бывшего советского диссидента, обвиняемого в загрузке детской порнографии, было отложено на неопределенный срок из-за его слабого здоровья.
Владимир Буковский, 75 лет, который был, в своё время, самым известным узником совести коммунистической России, должен был предстать перед кембриджским Королевским судом, по обвинению в загрузке и хранении непристойных изображений детей.
Если бы он был осужден, это стало бы позором для человека, которого его сторонники считают героем, чья “высочайшая нравственность” ставит его в глазах русских в один ряд с Александром Солженицыным.
И тем не менее, Буковский должен был заявлять о своей невиновности по пяти обвинениям в создании порнографических изображений ребенка, по пяти обвинениям в хранении порнографических фотографий ребенка и одному обвинению в хранении запрещенного изображения ребенка.
Газете "Индепендент" сказали, что частью его защиты является утверждение, что изображения жестокого обращения с детьми, возможно, были загружены российскими хакерами, лояльными к Владимиру Путину как часть кампании Kompromat, призванной заставить замолчать яростного критика российского президента.
Несмотря на то что он, с 1976 года, живет в Кембридже, в 2008 году Буковский попытался выставить свою кандидатуру на российских президентских выборах, а в 2015-м он сказал британскому следствию, что “вполне уверен”, что его друг Александр Литвиненко был убит в Лондоне смертельной дозой радиоактивного полония “по приказу Кремля”.
В конечном счете, однако, ни одного заседания суда так и не состоялось. Две предыдущих попытки провести слушания дела должны были быть отложены из-за ухудшения здоровья Буковского, у которого есть серьёзные проблемы с сердцем, лёгкими, печенью и почками.
Третья попытка провести слушания, в понедельник, закончилась тем что и прокуратура и защита согласились, что не появившийся в суде Буковский теперь находится в слишком плохом состоянии чтобы давать показания в свою защиту.
Его Честь судья Гарет Хоуксворт приказал приостановить судебное производство, указав, что оно может быть начато вновь , только если кембриджский Королевский суд или Апелляционный суд решат, что здоровье Буковского восстановилось достаточно для проведения слушаний.
Судья Хоуксворт сказал: “Я вполне удовлетворен, в свете продолжающегося ухудшения его здоровья, что … Когда дело дойдет до того момента когда г-н Буковский может или должен давать показания, он попадёт в совершенно невозможную ситуацию. Я представляю, что было бы совершенно несправедливо судить человека при таких обстоятельствах”.
Результат означает, что Буковский остается невинным человеком. Неясно, однако, как это всё скажется на его репутации.
Когда обвинения против него были впервые обнародованы, журналисты были проинформированы, что компьютер Буковского был взломан, и изображения жестокого обращения с детьми загружены без его ведома.
Буковский был поддержан заявлениями вдовы Литвиненко Марины и Гарри Каспарова, чемпиона мира по шахматам ставшего видным противником Путина.
Они указали на возможность того, что он был оклеветан. О том же было сказано в петиции, подписанной более чем 7000 бывших советских политических заключенных, их родственников и потомков, которые настаивали на том, что Буковский является “человеком высочайшей нравственности”.
Но, когда процесс начинался в декабре 2016 г., кембриджский Королевский суд услышал, что, когда полиция постучала в дверь Буковского, он немедленно сказал детективам, что у него есть “картинки”.
Уильям Картер, поддерживавший обвинение, рассказал суду: “28 октября 2014 г. полицейские вошли в его дом.
“Он открыл дверь. И был немедленно арестован по подозрению в загрузке и хранении непристойных изображений детей.
“Г-н Буковский сразу сказал, что он действительно загружал фильмы. Они были в компьютере, в его исследовании”.
Буковский был допрошен в полицейском участке Парксайд в Кембридже, и там, по словам г-на Картера, он рассказал о своем отношении к изображениям насилия и надругательств.
“В сущности” – сказал суду юрист – “г-н Буковский не видел ничего плохого в том что он делал.
“Постольку поскольку дети были заинтересованы, для него то это выглядело так как будто они сами наслаждались”.
Г-н Картер сказал, что Буковский сказал полиции, что он узнал о непристойных онлайн-изображениях детей в конце 1990-х.
Суд услышал, что Буковский сказал полиции, что начал свое “исследование” изображений после того, как заинтересовался дебатами по проблемам цензуры в Интернете.
“Его первоначальное любопытство” – сказал г-н Картер – “скоро превратилось в хобби подобное коллекционированию марок”.
http://perevodika.ru/articles/1197791.html – полностью по ссылке
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
Солженицин – не образец нравственности в моих глазах. С моей точки зрения, Солженицин – приспособленец и лжец. Многие люди прошли через систему лагерей и ссылок, в т.ч. мои непосредственные предки. И я, хоть и по рассказам, представляю себе истинный масштаб той трагедии.
Солженицин умер. И это его единственный плюс. Не будет больше клеветать. Но было бы лучше, если бы он был жив, и был бы жив его вечный оппонент – Шаламов В.Т. Судьба Шаламова В.Т. гораздо трагичнее, показательнее и имеет большее воспитательное значение. Шаламов – Маресьев ГУЛАГА. И памятники надо ставить таким, как Шаламов, а не предателям Родины.
loading...
Я думал, что он уже умер. Так нет, жив и ещё способен разглядывать детские гениталии. Адреналинчику захотелось на старости лет. 3,14d..r, однозначно.
Высочайшая нравственность – термин, неприменимый ни к нему, ни к Солженицыну, ни к их подельникам.