​Ведическая культура славян ариев возникла задолго до Крещения Руси

Потом, после Крещения Руси и развития государственности это направление массовой народной культуры (в том числе и средствами государственной политики) стало подавляться. Хотя, и до сих пор следы языческой культуры присутствуют во всем и порождают для современников все особенности славянского стиля. За прошедшие века исторического развития мир сильно изменился. Изменилось и отношение людей к своему прошлому. Вырос интерес к языческой культуре. Люди нового времени начинают искать в полузабытом язычестве ответы на актуальные вопросы современности. И часто, именно язычество помогает им. Знакомство с историей Языческого Православия помогает лучше понимать настоящее.



I. Общие термины



1.1. Арии и арийская культура

В основу культуры положены понятия добра и блага. Ариями называли они себя. Так на древнем славянском (ныне, — санскрите) именовали себя древние славяне (потомки скифов). Арий (в переводе с санскрита) означает, — несущий благо. Каждый в обществе ариев должен был своим поведением (своими поступками) нести добро и благо (роду, племени) быть полезным для всех.



Именно такое поведение и такой человек назывался благородным (Благо — Родным). Человек, который своим поведением рожал (приносил, творил) благо (добро и пользу) окружающей природе и людям. Отсюда и термины, — благотворного (целебного) влияния (воздействия) в окружении благородного человека.

1.2. Соборность

Понятия о добре и благе были тесно связаны с понятием коллектива, общества и соборности. При решении вопросов стремились к соборным решениям. Таким решениям, при выполнении которых выигрывают все участники. Такие (выгодные для всех) способы поведения (соборные решения) вырабатывались и принимались на общих советах (собраниях).



При общих обсуждениях учитывались мнения всех. Считалось, что на общем совете соборное решение найдено (выработано), когда с ним соглашались (единогласно) все участники совета. Всем участникам достигнутое решение было выгодно. Сегодня мы бы сказали, что соборные решения, — это оптимальные и/или взвешенные решения, которые максимально улучшают отношения в социальной среде и в обществе. В силу своей всеобщей выгодности такие (взвешенные) предложения принимаются единогласно. Ни чьи интересы не ущемляются, каждому принятое решение выгодно.



Примечание. Сегодня с научных позиций мы понимаем, — ввести корректно понятия добра и блага без понятия соборности нельзя. По той причине, что в общем случае, полезное (выгодное) одному, может быть вредным другому. В Арийской культуре, — благородное поведение вводится на фоне требования соборности. Нести добро и благо всем. Это поведение максимального лада и гармонии, как с окружающей природой, так и с людьми. Это жизнь максимальной пользы для сообщества природы и людей.



Социальные изменения

Славяне арии считали благими и/или добрыми только те социальные изменения, — которые для всех, кого данные изменения касаются, были выгодны, были полезны для всех.



Например. Торговля в условиях цивилизованного рынка есть — Благо (соборное). По той причине, что каждая сделка, каждая операция цивилизованного рынка совершаются только на условиях обоюдного согласия, только при условии выгодности для всех партнеров. Каждое предложение заканчивается сделкой только в том случае, когда планируемое предложение становится выгодным для всех участников. Когда каждый партнер (раздельно и самостоятельно) начинает понимать (осознавать) свою выгоду от свершения предстоящей сделки.



Ведизм

Другим краеугольным камнем культуры был ведизм. Постижение смысла. Понимание, разумение, ведение сути обсуждаемого предмета. Противоположно, — не ведает (не знает), что творит. То есть не понимает, что делает. Так говорили о человеке глупом, неразумном.



Ценились люди ведающие, знающие и понимающие (разумные). Их польза была особенно видна всем при выработке (поиске) соборных решений на общих родовых или племенных советах. Когда, основываясь на логике и реальном понимании вопроса, показывалось, что таким образом достигается (лучшее) справедливое и выгодное всем членам рода (племени) решение.



Сегодня мы с уверенностью можем сказать, что ведизм, по сути, является научным подходом к поиску оптимальных решений в трудных, жизненно важных вопросах. Научным подходом к выработке достоверных (достаточно — верных в данном конкретном случае) схем и/или моделей поведения в реальных условиях жизни рода (племени). В своих ведах арии излагали результаты применения реалистичного научного подхода в приложениях к рассмотрению конкретных жизненных ситуаций (вопросов).



Итог раздела



Ведическая культура славян ариев (в те, тысячелетней давности времена родовых и племенных отношений) заложила основы реалистичного научного подхода. Заложила начала науки о Благе и Справедливом социальном устройстве общества.



II. Мировосприятие

Всем носителям русского языка известна последовательность слов: тело, душа, дух. Арии всегда различали и на практике применяли полученные из опыта знания. В модели языческого мировосприятия (в языческой модели устройства мира) имелись объекты трех концептуально отличных (различных) качеств (свойств). Физическое (материальное) тело (рука, нога, лицо, волосы …как таковые, которые можно потрогать, полизать, понюхать и т.п.). Душа — вместилище страстей, чувств и переживаний. Дух — нематериальная составляющая, определяющая концептуальные установки. Концептуальные модели жизненного поведения (трусость или смелость, открытость или замкнутость и т.п.) Например, армии славян ариев всегда были сильны своим духом.



Переводя приведенную последовательность: тело, душа, дух — на современный язык науки, сегодня мы можем сказать, — арии из своего опыта общения с природой вынесли основное концептуальное положение: в строении каждого существа можно выделить три качественно отличных слагаемых (компонента):



1. Физическое тело — материальную составляющую



2. Душу (область — чувства, переживаний, страстей, притяжения, воображения, фантазий и отвращения) — энергетическую (биоэнергетическую) составляющую



3. Его дух (совокупность концепций, установок, правил, моделей поведения, стиля и т.д.) (нематериальная область духовная) — духовная составляющая.



Итог раздела



Тысячелетия назад в языческой культуре славян ариев было сформулировано фундаментальное ведическое (научно — эволюционное) утверждение. При выборе достоверных (достаточно — верных) моделей (схем) описания объектов реального мира, (реальных объектов реальной природы) необходимо использовать комплексный базис:



1. Материя



2. Информация



3. Мера



Сегодня такой подход научного познания окружающего мира мы могли бы назвать комплексным реализмом. По сути, используемый древними славянскими язычниками подход по своей универсальности и мощности правдоподобия перекрывает всю историю развития классического материализма и идеализма. Перекрывает все достижения естествознания за всю историю развития мировой культуры: религии, философии и науки.



Для проверки последнего утверждения можно обратиться к любому кворуму светил с вопросом, — специалисты и профессионалы современной науки, знакомые с самыми последними достижениями и историей современного естествознания, можете ли Вы сегодня указать хоть одного академика и/или лауреата, использующего в своих научных описания реального мира подобный базис?



Как ни печально. О таких не известно. И это, при той самоуверенности и бахвальстве современного естествознания, науки и философии, через сотни лет бурного развития, и сотен лет забвения. Когда сотни лет в мире шла постоянная пропаганда лапотной никчемности и отсталости языческой культуры славян.



Арии не только понимали, выделяли и разделяли указанные выше три качества (три составляющих) в строении мира, но и постоянно практиковались в этом умении, постоянно использовали свои знания на практике.



Широко известен следующий случай из истории Языческого Православия. Православный священник молился перед иконой Великомученика Георгия. В часовню вошел путник, — чужестранец. В сердцах он ударил копьем в икону Святого Георгия. Но, потом, остыв, стал просить прощения у старца. На что услышал чудную для себя речь.



Спокойно подняв взор на чужестранца, языческий священник молвил, что поступок странника ни сколько не оскорбил его, по той причине, что он молился не доске.



Примечание. В данном случае языческий священник молился символу (молился нематериальному, — духовному объекту). Духовному символу смелого, благородного поведения Святого Великомученика Георгия, который при жизни своей открыто (не убоявшись мучений) восстал против лживости княжеского подворья. Чужеземец же, в душе своей, чувствуя правоту старца, начинал еще более стыдиться. Постепенно, все более и более он начинал осознавать неуклюжесть дикого своего поведения и духовное превосходство старца.



Итог раздела



Уровень реалистичности (наукоемкости) языческого мировосприятия в культуре древних славян ариев, (носителей Арийской Ведической культуры) — был неправдоподобно высоким. В основном вопросе, — в вопросе природы базовых понятий естествознания они во многом опережали науку естествознания даже сегодняшнего дня. Они, например, осознавали, что Бога (духовный объект, класс нематериальных объектов) нельзя увидеть (в бытовом смысле этого слова). Как все духовные объекты, его нельзя пощупать, потрогать, понюхать, полизать и т.п. Но можно, — овладеть искусством видеть (в смысле, — понимать) результат его деятельности. Можно научиться видеть (в смысле, понимать, воспринимать) и использовать (свое видение) присутствия Бога во всем окружении живой и неживой природы.



Они знали и практиковали: — с многообразием личностей (личин, ипостасей) Бога можно общаться. В этом общении из сравнения плодов творчества (созидания) человеку открывается, — насколько разум и возможности человека ничтожны по сравнению с разумом и возможностями Вселенной. И он, как дитя природы (сын Господа), пользуясь богатством и изобилием даров, может только благодарить и славить Господа за его щедрость и изобилие. Откуда и термины, — славяне и Православие, — (славить и правильно славить Господа).



Космос и космизм в культуре славян (сформировавшиеся гораздо позднее в качестве самостоятельных научно — философских построений) являются прямым следствием культурного наследия языческой культуры славян ариев. Планета Земля в трудах Чижевского начинает именоваться космической колыбелью жизни. Языческий знак свадхистаны (свастики) столь обыденный в повседневной жизни славян вплоть до заката царской Росси. (Позднее, XX в. был использован в качестве герба рейха фашистской Германии.)



По сути, языческий знак свадхистаны (свастики) является картой (схемой) ближнего (околосолнечного) космоса. Картой (схемой, символом) как хоровода, так и фактического движения вещества в ближнем космическом пространстве (схемой пучков солнечного ветра). Примечательно, что официальной науке, данный факт, стал известен только в конце XX веке с наступлением космической эры. И то, не сразу, а только, когда космические корабли стали летать за пределы магнитосферы Земли в «дальний космос».



Все это неоспоримо указывает на наличие в жизни славян ариев высоко развитой культурной надстройки. Высоко развитой системы коллективного познания, образования и воспитания. В те времена столь совершенная система могла быть реализована только на базе сложной просветительской структуры (сети) монастырей, церквей, часовен и приходов. Сегодня, не видя и не понимая сложного уклада монастырей и монастырской жизни языческих славян ариев, профаны от науки могут только недоумевать, — откуда у простых сельчан с хатами, крытыми соломой, с родовым и племенным укладом могла появиться культура столь высокого класса.



При этом, здесь специально опускаются вопросы духовной музыки, искусства иконописи и монументального зодчества. Поскольку такие обсуждения еще более перегрузили бы и без того нагруженную статью.



С языческих позиций славян ариев современный люд, с трудом осваивающий азы обычной 3-х мерной (Византийской) перспективы, основы соборной нравственности и (в математике) класс только реальных (нет комплексных) чисел (для многих специалистов сегодняшнего дня, даже с высшим техническим образованием, корень из отрицательного числа, — мистика) — странный народ.



С языческих позиции славянина ария такой люд во многом напоминает сборище дикарей. Сборище школяров, для которых только сегодня начинает приоткрываться окно в мир реальности. Только сегодня начинает открываться факт существования в окружающем мире нематериальных объектов.



Простейший пример тому (нематериального объекта), — смысл. Это реальный объект реального мира. И как можно на этом уровне обсуждать тему, — постижение смысла, веды и ведизм? Когда эти понятия, тождественные понятию — замысел и смысл, столь важны для осознания сути и существования Господа, столь важны для воспитания веры.



Сегодня часто цитируют из Библии, — «Сначала было слово, слово было у Бога, слово было Богом». Хотя, в данном случае, гораздо лучше использовать боле правильный перевод с греческого термина: «логос», — замысел. В более правильном переводе данная строка звучит, — «Сначала был замысел (мироустройства), замысел был у Бога, сам замысел был Богом».



В фразе рассматриваются нематериальные объекты. Рассматривается связь и развитие (эволюция, динамика по времени) нематериальных объектов. Эти объекты лежат открыто, здесь нет секретов. В природе (которая является критерием истинности и источником всех наших знаний) никто никогда и не пытался ни от кого ничего скрывать.



Современные же «горе — ученые» просто еще не доросли духовно, они не в состоянии видеть (идентифицировать) духовные объекты. Свою слепоту они пытаются скрыть байками типа «параллельные миры». Или нелепыми утверждениями, — мол, мысль тоже материальна.



Язычники и язычество

Из-за близости к природе, что так высоко ценили понимание природы и почитали в ней Бога и считали каждого сыном природы (сыном Бога) славяне арии справедливо именовали себя язычниками. Именно близость с природой наделяла их особо высоким пониманием устройства мира. «Открылась бездна, — звезд полна. Нет звездам, — счету. Бездне, — дна». — писал М.В. Ломоносов.



К язычникам относил себя и греческий философ Анаксагор. Когда его упрекали в непрактичности, что он постоянно смотрит на звезды, вместо того, что бы думать о Родине. «Напротив» — отвечал он, — «смотря, на звезды, я постоянно думаю о Родине».



К язычникам относил себя поэт Александр Пушкин. «Что за прелесть, — эти (языческие) сказки» — восхищался он народным творчеством. Открыто глумился и смеялся Александр над мировоззренческим ничтожеством носителей Христианства в «Сказе о попе и его работнике Балде».



Из сравнения могущества природы с поступками (деяниями) земных владык язычники выносили заключение о «ничтожестве мирских ценностей». Потому, «волхвы и не боялись могучих владык, и княжеский дар был им не нужен, Могуч и свободен их вещий язык. И с волей господнею дружен». В своем мировосприятии носители Языческого Православия стояли гораздо выше политического интриганства организованного Христианства.



Славяне арии понимали и практиковали постулат Едино — Божия, — мир един. Мир открыт взору каждого, взору разумному, взору пытливого наблюдателя. Наблюдая мир, мы познаем истину. (Леонардо да Винчи). Окружающий мир является источником всех наших знаний, является критерием истинности всех наших утверждений. В мире (во вселенной) торжествует концептуальное единство (Господь). В мире торжествует, — Высшее Разумное Начало Жизни.



Люди же воспринимают присутствие живого (одухотворенного, разумного) начала Вселенной как присутствие личности во всех проявлениях естества живой и неживой природы.



Так, носитель Языческого Православия, — Николай Рерих, — назвал озарением (просветлением) понимание факта духовности природы. Агни Йога является учением (инструкцией, путеводителем развития), — как достичь и приобщиться к живому огню созидающей души Мира. Путь осознания и общения с Высшим разумом и высшей одухотворенностью Вселенной.



Другой представитель Языческого Православия, — Серафим Саровский известен, — постижением духовной гармонии и лада с вселенским окружением. Путь духовного развития он назвал стяжанием Святого Духа. Серафим столь высоко ставил это достижение, что особо выделил его, указав целью жизни. По Серафиму Саровскому: Цель жизни, — стяжание Святого Духа.



Поясним довольно необычный термин — Стяжание Святого Духа.



1. В определении цели жизни выбрано редкое слово «стяжание». Специально, что бы указать на постоянный труд (постоянные усилия) духовного восхождения. Не достиг и почил на лаврах. Нет, постоянное восхождение. Могут быть перерывы для отдыха.



Но, отдохнув и осмотревшись, обвыкнув с новым достижением, — снова в путь. И чем выше, тем большие перспективы открываются для дальнейшего восхождения. Это путь стяжания, путь идущего по пути все новых достижений (в философии на Востоке, часто используют термин, — Дао).



2. Поведение не произвольное, мол, моя жизнь, что хочу, то и творю. Полная демократия и полный произвол. Хочу, — пью, курю, колюсь наркотиками, насилую, трахаюсь. Нет, поведение должно быть соборным. Полная свобода только в выборе направления соборного поведения. Поведения, которое несет добро и благо обществу и окружению в соборном понимании. Полная свобода в выборе стези Благо — Родного поведения. Направления личной специализации и личных усилий на пути Соборного Блага и Соборного Целительства.



Цель жизни, — стяжание Святого Духа, вполне подходит и для системного определения в случае земной Цивилизации. Когда деятельность любого участника, любого государства и/или объединения начинает нести Соборное Благо. Соборно улучшать и/или исцелять земную Цивилизацию.



Эволюция и развитие

Славяне арии прекрасно видели и понимали фундаментальное значение смены поколений в эволюционном развитии общества. Прекрасно видели и понимали, что вечная жизнь, не есть вымышленное существование эфемерной души умершего тела одиночки (вопреки всем законам науки и практики).



Вечная жизнь может быть достигнута только группой. Когда группа (род, племя или социум) соблюдают основной эволюционный закон развития, — правильно и разумно проводят смену поколений. Своевременно и разумно проводят естественное омоложение всей группы (ансамбля, всего социального организма).



Это фундаментальное положение о вечной жизни было введено славянами ариями в языческий канон триединства Господа. Эволюционный постулат строения (архитектоники и/или устройства) Господа: Во имя Отца и Сына и Святого духа. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Славили Господа Отца, славили Господа Сына, славили и Господа Святого Духа.

Язычники прекрасно осознавали, что одной только плодовитостью (подобно кроликам) нельзя обеспечить вечную жизнь социального организма высокой жизнеутверждающей культуры (социума людей). Необходимо уметь передавать новому поколению воспитание и образование.



Для недоумевающих можно напомнить. На всех иконах Языческого Православия в руках Спасителя, — символ назидания. В обратной перспективе всегда, — изображение книги. Символ (духовный образ), — воспитания, образования, грамотности и знаний.



Естественно, гармоничные условия лучше создавать в среде тружеников созидателей (творцов) ближайшего окружения, в кругу очага семьи. На примере старших передавать свою культуру. Старое и новое в среде жизнеутверждающей культуры (в среде Святого Духа) должны создавать единое гармоническое образование.



Создавать тройственный божественный союз (языческий канон триединства). (В новомодных школах сегодня данный прием именуется приемом погружения в среду созидания и творчества.) Такой прием тысячелетия ранее уже использовался (славянами ариями) и более разумно и более устойчиво в качестве духовной нормы института семьи. Установка на созидание и творчество составляла сердцевину (наиболее важную часть) социального быта и миро устройства славян ариев.



Потому, язычники в единении славили: Господа Отца, Господа Сына и Господа Святого Духа. Был культ патриархального семейного уклада. С лаской и любовью, с достоинством и уважением родители обращались с детьми. С высоким уважением и почитанием (как к своим более мудрым наставникам) дети обращались к своим родителям: «Государь (Господарь) Батюшка. Государыня, любимая моя Матушка». См., например, язык древних народных сказок.



Быт и политика

В основном арии вели оседлый образ жизни. Предпочитали широкие открытые пространства вольной природы, местами пересекаемые лесными массивами.



В быту славян ариев торжествовало разумное (благородное, благотворное, доброжелательное) содружество во всем. Это касалось и «политики поведения» с племенами — соседями, в том числе и с племенами кочевников. Проводилась политика разумного (соборного), взаимно выгодного обмена. Оседлые племена получали от кочевников: шкуры, мясо продукты скотоводства в обмен на мед, холст, пеньку, целебные травы, берестяные и гончарные изделия (хотя местами ковальное искусство у кочевников было выше).

Разумное, благородное поведение (соборного, взаимно выгодного обмена), у славян ариев было во всем. (Грабительские войны были противны их духу. Что и сохранилось в хрониках, как племена не ведущие войн.) Так поступали они и в поле и на реке и на болоте. Так обращались с ползущими и птицами. Так жили семьями в ладу с медведями и прочим зверьем из леса. Так содержали пасеки с пчелами, качали мед, обеспечивая пчелиным семьям защиту и кров зимой.



К слову сказать. Миф о татарском иге, — всего лишь вымысел. Он рожден по инициативе династии царей Романовых. Политическая уловка с целью оправдания (неблагородного поведения) при захвате власти посредством дворцового переворота (от Рюриков на Романовых).



Во времена удельных княжеств и позднее, во времена формирования государственности, регулярно происходили кровавые военные стычки (разборки) между удельными князьями. Но с двух сторон в армиях враждующих князей (зачинщиков) привлекались как пешие славянские ратники (стахи), так и татарская конница. И всегда, татарская конница ценилась враждующими, ведомыми алчностью князьями выше. Как боле маневренная часть армии.



Примечание. Стремясь сегодня понять причины системного кризиса цивилизации, неплохо бы и осознавать, что образ единства между: благородным поведением и людей власти, в общем случае, является вымыслом (мифом). Для подавляющего большинства случаев современного мира и мира прошлого это не так. Благородное поведение отсутствует у людей власти.



Для подавляющего большинства случаев справедливы наблюдения Григория Климова. Чем выше по уровням власти мы поднимаемся вверх, тем более безнравственной становится среда и окружение чиновников власти.



Во все времена политики существовали рейдество (бандитская приватизация) и криминальные разборки высших эшелонов власти. Времена Киевской Руси и времена развитого социализма СССР, — не исключение. Для всех этих времен справедливо, — Истинное лицо власти, — не то, которое она показывает. Истинное лицо власти, — то, которое она скрывает.



С дугой стороны было бы ошибкой полагать, что языческий быт древних славян ариев был идиллией. Некой пасторалью простолюдинов. Наоборот. Существовала борьба за жизнь и за лидерство. Но все это (и в более строгой форме) осуществлялось в рамках сложного уклада монастырской и церковной жизни. Уклада жесточайшей дисциплины аскезы, пострига и епитимий.



И, конечно, создателями культуры были не простые сельчане. Они жили по моде и правилам культуры, исходящей из центров Языческого Православия. Так что термины, — «славяне арии» и «Языческое Православие» более подходят не к простым сельчанам, а к монастырям и монастырским обитателям. Куда постоянно из окружающих сел приходили желторотыми младенцами, а выходили седовласыми и умудренными жизненным опытом волхвами. Это были суровые школы стяжания Святого Духа. В иных провинциальных монастырях при институтах старчества подобная языческая практика сохранилась и до наших дней.



Особенное место в быту славян занимала культура Бани. Благодаря наличию бани славяне избавлялись от болезней и засилья насекомых. Благоуханье чистого тела, чистая нательная рубаха в деревенской избе в кругу семьи, хорошая, обильная еда — были идеальным местом для досуга после интенсивного трудового дня.



В средние века через места поселения славян проходил «шелковый путь» (источник дохода и монетных захоронений на территории западной Украины и современной Белоруссии). Чужеземцами на мировом рынке шелк ценился дороже золота, (у славян же он не имел особого спроса, — никчемный товар, только на мену).



Славяне предпочитали ткани из естественных трав региона. В тоже время, славяне были наделены чувством красоты и ценили красивый костюм. Украшали костюмы отделкой и вышивкой. Большим спросом пользовался речной жемчуг. В среднем на праздничном костюме простой крестьянки было до 200 речных жемчужин. Изготавливали бижутерию: подвески, кольца, цепочки, колты и перегородчатую эмаль.



Примечание. Потом в веках, по мере роста государственности и влияния Византийского Христианства, шло обнищание славян сельчан. Но костюм царей по крою и составным частям до последних времен продолжал копировать исходный языческий костюм простых сельчан ариев (хотя и изготавливался для новых правителей из более дорогих материалов).



Свое благостное отношения с природой славяне арии переносили и на более поздние времена (на период создания городов) В славянской языческой культуре появляется город — сад. Таковы были: Москва, Путивль, Киев, Ярославль, Нижний и Великий Новгород, Владимир, Муром и т.д. Каждая постройка отдельного дома в городском ансамбле с приусадебным участком (садом) отдельным колодцем и баней.



Славяне арии высоко ценили благо окружения первозданного леса, благоухающих полей и кристальных рос, чистого воздуха. Любое общение с природой превращалось в курс ароматерапия травами, соками деревьев, целебными наростами. Крапива, полынь, конопля, лен в обили использовались в быту. Служили сырьем для изготовления различных сортов полотна, настоев, пахучих и целительных сборов.



Достаток и обилие в быту славян ариев были следствием не только разумной организации, но и высокого трудолюбия. Все члены общества (от стара до млада) были в среде постоянного труда. В каждой горнице на светлом месте (у окна) прялка или веретено, тонкий резной можжевеловый гребень для чесания кудели. Везде следы постоянной работы.



У окружающих кочевников и иноверцев славяне арии слыли кудесниками. Благими поселенцами. «Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит».



Свое отношение с покровительницей природой сельчане естественно переносили и в молебные храмы. Тут была и Плакун-трава (конопля, в изобилии произрастающая во владениях славян ариев). Иноверцы (идолопоклонники) библейского Христианства не могли понять чудного для них поведения.



Подвергали носителей Языческого Православия гонениям. Но, одновременно, с суеверным страхом относились к чародеям и их обрядам. Чародеи же, в свою очередь, дивились новым поколениям, корыстного люда. До чего неразумный народ. Не видит прямой своей выгоды от уважительного и честного общения с живою природою. Поклоняются мертвым идолам.

Прошли века

После крещения Руси и усиления политического влияния Византийского Христианства, языческая культура славян ариев монотонно изгонялась и уничтожалась. Языческое Православие обрело жестокого врага в лице армии корыстолюбивого поповства, действующего под знаменами Христианства.



Решающую роль сыграл и тот факт, что с позиции действующей власти (государя Российского) Византийское Христианство было более удобной религией. Более удобной для построения политической системы объединения и подчинения народных масс. Наступили времена после (XV — XVII веков) когда от былого присутствия язычества и ведической культуры славян ариев остались только следы.



Но и тогда крестьянская община жила в достатке. При некоторых царях провиантом еще торговали возами. [Достаточно спорное суждение о достатке. Если еда стоила так дёшево, то сколько же надо было работать крестьянину, чтобы купить какое-нибудь ремесленное изделие? - Прим. ss69100.]



Примечание. Глава семьи (простой сельский учитель), подвыпив, мог усмехаться за столом. Что за странные Христиане. Именуют себя Православными славянами, а поклоняются трупу иудея.



Послесловие

Конечно, сегодня уже нет тех сельчан, из времен 500 — 700 летней давности. Но если, хоть на миг представить, что мы смотрим на наш мир их глазами. Как бы удивились наши предки. Да, они увидели бы мощь современной индустрии, и подивились многому, но…



Города — сады превратить в города помойки. Пробки на дорогах. Смрадный пыльный воздух. Исчезли дубравы и леса ценных пород, окружающие стольные грады. Вместо них груды отбросов и мусора. В летнюю жару их поджигают. Смог и дым ползет над окрестностями. Запасы чистой воды на пределе. В обществе вырождение, в подвалах и на вокзалах ютятся беспризорные дети. Соборность забыта. Культура семьи утеряна.



Как бы удивились наши предки. Что за неразумные люди живут тут? Дикий народ, даже не в состоянии видеть прямую соборную выгоду от честного, прямого общения с живою природою.