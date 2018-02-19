Предательские 30 сребреников достаются тяжело.

Либералы, служившие США верой и правдой, испытали настоящий шокПоскольку минуло 180 дней, которые американцы давали нашим компрадорам на свержение Путина, а воз и ныне там. И янки, особо не заморачиваясь, взяли журнал «Forbes Russia» и перенесли фамилии в свой секретный список.

Всего там 210 человек, из них 114 чиновников РФ и руководителей госкомпаний и корпораций, а также 96 предпринимателей, которых власти США считают олигархами или бизнесменами, связанными с российской властью и способными влиять на принятие решений.

При этом янки не стали особо заморачиваться, разделяя их на либералов и патриотов. Хотя обнаружить среди этого сонма барыг и слуг народа патриотов, вряд ли возможно.

Под раздачу угодили все: и поменявший гражданство Абрамович, и якобы отказавшийся от сотрудничества с Рособоронкой Фридман, и слёзно просивший не включать его в списки Греф. Короче, прошлые заслуги не в кассу, вы должны оправдать оказанное вам высокое доверие. И свергнуть президента. А как вы будете это делать, нас мало колышет.

Михаилу Прохорову не помогла даже его мифическая принадлежность к оппозиции.

Короче в список включили всех, а вот вычёркивать будут за особые заслуги. Бог шельму метит и для барыг и пройдох, наступил момент истины. Бежать на Запад с риском подвергнуться раскулачиванию, либо перевести бабки в Россию под угрозой национализации.

Не знаю, как вас, а меня складывающийся пасьянс, откровенно веселит.

Лишиться наворованного, они могут в один присест! Представляю какие моральные муки они испытывают в своей душе. Если конечно она у них сохранилась.

Но не бывает правил без исключений и янки (по видимому за особые заслуги) не смогли внести в этот расстрельный список ни Чубайса, ни Кудрина, ни Набиуллину.

Подавая им тем самым сигнал: верной дорогой идёте товарищи!

Хотя конечно тамбовский волк им товарищ. И санкции против этих господ, мы должны вводить сами.

И эти санкции должны иметь форму судебного приговора, поскольку то, что они сделали для нашей экономики, заслуживает конкретной оценки.