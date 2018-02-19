Предательские 30 сребреников достаются тяжело.
Либералы, служившие США верой и правдой, испытали настоящий шокПоскольку минуло 180 дней, которые американцы давали нашим компрадорам на свержение Путина, а воз и ныне там. И янки, особо не заморачиваясь, взяли журнал «Forbes Russia» и перенесли фамилии в свой секретный список.
Всего там 210 человек, из них 114 чиновников РФ и руководителей госкомпаний и корпораций, а также 96 предпринимателей, которых власти США считают олигархами или бизнесменами, связанными с российской властью и способными влиять на принятие решений.
При этом янки не стали особо заморачиваться, разделяя их на либералов и патриотов. Хотя обнаружить среди этого сонма барыг и слуг народа патриотов, вряд ли возможно.
Под раздачу угодили все: и поменявший гражданство Абрамович, и якобы отказавшийся от сотрудничества с Рособоронкой Фридман, и слёзно просивший не включать его в списки Греф. Короче, прошлые заслуги не в кассу, вы должны оправдать оказанное вам высокое доверие. И свергнуть президента. А как вы будете это делать, нас мало колышет.
Михаилу Прохорову не помогла даже его мифическая принадлежность к оппозиции.
Короче в список включили всех, а вот вычёркивать будут за особые заслуги. Бог шельму метит и для барыг и пройдох, наступил момент истины. Бежать на Запад с риском подвергнуться раскулачиванию, либо перевести бабки в Россию под угрозой национализации.
Не знаю, как вас, а меня складывающийся пасьянс, откровенно веселит.
Лишиться наворованного, они могут в один присест! Представляю какие моральные муки они испытывают в своей душе. Если конечно она у них сохранилась.
Но не бывает правил без исключений и янки (по видимому за особые заслуги) не смогли внести в этот расстрельный список ни Чубайса, ни Кудрина, ни Набиуллину.
Подавая им тем самым сигнал: верной дорогой идёте товарищи!
Хотя конечно тамбовский волк им товарищ. И санкции против этих господ, мы должны вводить сами.
И эти санкции должны иметь форму судебного приговора, поскольку то, что они сделали для нашей экономики, заслуживает конкретной оценки.
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Меня не как то лично глубоко наплевать на пиндоские списки. К ста те теперь они благодаря им почти герои России. Но их на западе в отличии от русских там не арестовывают и тайно не вывозят в США. Меня интересует когда они в России ответят за свои преступления.
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Преступники они или нет скажет суд. А для суда нужно следствие. А для начала следственных действий нужны основания. У вас есть что ни будь на них? – вперед в прокуратуру…
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Вы мне ещё расскажите про презумпцию невиновности! Так на западе на неё давно положили! Раз США сказало что они преступники, так оно и есть! Или вы несогласны с США?
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“Вы мне ещё расскажите про презумпцию невиновности!” – да, и про нее тоже. Вы в правовом государстве собираетесь жить или в каком?
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Что есть правовое государство? Опять фантастики сударь начитались? правовое государство это анархия, а всё остальное, кто платит, тот и танцует девочку с повязкой на глазах!
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При существующем олигархически клептоманском режиме эти персонажи не ответят ни когда. Мало того некоторые из них как получали так и будут получать государственные награды.
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Честный и порядочный правитель сам в состоянии принять своё решение, а не навязываемое ему откуда-то…
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“И эти санкции должны иметь форму судебного приговора, поскольку то, что они сделали для нашей экономики, заслуживает конкретной оценки.” – оценки и судебный приговор разные вещи. Вот по Дагестану оценили и сделали выводы…;))
Автор, не вали все в кучу.
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Если бы экономические диверсанты, оседлавшие экономику Нашей страны, не цеплялись лихорадочно за доллар, а вместе с Китаем и другими странами ликвидировали глобальное доминирование доллара, вороватые компрадоры все, в один миг стали бы банкротами.
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не так все просто. И Каддафи и Хуссейн после заявлений о желании торговать своей нефтью за евро были уничтожены физически, а их страны разрушены и разграблены, сотни тысяч людей убиты…Несколько тысяч бандеровцев при молчаливой поддержке укросиловиков сожгли 49 русских и покалечили 250,- и поставили город-герой многосоттысячную Одессу на колени…
Террор государственный страшен для всех- и для Китая, который только декларирует желание торговать на юани, и для России тоже, который все не вводит свой стандарт- Уралс.
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Я же написал об объединении нескольких стран для решения ликвидации доминирования доллара, а вы приводите факты действий одиночек, осмелившихся выступить против долларовой зависимости. Американцы не посмеют тронуть ни одной страны, которые объединятся, и будут участвовать в принятии такого решения.
Китай и Россия являются основным тормозом, в принятии такого назревшего решения, так-как имеют большие валютные запасы в долларах и большие вложения в американские ценные (бесценные) бумаги.
Вместо доллара, не должна доминировать ещё чья либо валюта. Все национальные валюты, дабы быть равноправными, должны быть переведены на золотой паритет.
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ключ-Япония
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Вы, наверное, в компьютерную игру играете, да? Типа “Цивилизация” и ей подобных…;))
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а вот в какую вы играете? Типа “включи дурачка”!
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Если честно, я играю в танки – Вар Тандер (реклама, однако…;))), но мне это не мешает адекватно понимать окружающие события.
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Постепенно, но неуклонно в народное сознание входит пренебрежительное и презрительное отношение к ЛИБЕРАЛАМ, как синоним людей-ПРЕДАТЕЛЕЙ РОССИИ.
Это относится и к тем, придерживается либеральных взглядов, и к тем кто разносит либеральную пропаганду по просторам инета, обуреваемыми чисто русофобской ненавистью ко всему русскому.
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При всем пренебрежении народ либо не идет на выборы, не желая выбрать не либералов, либо идет и голосует за них. За какую то стабильность. За стабильное обеднение.
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А за кого голосовать? Ну не за коммунистов же или то что они развалили Российскую Империю и СССР им по вашему зачёт? Так они с тем же успехом и Российскую Федерацию развалят, на манеже одни и те же.