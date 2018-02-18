Главная » Видео, Мировоззрение, Психология

Давайте поговорим … о Святой Троице – Душе, Духе и Высшей Сущности

16:49. 18 февраля 2018 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

Алексей Орлов и Юлона Стоянова

Вы никогда не задумывались, как Душа выбирает тело? Что происходит в момент зачатия и когда осуществляется окончательное её закрепление в теле младенца?! В эфире мы поговорим о том, что с Душой в человеческом теле также соседствуют Дух и Наивысшая Божественная Сущность. А вот как они взаимодействуют между собой, вы узнаете из нашей передачи.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...Он не учил молитвам и святой троице, не учил священников насиловать детей...легкого ветерка. Свечение души. Третий глаз. Проявление души и духа человека. Пробоина ... языка. Ученье словЯнИн бессмертно. Давайте поговорим о латинских цифрах, латинских месяцах...
Мотивация диагностики Культуры Словянин
.... Он не учил молитвам и святой троице, не учил священников насиловать детей... бока. Из тринадцатой купели. Давайте теперь поговорим о некоторых междоусобных событиях на..., прах, уголь, кулон, курган, пещера, дух, душа, словить, битва, умереть и возродиться...
Велес бог мудрости
... обозначает – злого духа, демона. У ...розга). Теперь поговорим немного о ... – место пребывания Душ Предков Рода Расы Великой...Светлой или Святой. И напоследок давайте рассмотрим ...Святой Троицы. Вот несколько молитв, обращённых к Святой Православной Троице...
Дневниковые записи А.Мозгового
...«Как нельзя разделить Святую Троицу – Отца и Сына и Святого Духа – это един...и сорок миллионов братских русских душ. > Что Крым? Яблоко ... потихоньку наши ресурсы, не давая ни победить, ни проиграть....шаблон, то есть – просто поговорить по-человечески, как нам ...
Историки-норманисты оценили фильм «Викинг»
... «оскорбление чувств думающих»). «Газета.Ru» поговорила с Максимовым о картине, ставшей... исповедает о духе святом, якобы от отца и сына происходит, разделяя святую троицу» [9..., когда оно замышлялось. А души предков давали совет, как следовало лучше всего...
ХРИСТИАНСКАЯ ЧУМА (начало)
... позволения сказать святые писания, по..., мы еще поговорим, сейчас же ...одержимые их же духом, духом нетерпимости, ломают их..., припечатана христианской троицей – в Греции...русскую культуру, русскую душу, русский характер.... духовенство и давали митрополитам ярлыки,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>