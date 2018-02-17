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Водопад Анхель, Венесуэла. 8К видео с воздуха (360°)

11:30. 17 февраля 2018 Просмотров - 332 Нет комментариев Опубликовал:

 
 

Сегодня мы представляем вашему вниманию полную версию 360° видео фильма, посвященного водопаду Анхель — самому высокому водопаду в мире.

До сегодняшнего момента никому не удавалось запечатлеть водопад Анхель на 360° видео. Коллектив AirPano впервые в мире демонстрирует самый высокий водопад планеты в режиме 360° видео. Но и это еще не все. Это наш первый полномасштабный проект в формате высокой четкости 8К. Мы добавили звуковое сопровождение на английском языке, но вы можете включить отображение русских субтитров. Просмотр сферического видео в формате 8К пока требует очень мощных ресурсов на компьютере, и большинство зрителей будут продолжать использовать режим 4К, что нисколько не помешает насладиться удивительной природой этого отдаленного уголка нашей планеты;)



 



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
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