Водопад Анхель, Венесуэла. 8К видео с воздуха (360°)

Сегодня мы представляем вашему вниманию полную версию 360° видео фильма, посвященного водопаду Анхель — самому высокому водопаду в мире.



До сегодняшнего момента никому не удавалось запечатлеть водопад Анхель на 360° видео. Коллектив AirPano впервые в мире демонстрирует самый высокий водопад планеты в режиме 360° видео. Но и это еще не все. Это наш первый полномасштабный проект в формате высокой четкости 8К. Мы добавили звуковое сопровождение на английском языке, но вы можете включить отображение русских субтитров. Просмотр сферического видео в формате 8К пока требует очень мощных ресурсов на компьютере, и большинство зрителей будут продолжать использовать режим 4К, что нисколько не помешает насладиться удивительной природой этого отдаленного уголка нашей планеты;)









Источник: nashaplaneta.su