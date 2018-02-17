Как украинские националисты продали Украину Германии

Источник: news-front.info

Нынешняя украинская история – это лишь повторения всех тех ошибок, просчетов, а также глупостей и предательства, совершенных украинскими политиканами ещё сто лет назад.

Именно тогда, после Великой Октябрьской социалистической революции, когда большевистское правительство признало право всех наций на самоопределение и позволило новой украинской власти самостоятельно строить свое будущее, это самое будущее почему-то не заладилось.

Уже сегодня мы прекрасно видим, почему так произошло. Просто украинские либералы, националисты и прочие «рэволюционэры», которые до 1917 года не могли не то чтобы поднять восстание против царской администрации, а даже боялись нос высунуть на улицы, внезапно ощутили себя правителями Украины, обманом захватили власть в стране.

Вот только это топорное управление сразу же привело страну к гражданской войне, потому что далеко не все украинцы были в восторге от новой власти и ее «реформ». А поскольку на руках у населения тогда было оружие с фронтов Первой мировой войны, то не было ни «акций протеста», ни митингов – сразу начали стрелять, причем, далеко не в воздух. И понеслось…

В новоиспеченной и, по сути, самопровозглашенной Украинской народной республике (УНР) с армией как-то не сложилось. А воевать украинская власть могла только с памятниками. Оттого единственной – и легендарной – победой той армии в Украине почему-то считают разгром студенческой сотни в бою под станцией Круты. Армия же в УНР так и не была создана.

Почему?

В 1917 году все ещё шла Первая мировая война, в которой участвовала Российская Империя, в составе которой находилась тогда и Украина, а точнее, Малороссия. А Юго-Западный фронт, а также часть Румынского фронта в Первую мировую войну как раз и находились на территории современной Украины. На 1 апреля 1917 года в составе русской армии на Юго-Западном фронте было 2, 315 млн. солдат и офицеров (с тыловыми частями: 3, 265 млн.) Из которых 1,2 млн были украинцами. Румынский фронт насчитывал 1, 7 млн., а с тыловыми частями – 1,5 млн. солдат и офицеров, 30 % которых составляли уроженцы того, что сегодня называется Украиной. С ноября 1917 года это уже была Украинская Народная Республика.

То есть, в 1917 году треть российской императорской армии (25 корпусов) размещалась на Украине. Как пишет писатель и публицист, автор ряда книг по новой и новейшей истории, экономике, а также геополитике Николай Стариков в статье «Выдуманная история Украины: «Битва при Крутах», с июня 1917 по февраль 1918 на основе демобилизованных частей российской армии, создаются вооружённые силы УНР. Которые, по сведениям приведённым, кстати, украинской Википедией, к лету 1917 года состояли из 300 тыс. войска. Но вот только почему-то уже через 7 месяцев, к февралю 18-го года численность армии УНР сократилось на 95% – до 15 тыс. За 7 месяцев от всей армии осталось только 5% от ее численности!

По мнению «украинских историков» главным виновником такого катастрофического положения было дезертирство и отличная система революционных агитаторов, входивших в состав российских большевистских войск, которые склоняли на свою сторону целые отряды армии УНР. И, хотя это было основной причиной, были ещё и другие – за самозванцев, которые захватили власть в Украине, никто воевать не хотел. А вот когда эта «власть» захотела ещё и управлять…

Итак, оборонять новоявленную украинскую власть, почему-то назвавшую себя народной, желающих не было. И Центральная Рада, понимая, что народ рано или поздно её просто сметет, да и к тому же начали наступление большевистские войска, начала искать иностранную поддержку. Такую поддержку могли оказать либо государства Антанты, либо Германия и Австро-Венгрия.

Антанта была заинтересована в сохранении фронта против немцев и австрийцев на Востоке, но также не желала установления каких-либо контактов между УНР и германо-австрийскими войсками. Однако поддержка УНР означала поддержку сепаратистских тенденций Центральной Рады. А государства Антанты выступали как раз за восстановление «единой и неделимой» России, способной на востоке противостоять Германии и ее союзникам, в частности, Австро-Венгрии. И поэтому они пообещали помощь как раз русским белогвардейцам, воевавшим с большевиками. Поэтому ни о каком союзе между Антантой и УНР никто не заикался. Кроме того, такому союзу мешала отдаленность вооруженных сил Антанты от Украины. А вот немцы и австро-венгры были, что называется, под боком.

Но украинская так называемая власть могла рассчитывать только на Германию, потому что Австро-Венгрия на тот момент, хотя и была её союзником в войне, но империя Габсбургов быстро дряхлела и не обладала уже былой силой. К тому же, как оказалось, «новая» украинская власть, не успев стать таковой, уже заявляла о претензиях на присоединение к Украине Холмщины (входившей в состав Польши), а также австро-венгерских этнически территорий – Буковины и Восточной Галиции. То есть, той части сегодняшней Украины, которая Украиной никогда не была. Какой же после этого могла быть помощь от Австро-Венгрии этой самой Украине?

В общем, у новоявленных украинских панов и тогда такие качества, как глупость, жадность и наглость, были основными. Однако, когда делегация Центральной рады попробовала вести переговоры в Брест-Литовске 22 декабря 1917 года (по новому стилю 4 января 1918) с начальником штаба германских армий на Восточном фронте немецким генералом Максом Гофманом, тот их быстро обломал.

Генерал Гофман согласился только на то, чтобы Буковина и Восточная Галиция образовали самостоятельную австро-венгерскую территорию под владычеством Габсбургов. Хотя часть польской территории, которая на тот момент была оккупирована германскими войсками, так же стала внезапно частью Украинской народной республики. Хотя и ненадолго…

Германия, кстати, согласилась начать сепаратные переговоры с украинской делегацией только потому, что надеялась использовать это как рычаг и против Советской России, и против своего союзника – Австро-Венгрии. И переговоры в Брест-Литовске, которые начались ещё 20 ноября (3 декабря) 1917 года, вообще-то, Германия вела не с какой-то там полумифической УНР, а с вполне реальной Советской Россией. А делегация украинской Центральной рады в Брест-Литовск прибыла только 22 декабря 1917 года (4 января 1918 года). О чем германский канцлер Георг фон Гертлинг сообщил в своём выступлении в Рейхстаге. Так что это исторический факт, что бы там ни писали нынешние украинские «историки».

В конечном итоге 27 января (9 февраля) 1918 года, Центральные державы подписали отдельный сепаратный мирный договор с делегацией Украинской Центральной рады, который не имел никакого отношения к переговорам о мире в Брест-Литовске представителями Советской России с одной стороны и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Османской империи и Болгарского царства) – с другой.

Самое интересное, что именно 27 января (9 февраля) Киев был взят большевистской армией Михаила Муравьева, а накануне, в ночь с 25 на 26 января (7-8 февраля), украинское правительство и остатки войск УНР ушли из Киева и столица так называемого украинского государства переехала… в Житомир. Так что победа советской власти на Украине заставила немцев заключать договор с правительством, не имеющим ни территории, ни власти.

Но после 10-дневных переговоров Германия и Австро-Венгрия все же подписали мир с Украинской Центральной радой. А что это был за «мир»?

В обмен на военную помощь в борьбе против армии Советской России на территории Украины УНР обязалась поставить Германии и Австро-Венгрии до 31 июля 1918 г. миллион тонн зерна, 400 млн яиц, до 50 тыс. тонн мяса рогатого скота, сало, сахар, пеньку, марганцевую руду и пр. Немецкий генерал Гофман сразу после подписания договора с Центральной Радой так прокомментировал его: «Вся Украина меня интересует до ближайшего урожая. А там черт с ней».

Австро-Венгрия также взяла на себя обязательство создать автономную Украинскую область в Восточной Галиции. Границы между УНР и Австро-Венгрией по этому договору совпадали с довоенными между Российской империей и Австро-Венгрией. Ну и была подписана секретная декларация об объединении Восточной Галиции и Северной Буковины в отдельный коронный край.

Стоить отметить, что, начиная поиски новых союзников, украинская власть моментально предала союзников старых – так называемое Донское правительство генерала русской армии Каледина, который выступил против Советской власти. К этому времени УНР и Донское правительство договорились о совместной борьбе против советской власти, о «союзе юго-восточных областей и Украины». В частности, был запрещён вывоз хлеба и угля за пределы Украины и Дона, закрыта граница УНР с Советской Россией. То есть, русские запретили разбазаривать Украину, зато немцы стали её активно грабить…

Ничего не напоминает?

Хотя военная конвенция между УНР, Германией и Австро-Венгрией, ставшая правовой основой для вступления австро-германских войск на территорию Украины, была официально оформлена позднее, германское командование в тот же день – 27 января (9 февраля) 1918 года – дало свое предварительное согласие на вступление в войну против большевиков и начало активно готовиться к походу на Украину.

Начиная с 18 февраля немецкие и австро-венгерские части стали переходить украинский участок линии Восточного фронта и продвигаться вглубь Украины, не встречая значительного сопротивления со стороны фронтовых частей бывшей российской армии или советских войск. 19 февраля немецкие войска вошли в Луцк и Ровно, 21 февраля оказались в Новоград-Волынском. Правобережная Украина вернулась под контроль УНР практически без боя.

1 марта германскими войсками был занят Киев, а 9 марта так называемый Совет народных министров и Центральная Рада вернулась в их обозе, как маркитантки, или, если более грубо, как проститутки. После чего вновь получила «власть».

12 марта австрийцы заняли Одессу, 17 марта – Николаев, 20 марта – Херсон. 5 апреля немецкие войска вступили в Харьков, в конце апреля – начале мая вошли в Крым и в южную часть Донской области, 22 апреля захватив Симферополь. В общем, до конца апреля 1918 года все украинские земли были заняты немецкими и австро-венгерскими войсками.

Использовав договор с Центральной Радой в качестве повода для оккупации, немцы стали вести себя в Украине как хозяева. Они открыто грабили украинских крестьян, забирая у них все продукты. Крестьяне отвечали на это сначала глухим недовольством и саботажем. Они срывали посевную. Оккупанты отреагировали вводом своих военно-полевых судов на территории Украины, грубо нарушив тем самым суверенитет Украины. Украинские крестьяне взялись за оружие. Начались восстания против немецко-австрийской оккупации.

«В ходе локальных восстаний украинских крестьян только за шесть первых месяцев пребывания иноземных армий на Украине было убито около 22 тысяч австро-немецких солдат и офицеров (по данным немецкого Генерального штаба) и более 30 тысяч гетманских вартовых. Фельдмаршал фон Эйхгорн указывал, что более 2 миллионов крестьян на Украине выступило против австро-немецкого террора. Можно сказать, что только в повстанческих вооружённых отрядах в мае – сентябре 1918 года успело побывать до 100 тысяч человек. … Восстания крестьян практически сорвали сбор и вывоз из Украины продовольствия», – писал Виктор Савченко, украинский писатель-публицист, кандидат исторических наук, доцент.

До ноября 1918 года из Украины в Германию и Австро-Венгрию было вывезено только 113 тысяч тонн муки (около 9300 вагонов хлеба), около 30 тысяч вагонов продуктов и сырья… 19,5 тыс. вагонов было отправлено в Австро-Венгрию, 16,5 тысячи вагонов – в Германию, 271 вагон – в Турцию и 130 вагонов – в Болгарию. И сегодня нынешняя украинская власть почему-то не вспоминает об этом «голодоморе», который на Украине организовали их идейные предшественники.

Таким образом, можно с уверенностью резюмировать, что сегодняшняя Украина – это не реальность, а какое-то воплощение бреда. Потому что все, что можно в государстве сделать не так, сделать во вред его гражданам, в Украине успешно делается. Как, собственно, делалось и сто лет назад основателями этого самого бреда, который они осмелились назвать государством. И остается только удивляться, как вся эта фантасмагория все ещё существует. Впрочем, судя по всему, недолго осталось…

Автор: Александр Воронцов

Источник: nstarikov.ru