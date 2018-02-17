Андрей Трошев об инциденте под Дейр-эз-Зор: погибло 14 добровольцев
В Северной столице журналисты заметили Трошева Андрея Николаевича, известного командира ЧВК Вагнера, как написало издание Правда.Ру. Также он исполняет обязанности председателя Лиги ветеранов военных конфликтов, чьи контактные телефоны легко отыскать в сети Интернет.
Представители прессы сумели до него дозвониться в тот же день, 15 февраля, чтобы задать интересующие их вопросы: что на самом деле произошло после нанесения авиацией западной коалиции, возглавляемой США, в сирийской провинции Дейр-эз-Зор? Сколько российских добровольцев погибло в тот злополучный день? В СМИ публикуют достаточно противоречивую информацию на данный момент, исчисляя число погибших сотнями.
Трошев дал жесткие комментарии, но очень доходчивые, выразив заодно свое отношение к тем журналистским расследованиям («домыслам»), в которых отдельные представители т.н. «акул пера» пишут, что добровольцев в Сирии «родина бросила». Кроме того, он довольно исчерпывающе ответил о числе погибших, поставив наконец точку в этом деле:
«На лбу, *, себе напиши: в Сирии погибло 14 добровольцев. За*ли вы уже все вместе сопли там жевать и сказки рассказывать в своих статейках, все вместе сопли на мельницу врагов наматываете».
14 добровольцев, а не 100, 200 или 400, погибло. Иная информация, по мнению Трошева, является фактически «игрой на стороне противника». Примерно такого же мнения придерживается и Мария Захарова, представитель российского МИД, прямо заявившая, что отдельные СМИ сейчас занимаются «классической дезинформацией».
Различного рода вбросы и фейки при описании сирийских событий, особенно, касающиеся действий российских добровольцев в арабской республике, отработанная тактика журналистов, либо сидящих на западных грантах, либо являющихся колумнистами и обозревателями непосредственно западных СМИ. Им необходимо опубликовать «горячую информацию» о колоссальных потерях россиян, чтобы переключить интерес с многочисленных провальных операций США.
Также стоит отметить, что в Вашингтоне пытались оправдаться, заявив, что авиаудар по сирийским правительственным силам был нанесен, потому что американское командование посчитало, что их кто-то решил атаковать.
Сирийский МИД атаку авиации западной коалиции назвал военным преступлением. Американские военные тем самым поддержали террористов, с которыми США якобы борются, в очередной раз доказав, что являются истинными агрессорами. В российском военном ведомстве также обозначили свое видение проблемы: США пытаются захватить «экономические активы» страны. Борьба с терроризмом всего лишь прикрытие для того, чтобы остаться в Сирии. Мир в арабской республике не наступил только по одной причине: агрессия США несет Сирии хаос и многочисленные жертвы…
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Первое боестолкновение с америкосами. 14 значит. Эти ***** даже не считают нужным назвать их имена. Скольких они похоронят под это число?
Думаю, теперь мы не скоро услышим о новых военных успехах П. в Сирии
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уважаемый,14 сирийских военных точнее ,союзников .А весь Вагнер в Идлибе.а погибла развед группа-поисковая 24 солдата всего было на джипах.
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Можно попытаться представить реакцию местных упырей и их логику действий. Америкосов **** достать не может никак. Силенки не равны. Нанесен удар по его “авторитету”. По кому он может ударить в ответ, чтобы сплотить поникшее стадо вокруг себя и показать кто здесь главный?
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“местных упырей” – ?
занимайся лучше “шейпингом”, не “чихай” – уже “глупо” выглядишь.
“поникшее стадо” – ? … это более 80% голосовавших, а в реальности – более 70% всего населения России? Это ты их называешь “стадом”?
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Верно.
Эту тему с вымыслами постоянно мусолят в СМИ враги России, раздувая
русофобию и антироссийскую пропаганду, специально сыпят соль на рану.
Причем не только зарубежные СМИ, проплаченные пиндосами, но и наши либерасты.
Информационная война.
Несмотря на это, ВКС, советники и другие союзники продолжают оказывать
помощь правительству Сирии, которые успешно громят банды Аль-Каиды, остатки
ИГИЛ и прочих террористов в Идлибе, Восточной Гуте и других местах.
Подлая политика Вашингтона и его пособников на Ближнем Востоке терпит провал.