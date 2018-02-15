Жириновский, «Лидеры России» и сокращение депутатов
На радио «Комсомольская правда» в программе «Из глубины» обсуждали следующие вопросы:
00:00:00 – Жириновский предложил сократить депутатов
00:09:56 – Нужно ли вводить «плавающие» каникулы в школах
00:13:28 – Вопрос к ЕР: Когда будет принят закон о Конституционном собрании?
00:14:50 – Стоит ли вернуть депутатство на непостоянной основе
00:16:24 – Про закон о референдуме
00:18:44 – Необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения
00:20:19 – Конкурс «Лидеры России» – глоток свежего воздуха
00:32:58 – Нам не должно быть стыдно за нашу историю
00:35:47 – Про Серебренникова, Звягинцева и русофобские фильмы
00:37:14 – У парламентских партий серьезные проблемы
00:38:35 – Почему КПРФ выдвинула Грудинина
Источник: nstarikov.ru
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