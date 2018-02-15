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Жириновский, «Лидеры России» и сокращение депутатов

11:43. 15 февраля 2018 Просмотров - 188 Один комментарий Опубликовал:

На радио «Комсомольская правда» в программе «Из глубины» обсуждали следующие вопросы:

00:00:00 – Жириновский предложил сократить депутатов

00:09:56 – Нужно ли вводить «плавающие» каникулы в школах

00:13:28 – Вопрос к ЕР: Когда будет принят закон о Конституционном собрании?

00:14:50 – Стоит ли вернуть депутатство на непостоянной основе

00:16:24 – Про закон о референдуме

00:18:44 – Необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения

00:20:19 – Конкурс «Лидеры России» – глоток свежего воздуха

00:32:58 – Нам не должно быть стыдно за нашу историю

00:35:47 – Про Серебренникова, Звягинцева и русофобские фильмы

00:37:14 – У парламентских партий серьезные проблемы

00:38:35 – Почему КПРФ выдвинула Грудинина

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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Один комментарий»

  • 220 136
    ярослав 15 февраля 2018 в 11:56 Ссылка Пометить
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    Звонок из Севастополя сработал как лакмус(на 40 мин.). Стариков защищает бесполезную номенклатуру и бездарную трату бюджета.

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