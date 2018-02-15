Сводки от ополчения Новороссии 15 февраля 2018

Почему же «атошники» легко идут на зверские, хладнокровные убийства? Их такими сделала война? Нет. В большинстве случаев наоборот — они сами тянулись на войну, потому что в глубине души были убийцами, пишет «Журналистская правда».

Случайные, на первый взгляд, события выявляют тенденции — как говорится, «стоит только копнуть»… Место, где нужно копать карьерным экскаватором, указал случай в Киеве — там некий негодяй по имени Дмитрий Балабуха хладнокровно зарезал во время случайной ссоры известного столичного повара. В центре города, на остановке общественного транспорта. На глазах у жены потерпевшего.

Самое главное — КАК зарезал: Балабуха полез вне очереди, мужчины поспорили, потолкались, убийца ушел, купил в ближайшем магазине нож, вернулся и убил своего оппонента. Такая вот «самооборона».

Полагаю, никто не удивится, если дополнить постскриптумом — этот Балабуха был «героем АТО», танкистом, «захисныком» и тому подобное. И он такой — далеко не один.

«Новости об убийствах и самоубийствах тех, кто проходил службу на Донбассе, стали уже чуть ли не ежедневными. 30 января в Тернопольской области 29-летний участник «АТО» Степан жестоко убил своих бабушку и тетю.

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Тела 88-летней Евдокии Войтюк и ее 62-летней дочери Анны нашли изуродованными — с родственницами боец расправился гаечным ключом и топором.

В Тячеве Закарпатской области 50-летний участник «АТО» задушил 32-летнюю супругу, а после этого застрелился из охотничьего ружья.

В Винницкой области участник «АТО» очень хотел вернуть свою бывшую, поэтому взял гранату и кинул ее во двор дома, где женщина проживала с новым мужем. А потом вызвал фельдшера и пошел домой спать. Пострадавших с травмами разной степени госпитализировали, а ревнивца задержали. Два года ограничения свободы за убийство отца получил пограничник в Харьковской области, который служил в зоне АТО».

Первое же, как кажется, объяснение — «афганский синдром», «потерянное поколение» и прочая «ремарковщина». Но это объяснение не выдерживает никакой критики и на самом деле всё гораздо жёстче и грубее.

Первое и главное — давайте скажем честно, боевые действия в Донбассе по своему характеру и интенсивности и близко не стоят ни с Афганом, ни с Вьетнамом, ни с Чечнёй, ни, тем более, с Первой мировой. Это позиционные бои низкой интенсивности, где у солдата есть все шансы вообще не увидеть своего врага в лицо, не говоря уже о том, чтобы сойтись с ним в рукопашной и там совлечь с себя всё мирно-человеческое.

Война для обычного ВСУшника сводится к сидению в блиндаже (хоть и не особо комфортабельном, но всё-таки куда поуютнее окопных нор под Верденом), скучанию и бухлу в казармах ближайшего тыла, редким случаям обстрелов со стороны ополчения — опять же, далеко не шквальных, и, соответственно, стрельбы куда-то в сторону врага из штатного стрелкового вооружения.

Нервы всё это, безусловно, портит, но — будем откровенны — и близко не стоит с тем шоком, который испытывали вчерашние школьники в далёких и непонятных Афганистане и Вьетнаме в постоянных боях с фанатичным и жестоким противником. О том, чтобы рубить друг друга сапёрными лопатками и вдыхать запах напалма по утрам тут и речи нет.

Так почему же «атошники» так легко идут на убийства — убийства зверские, максимально жестокие, хладнокровные? Их такими сделала война? Нет.

В большинстве случаев наоборот — они сами тянулись на войну, потому что в глубине души были потенциальными убийцами.

Уже достаточно давно ВСУ не проводит «волн» мобилизации — большинство армии состоит из контрактников, тем более — конкретно в зоне АТО, куда призывников перестали массово отправлять. То есть, перед нами пример психических девиаций людей, которые ушли на войну добровольно, сознательно, из корыстных соображений (зарплата контрактника примерно в полтора-два раза выше средней зарплаты по стране).

Это означает, что срабатывает отрицательный нравственный отбор: люди сознательно едут на войну, чтобы заработать и «развлечься» (за адреналином и драйвом). Причём, что самое важное, на войну ГРАЖДАНСКУЮ. Не куда-то там в Судан или Сирию, а против своих же земляков из соседней области.

Каких моральных качеств можно ожидать от таких людей? Разумеется, самых низменных: как минимум — беспросветной глупости (если человек верит в то, что он «отражает российскую агрессию»), как максимум — бессовестной подлости (если человек сознательно едет как на «сафари»).

Так что же удивительного в том, что у таких людей рано или поздно «срывает кукушку»? Пребывание в «АТО» тут не причина, а следствие, в лучшем случае — катализатор.

По факту же, наоборот: именно ВСУ в зоне «АТО» стало отстойником самых психованных и аморальных подонков общества. А потом они возвращаются в мирную жизнь и, не имея ежедневной адреналиновой подпитки, убивают, грабят, беспределят… И лечить это придётся не гуманистической реабилитацией, а тюремными сроками. Где «корочка» участника БД будет лишним поводом для подозрений и отягчающим обстоятельством.

Григорий Игнатов

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