Как надломили Баха
Источник: www.stoletie.ru
Нет, как видно, ничего опаснее сегодня на Западе, чем прослыть «другом России». Тут же тебя разделают под орех, лишат работы, денег, разрушат репутацию и, быть может, даже упекут в кутузку. Даже президент США Дональд Трамп, неосторожно объявивший на выборах о намерении «поладить с Путиным», до сих пор никак не может отбиться от яростных нападок. Такие мысли невольно приходят в голову, если проследить за неожиданными пируэтами в поведении нынешнего главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Того самого, кто сейчас неожиданно отказался выполнять решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне и допустить на Олимпиаду ни в чем не виновных 13 российских спортсменов. Россиянам в Пхенчхане делать нечего, а суд надо реформировать – заявил Томас Бах. Другими словами, МОК ясно дал понять, что собирается разогнать независимых судей и взять спортивный суд под полный контроль. Вместо того, чтобы подчиниться решению суда, он намерен подчинить суд себе!
Поступок вопиющий. Просто из ряда вон! Тут и нарушение Олимпийской хартии, и нарушения принципа независимости суда и презумпции невиновности, и циничное унижение «чистых» спортсменов. Комментировать такое просто невозможно. Группа никем на то не уполномоченных спортивных чиновников полностью переписывает все существующие законы «под себя», а если им не нравятся судебные решения, они их не только не обязаны исполнять, но еще и заявляют о том, что суд необходимо «реформировать» в соответствии с их представлениями. Но главный вопрос, конечно, к господину Баху, главе организации, один из главных принципов которой – быть вне политики. Как он мог, сам бывший спортсмен, совершить такой позорный поступок и самый святой олимпийский принцип публично растоптать?
Понятно, конечно, что на фоне бушующей на Западе русофобии, все новых санкций, такой шаг вполне, как говориться, в тренде. Но все же… Ведь в 2016 году МОК под его руководством все же допустил российскую сборную на летние Олимпийские игры в Бразилию, вопреки многочисленным требованиям русофобов и настойчивым рекомендациям Вашингтона «не пущать!»
Бах всячески содействовал также проведению Олимпиады в Сочи, и даже открыто заявлял, что у МОК есть «позитивный опыт сотрудничества с Россией и Путиным».
Да и вообще в Сочи в 2014 году он сидел на трибуне рядом с Путиным, и было хорошо видно, что он относится к нашей стране с нескрываемой симпатией. И вдруг – бах-бабах! «Ряд волшебных изменений милого лица!»
Однако ничего удивительного в этом нынешнем пируэте господина Баха нет. Удивительно другое: как он ещё так долго продержался в позиции «нейтралитета». У нас об этом как-то мало писали, но после его решения о допуске России на Игры в Бразилию и грандиозного успеха нашей страны на Олимпиаде в Сочи на бедного Баха на Западе, особенно на его родине в Германии, обрушился буквально шквал яростной критики. «Пуделем Путина» назвал его тогда самый популярный немецкий еженедельник «Бильд». «Бах, и это известно многим, – писал «Бильд», – старый друг Кремля. По некоторым данным, русские в Германии весьма поспособствовали избранию Баха на этот пост. Возможно, сейчас он оказал им ответную услугу». А другой немецкий еженедельник «Цайт» обвинил Баха в коррупции и назвал его «высокооплачиваемым спортивным послом России». «Русофил и коррупционер – все как любит Путин», – так озаглавило свою статью это издание.
«Черная метка» из Вашингтона
На визги европейских СМИ ещё можно было бы и наплевать, но Бах вскоре получил «черную метку» уже из Вашингтона. Причем от самого тогда уходящего президента США Барака Обамы, которому не понравилось еще, что в качестве столицы летней Олимпиады-2016 был выбран Рио-де-Жанейро, а не Чикаго.
Кстати, случилось это после того, как ранее произошла показательная расправа с президентом ФИФА Зеппом Блаттером. В Вашингтоне, разъяренном грандиозным успехом России в Сочи, приняли решение о «сдерживании» России в спорте.
Еще до скандалов с допингом и вывозом в США провокатора Родченкова, было решено «закрыть вопрос» с благоволящими России или просто нейтрально к ней относящимися спортивными функционерами в Европе. Первым «под раздачу» попал Зепп Блаттер.
Его обвинили в коррупции, завели уголовное дело и вообще отстранили от руководства футболом. «Компромат» раскопали на заре его спортивной биографии. Оказалось, что в 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене именно Блаттер был тем самым арбитром-хронометристом, который во время драматического матча СССР-США по баскетболу добавил ко времени игры 3 секунды, что позволило нашим спортсменам победить непобедимую сборную США. Американцы были в ярости, не явились на награждение. За что их, кстати, не дисквалифицировали, что сделали бы с любой другой командой мира. Но самое главное, Блаттер с тех пор попал в американский «черный список». Когда же он, вопреки их желанию, стал главой ФИФА, на него началась настоящая охота. Ну, а когда Блаттер отдал России право на проведение чемпионата мира по футболу, то тем самым подписал себя приговор.
«Решения МОК по выбору городов – хозяев Игр коррумпированы. В этом МОК напоминает ФИФА», – прозрачно намекнул Барак Обама, обрушившись на Баха. «Чикаго был фаворитом в борьбе за право провести Игры 2016, но заявка Рио-де-Жанейро победила в споре с Мадридом, Токио и Чикаго. Решение было подтасовано», – добавил президент США. После этого было ясно, что и Томасу Баху придется не сладко и его ждет печальная судьба Блаттера. Пришлось бывшему чемпиону по фехтованию отложить шпагу в сторону и капитулировать…
Кто в МОК хозяин
А что Томас Бах мог сделать? Ведь он отлично знал, кто в доме, т.е. в МОК хозяин.
Ведь в Исполком Международного олимпийского комитета входят 14 человек, причем двое из них представители США, а большинство – из стран их сателлитов. Ни одного представителя от России в Исполкоме нет, хотя почему?
Ведь именно наша страна была не раз победительницей Олимпиад и завоевывала на них львиную долю медалей. Есть сразу два представителя от Швейцарии, которая никакими спортивными достижениями не блещет. Есть там даже представитель Украины, которая совсем недавно стала самостоятельным государством и тоже пока не может похвастаться спортивными успехами.
Чуть ли не полностью от США зависит и бюджет МОК. Семь из тринадцати главных спонсоров МОК – крупные американские компании «Кока-Кола», «Дженерал Электрик», «ВИЗА» и другие, которые приносят больше половины бюджета Международного олимпийского комитета. Чуть что не так, и Бах со товарищи в МОК останутся на бобах. Ведь содержание одного только президента МОК, т.е. господина Баха обходится нынче в 350 тысяч долларов в год. Эта сумма включает как зарплату, так и расходы на его командировки. Предыдущие президенты, кстати, «стоили» намного дешевле, примерно в 190-200 тысяч долларов. Так что немудрено, что под угрозой потерять такой куш, да еще оказаться вообще за бортом спорта, как это уже проделали с Блаттером, Бах вдруг резко поменял ориентацию.
С самого начала Олимпийских игр нового времени США использовали их в далеких от спорта целях. Так в 1904 году организаторы Олимпиады в Сент-Луисе провели в их рамках так называемые «антропологические дни» для эскимосов, филиппинцев, индейцев, чтобы сравнить их спортивные умения с представителями европеоидной расы. Они соревновались в беге, прыжках в высоту, стрельбе из лука и метании копья. Победителям вручался американский флаг вместо золотых медалей.
Последние Игры перед Второй мировой войной состоялись в 1936 году в Берлине. Право проведения Олимпиады столице Германии было предоставлено ещё в 1931 году, но два года спустя к власти пришли нацисты. Комиссия МОК, приезжавшая в Берлин с проверкой состояния дел, осталась вполне довольной и попытки переноса и бойкота берлинской Олимпиады сорвались. Во многом это произошло благодаря Соединенным Штатам –президент НОК США Эвери Брендедж сделал публичное заявление о том, что бойкот — это «чуждая духу Америки идея, заговор в целях политизировать Олимпийские игры», а «евреи должны понимать, что они не могут использовать Игры как оружие в их борьбе против нацистов». Олимпийские игры в Берлине состоялись, их лично открывал Адольф Гитлер, а делегации ряда стран на параде участников салютовали главе Третьего рейха нацистским приветствием. В начале 1980 года Соединённые Штаты объявили о бойкоте Олимпиады-1980 в Москве из-за ввода советских войск в Афганистан. США удалось привлечь к бойкоту более 60 стран, однако полностью сорвать Игры так и не удалось. Кстати, так вполне можно было бы объявить о бойкоте Олимпиады из-за вторжения войск США в Ирак!
Ну, а потом против нашей страны стали применять другое оружие – обвинения в допинге. Так на зимней Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити женская команда России по лыжным гонкам не смогла выступить в эстафете, поскольку две её участницы были обвинены в применении допинга непосредственно перед стартом, когда замены были уже невозможны. У российского биатлониста Павла Ростовцева, одного из фаворитов Олимпиады, забор крови на допинг был произведён непосредственно перед стартом. В результате спортсмен провалил гонку. Ну, что творится с этим делом сейчас – всем уже известно…
Уши ФБР торчат…
В печать уже попали сведения о том, что в политических целях использовалось и созданное МОК Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Недавно участники хакерской группировка Fancy Bears обнародовали открытое письмо бывшего почетного члена МОК и экс-президента Международного союза велосипедистов (UCI) Хейна Вербруггена с обвинениями в адрес ВАДА. По сути, Вербругген обращался к Томасу Баху с просьбой обратить внимание на то, что ВАДА с момента своего основания использовалось не для борьбы с допингом, а сугубо в политических целях.
В документе содержится обвинение в адрес экс-президента ВАДА Ричарда Паунда в использовании ВАДА для борьбы с МОК. Также в нем говорится, что комиссия ВАДА, которой руководит Ричард Макларен, тесно связана с американским ФБР.
Эксперты Fancy Bears установили также, что член исследовательской группы Ричард Янг является партнером международной юридической компании Bryan Cave. Янг отвечает за сотрудничество между Маклареном и научным директором МОК Ричардом Баджеттом, а компания Bryan Cave известна тесным сотрудничеством с ФБР. В этой связи неудивительно, что один из лучших сотрудников Bryan Cave Хэл Голдсмит получил премию директора ФБР. А из сообщений Ричарда Макларена становится понятно, что главный следователь Мартин Дюббей также связан с ФБР.
Вот почему, как заявил сопредседатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, необходимо реформировать МОК. Он подчеркнул, что его решение не выдавать приглашения на Игры в Пхенчхан оправданным российским спортсменам «нарушает не только здравый смысл, но и как минимум четыре принципа Олимпийской хартии». В результате, по его словам, имеет место дискриминация и нарушение прав наших спортсменов.
«МОК наделил себя беспрецедентным правом приглашения спортсменов по односторонне сформированным критериям, которые относятся только к российским спортсменам. Это неприемлемо!» «Господин Бах после решения CAS заявил о необходимости реформирования Спортивного арбитражного суда. Мы это решение поддерживаем! Но нужно тогда поднять вопрос и о реформировании самого МОК», – заключил Сергей Степашин.
Автор: Андрей Соколов
Источник: nstarikov.ru