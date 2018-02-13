РАЗБОР ФЕЙКОВ ПРО “УНИЧТОЖЕНИЕ БОЙЦОВ “ООО ВАГНЕР””

Полный бред и истерику, которая идет по Сети, пора прекращать. Из каждого "утюга" льется дезинформация, непроверенные факты и откровенные наглые вбросы. Сцены, разыгранные по ролям, растущее на дрожжах число 200-х, утопические истории, одна краше другой – уже 4 дня кто-то целенаправленно разжигает, расшатывает и пытается спровоцировать реакцию на несуществующие факты. По полочкам раскладываю, что из увиденного за последние 4 дня – ложь, а что было на самом деле.

Разбор бреда и фейков;



1. Фото «разгромленной колонны»

По Сети разошлась вот эта картинка:

Разгромленная колонна в чистом поле, с колеей от марсохода и непонятной траекторией – это две "картинки" , скомпонованые в простейшем "фотошопе" - графическом редакторе.

КТО ПОВЕРИЛ ЭТОМУ "ФЕЙКУ" - "НУ ВЫ И ТУПЫЕ"! (М.Задорнов)

Оригинал выглядит вот так и относится к июлю 2014 года, когда на Донбассе была разгромлена колонна ВСО(У):

2. Видео «с места событий»

Этот ролик ("Удар по ООО Вагнеру") с работой АС-130 тащили прямо с "первоисточников"

https://vk.com/nezugar_vk?w=wall-46268973_1048

Однако на самом деле он снят на испытаниях 2010 года и отношение к Сирии имеет очень опосредованное:

С 21-ой секунды, схожесть с "нынешним фейком" - 1 к 1

Второй ролик, активно распространяемый как видео атаки, является симулятором 2015 года (AC-130 Gunship Simulator)

для тупых "каклов" с Окраины и "либеродаунов" из РФ, компьютерный игровой симулятор (схожесть 1 к 1, и дату выкладки смотрите) - НУ ВЫ И ТУПЫЕ!﻿

3. Аудиозаписи

Наибольшее распространение получил ролик с тремя голосами, рассказывающими, как «прямо оттуда» звонили «кореша» и докладывали.

"Дауны" поделились впечатлениями, об "просмотре" компьютерной "игрульке"

История с этими «откровениями» - самая мутная. Трое, якобы, никак не связанных друг с другом людей, записывают абстрактным друзьям голосовые сообщения. Очень четкий звук, прекрасно слышно текст, фоновые шумы отсутствуют (за исключением персонажа, которому, якобы, звонил сирийский друг – у него на фоне играет музыка).

Конечно, записи начали появляться уже после того, как в Сети стали распространятся какие-либо факты о произошедшем. Записать такие файлы по данным из интернета – дело пяти минут. А их однотипность и высокое качество говорит о том, что они были сделаны с одной целью – получить широкое распространение, качество содержания в данном случае значения не имело.

4. Статьи в соц. сетях и в сми



Особенно рьяно тиражировали вышеуказанные фейки в ЖЖ, в Эхе, в Дожде, в Росбалте, в РБК, в ОкроСМИ и в других "ливерных" и лживых СМИ.

Каждый репост этого бреда, представлял собой лишь набор других фейков.

Вбрасывали: "даун" Стрелков, канал в телеграмме WarGonzo и несколько военных и псевдовоенных пабликов в ВК. На основании их «информации» ползли такие вот статейки. И, разумеется, пытались посеять панику и раздор в обществе.

5. Число убитых

Потрясающая история о том, как с ростом числа публикаций на тему боя росла и информация о числе участников. И о составе, и о раненых...

Логика событий нарушалась все больше, реакция была всё более жесткой, а авторы новости всё сильнее наслаждались произведенным эффектом. Надо ли упоминать, что никаких подтверждений слов у авторов нет (а я знаю наверняка, что и не будет)?

Вариации: от 100 до 644 (!) убитых российских граждан.











А этот паблик взял и цифру с потолка, и оба сфабрикованных видео. Хороший ФАКТчекинг.

Кто может заниматься метанием фейков?



До выборов 1 месяц, и растиражировать фейковую идею о том, что власть отказывается поддерживать свои «батальоны» и подставляют под мясорубку «сотни и тыщи» человек – отличный способ подпортить репутацию наиболее востребованного у народа кандидата в президенты.

Авторы фейков убивают сразу двух зайцев: работают на политическую повестку в России и на восприятие участия в войне в Сирии. Те, кому выгодно, чтобы у отрядов Асада не было никакой поддержки, те, кому очень нужно, чтоб СДС (де-факто курды) победили в гражданской войне в Сирии, те, кому очень легко удаются кампании по формированию общественного мнения уже на протяжении долгих лет, отлично вбрасывают на тему «невероятных потерь» России. Эти же организации устраивали Египет, Ливию, Ирак, начинали против Дамаска. Споткнулись об Россию и переформатировали работу. Не учли только, что в России к вбросам и фейкам очень хорошо подготовились – спасибо украинскому Майдану и затянувшейся Арабской Весне.

Что было на самом деле



Самые четкие сведения можно получить из аккаунта ISIS Hunter в Твиттере. Согласно этим данным, из Эс-Сувара по направлению к Хушаму (Хшам, Хишам, Khusham) двигалась группа ИГ (организация, запрещенная в России). Шли по территории, контролируемой курдами и, судя по всему, при их всесторонней поддержке. Охотники, сирийская армия и российские добровольцы перешли в контрнаступление.

Отступление курдских и ИГиловских (организация, запрещенная в России) сил шло в сторону нефтегазоперерабатывающего завода CONOCO (Табия), находящегося, как думали проасадовские силы, под контролем курдов.

Дело в том, что между силами САА и СДС (курдами) ранее не было ожесточенных столкновений. Поэтому повода для прямой атаки на СДС у асадовцев не было. Зато под прикрытием ИГ (организация, запрещенная в России) курдам было бы очень интересно «выкинуть» САА с восточного берега Евфрата. Чем они, собственно, и занялись при наступлении под эгидой ИГ (организация, запрещенная в России).

Поскольку к пехоте и арте САА и союзники были готовы, наступление было отбито. Но вот что было действительно неизвестно – что на CONOCO сидит секретная американская база. Это не только нефтезавод, как пишут многие неосведомленные хайпожоры. Это пункт базирования войск и техники США, причем, как мы узнали из событий 7-8 февраля, техника там очень и очень серьезная. Это тоже объясняет секретность базы.

Далее событий разворачивались следующим образом. Пока САА и союзники контрнаступали, американцы осознали риски и начали отражать «атаку» (хотя она предназначалась не им, а террористам, против которых Штаты, вроде как, тоже борются). Сообщения об осуществленном запросе в пункт командования ВКС РФ – полный бред, потому что о нахождении на CONOCO американской базы известно не было, и обнаруживать себя американцы не стали – это вызвало бы множество вопросов. Гораздо проще разрулить ситуацию постфактум, обвинив «русских» в нападении «на американцев». Как показывают события последних дней и часов, такая тактика сработала «на ура».

По правительственным силам действительно отработали из множества орудий, но видео этой работы в Сети нет. Что касается вывешенного американского флага, скорее всего, это сделали вовсе не гордые курды, а сами американцы. Рассекретили себя, чтобы обозначить территорию и не получить «ответку» от ВКС РФ. Ситуация хитрая и мерзкая, как и сами американцы.

Итог

На сегодняшний день нет никакой точной информации о том, сколько российских граждан погибло во времена американского обстрела. Ни точного числа пострадавших, ни цифры потерь. Если факт о похоронах 20 бойцов ISIS Hunter, все остальное – фейк. И если вы видите или слышите, что кто-то показывает вам «достоверные фото» или видео, или называет число жертв – имейте в виду, вашим мнением жестоко манипулируют.

Факт участия " ООО Вагнер" в защите сирийской земли не подтвержден, "подтверждено" участие военных советников и бойцов ССО Минобороны РФ.

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https://aftershock.news/?q=node/616178