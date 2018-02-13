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Примеры целостного движения (Познавательное ТВ, Евгений Беляков)

12:07. 13 февраля 2018 Просмотров - 231 Один комментарий Опубликовал:

Евгений Беляков: Примеры целостного движения. Как работает баланс человеческого тела.
Содержание:
0:01:15 – устойчивая поза
0:07:59 – целостное движение в единоборстве
0:13:57 – нужны ли приёмы в поединке?
Сборник о целостном движении: https://www.youtube.com/playlist?list…
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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 3123 2322
    любопытный 13 февраля 2018 в 13:57 Ссылка Пометить
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    Слушала лекцию о строении скелета человека, оказывается белым людям нельзя садится на шпагат у них другое строени скелета, а вот желтым народам можно, отсюда и другая методика борьбы

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