Примеры целостного движения (Познавательное ТВ, Евгений Беляков)

Евгений Беляков: Примеры целостного движения. Как работает баланс человеческого тела.

Содержание:

0:01:15 – устойчивая поза

0:07:59 – целостное движение в единоборстве

0:13:57 – нужны ли приёмы в поединке?

Сборник о целостном движении: https://www.youtube.com/playlist?list…

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Источник: www.youtube.com