“Конституция написана кровью и распространяется на всех”. На Путина подали в суд

Громкий заголовок, как и суть самой статьи. Все мы знаем что наш президент избирается в президенты нашей великой страны. Это будет его четвертый срок. Я думаю вы поняли, почему я написал что будет, ведь все и так ясно.

Перейдем ближе к делу.

У нас в стране существует определенное движение под названием 14 процентов. Так вот эта группа лиц, 16 июля создали группу общественного мониторинга деятельности нашего президента Владимира. При работе они обнаружили интересную вещь, старое определение конституционного суда, от 5 ноября 1998 года, номер 134 О.

В самом постановлении говориться, что два срока президентских полномочий подряд составляют конституционный предел. Простым языком говоря, если человек управляет страной 2 срока подряд, то он исчерпал свой лимит и больше не имеет право быть президентом вообще, не как поступил Путин и пропустил один президентский срок. Напомню что Владимир Владимирович избирался президентом в 2000, 2004, 2012 годах.

Администрация президента не ответила ничем на это заявление, они не смогли объяснить почему Владимир Путин занимает должность. Организация предложила Путину пойти в отставку, на письмо не пришло оригинального ответа.

Значит, если Путин отказывается подать в отставку - он совершил уголовное преступление, согласно конституции РФ, а точней ст3. Где указывается что единственным источником является многонациональный народ.