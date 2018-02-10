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“Конституция написана кровью и распространяется на всех”. На Путина подали в суд

19:15. 10 февраля 2018 Просмотров - 292 10 коммент. Опубликовал:

scale_600

Громкий заголовок, как и суть самой статьи. Все мы знаем что наш президент избирается в президенты нашей великой страны. Это будет его четвертый срок. Я думаю вы поняли, почему я написал что будет, ведь все и так ясно.
 
Перейдем ближе к делу.
 
У нас в стране существует определенное движение под названием 14 процентов. Так вот эта группа лиц, 16 июля создали группу общественного мониторинга деятельности нашего президента Владимира. При работе они обнаружили интересную вещь, старое определение конституционного суда, от 5 ноября 1998 года, номер 134 О.
В самом постановлении говориться, что два срока президентских полномочий подряд составляют конституционный предел. Простым языком говоря, если человек управляет страной 2 срока подряд, то он исчерпал свой лимит и больше не имеет право быть президентом вообще, не как поступил Путин и пропустил один президентский срок. Напомню что Владимир Владимирович избирался президентом в 2000, 2004, 2012 годах.
 
Администрация президента не ответила ничем на это заявление, они не смогли объяснить почему Владимир Путин занимает должность. Организация предложила Путину пойти в отставку, на письмо не пришло оригинального ответа.
 
Значит, если Путин отказывается подать в отставку - он совершил уголовное преступление, согласно конституции РФ, а точней ст3. Где указывается что единственным источником является многонациональный народ.
orig
Можно утверждать, что Путин захватил власть, а это до 20лет лишения свободы между прочем. Никто не может объяснить, каким образом Владимир Владимирович находится у власти уже в третий раз.
 
Президент- это лицо неприкосновенное, получается ни в какой суд на него подать невозможно.
 
Активисты решили подать заявление в Верховный суд, потому что он единственный может дать заключение о незаконных действиях президента( что мне кажется маловероятно, не потому что это не так, а потому что его скорей всего даже не будут рассматривать, а активистов могут вообще упрятать за решетку).
 
Они просят верховный суд, что бы заявление было рассмотрено и было вынесено частное определение. Суд, обязан увидеть нарушение Путина и в дальнейшем оправить это дело в думу.
 
Они хотят довести нам, что мы с вами друзья имеем право контролировать власть, а власть обязана отчитываться перед гражданами. Мы являемся не сменяемой с вами властью в стране, мы это весь народ нашей страны.
 
PS:
Хочу объяснить по чему я опубликовал этот пост.
1) Мне стало очень интересно, как может Верховный суд РФ решать конституционные вопросы?
2) Это либо пиар, либо что то другое?
3) Чего это так рьяно активизироволась эта инициативеая группа, когда до выборов совсем не осталось  времени?
 Пршу вас уважаемые коллеги обсудить эту публикацию.
 С уважением jackomb,!

 

 

Метки: выборы 2018
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10 коммент.»

  • 1193 921
    Валерий 10 февраля 2018 в 19:24 Ссылка Пометить
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    Больным на голову не место истцами в суде, им место у доктора на излечении. А, тем более, не больным, но со злым умыслом, прикидывающимися больными.
    Те кто не могут контролировать себя, не имеют права заявлять о своих правах, пусть об этом заявляют их опекуны, если эти права реально нарушены

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  • 273 169
    Нехресть 10 февраля 2018 в 19:27 Ссылка Пометить
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    О ИДИЁТЫ, по факту Путин уже ЦАРЬ, причём царь достойный. А цари земным властям неподсудны.

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    • 20620 12830
      Серый Нехресть 10 февраля 2018 в 19:59 Ссылка Пометить
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      А какие основания, что царь достойный ? При Александре Третьем прирост населения составил – 26-ть миллионов человек за 13-ть лет правления. (Без учёта Финляндии и при том здравоохранении). При “достойном царе” , за 18-ть лет правления демографическая динамика отрицательная ( если вычесть всевозможных мигрантов из Средней Азии.) Крестьянство уничтожено. Одни агрохолдинги. Промышленность – только добывающая отрасль. Другие отрасли почили в бозе. Здравохранение, образование, наука ….
      Вы что-то такое знаете, чтобы называть достойным ? ))
      Да и царём он вдруг с чего стал.. Сам себя назначил, или это как-то ещё делается ?

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  • 8465 4552
    Lada 10 февраля 2018 в 20:01 Ссылка Пометить
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    Молодцы мужики!Вместо призывов к смене Конституции – следует научиться пользоваться тем,что уже дано нам,как народу!

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  • 56 -26
    Руслан 10 февраля 2018 в 20:06 Ссылка Пометить
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    У ребят явно с логикой и чтением законов проблема. Так-то большинство население готово на слух верить, не вдаваясь глубоко в содержание того что написано – часто сталкиваюсь с этой бедой на практике. Смотрят люди в книгу и видят “…” – ну вы знаете, что вы видите.

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  • 55 55
    Brat 10 февраля 2018 в 20:17 Ссылка Пометить
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    Если президен за свой первый (и единственный!) срок ничего для нас не смог сделать, думаю гнать его и его семейство поганой мокрой тряпкой,с конфискацией, пускай в очередь за доступным жильем становится.

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  • 5607 4169
    Яра 10 февраля 2018 в 20:35 Ссылка Пометить
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    https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=dOBjd4eKTK0

    Путин о третьем президентском сроке:
    “Я не буду нарушать действующую конституцию…”
    “Самая большая зависимость- это зависимость от власти. Я этого никогда не чувствовал.”

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