Стыдливая антисоветчина: как серп и молот вымарывают из памяти

Концептуал СМИ Как-то очень незаметно проскользнула в СМИ информация о праздновании 75-летия победы в Сталинградской битве

В Волгограде 2 февраля на параде в честь 75-летия победы Красной Армии в Сталинградской битве пронесли копию Знамени Победы, на которой были стерты серп с молотом и звезда. Разгорелся скандал – могли ли организаторы намеренно убрать исторический символ или это произошло случайно?

“Более того, при внимательном рассмотрении фотоснимков и видеозаписи можно увидеть, что символы на знамени были, но они либо закрашены, либо, напротив, составляющая их белая материя отстрочена”, – разбираются в сети.

Случайностей такого рода в стране, где мавзолей Ленина драпируют к параду Победы, быть не может – таково общественное мнение. Вполне закономерно думать, что после переименований улиц, сноса памятников можно и Знамя Победы “декоммунизировать”? В блогосфере вновь начали обсуждать переписывание истории, вспоминать, что подобное происходило и на Украине.

Официального ответа на причины произошедшего от власти нет, зато отреагировали военные. В СМИ они объяснили, что на знамени краска осыпалась от времени. Копию знаменитого полотна отдадут на реконструкцию. Но неужели нельзя было подготовиться к 75-летию битвы и отдать знамя на реконструкцию раньше?

Историк, автор книг о сталинском периоде и исследований о Великой Отечественной войне Игорь Пыхалов в беседе с Накануне.RU признался, что не считает оплошность намеренной – символ просто истерся, но эта небрежность – своего рода “оговорочка по Фрейду”, власти действительно хотят, чтобы серп и молот постепенно исчезли навсегда:

– Хочется верить, что серп и молот убрали не специально, а изображение просто стерлось от времени, по крайней мере, так кажется. С другой стороны, то, что организаторы так безответственно и равнодушно подошли к тому, что серп и молот на флаге отсутствуют, конечно, свидетельствует о том, что тем, кто устраивал этот парад, наличие этих символов как минимум неважно. А скорее всего, им было бы лучше, чтобы их вообще не было.

Вообще, со знаками Победы ситуация абсурдная – у нас активно используется как Знамя Победы штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии – ну, вообще-то войну выиграла не одна эта дивизия, при всем моем уважении к бойцам, а Советский Союз. И, соответственно, в таких случаях логично было бы использовать знамя победившей страны, а именно – красный флаг с серпом и молотом, без каких-либо надписей. Уже то, что они используют штурмовой флаг как Знамя Победы – какая-то нелепость, вроде той, что у нас 7 ноября отмечается не день Октябрьской революции, а день парада на Красной площади, то есть происходит парад в честь парада. Все это – такая стыдливая антисоветчина. Так что история с исчезновением серпа и молота – случайность, но случайность вполне закономерная.

Стоит ли вводить ответственность за поругание символов Победы? Что касается запретов, то здесь не все так однозначно. Взять хотя бы свастику – я знаю случаи, когда людей привлекают к ответственности за то, что они публикуют фотографии даже с того же самого парада Победы. Там, как известно, к мавзолею кидали нацистские знамена. Потому делать такие вещи, как введение ответственности, нужно аккуратно. Чтобы наказания были не за формальные действия, а злонамеренные. Если намеренно оскорбляют нашу историю, то можно и привлечь к ответственности. Но поскольку у нас, по большому счету, сама власть продолжает оставаться антисоветской, то я не думаю, что они будут этим заниматься искренне.

Но чем больше происходит подобных случаев, тем больше задумываешься об “Окне Овертона”. Такое чувство, что нам постоянно пытаются раздвинуть рамки допустимого. То доску Маннергейму откроют, то “власовцев” кто-то захочет реабилитировать, то серп и молот исчезли с копии Знамени Победы. Делают, смотрят на реакцию общества.

============================================================================

Рекомендуем:

Сталин. Неизвестные архивы СССР (Комплект из 6-ти книг)

============================================================================