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Россия закрыла сирийское небо для турецких ВВС и перебросила в Сирию крупные силы спецназа

22:08. 9 февраля 2018 Просмотров - 530 12 коммент. Опубликовал:

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В сирийский кантон Африн прибыло большое подкрепление курдских бойцов. Согласно разным данным, конвой, состоящий из более чем 100 транспортных средств, доставил из Манбиджа от 1,5 до 5 тысяч вооруженных людей. Несомненно, данные силы примут участие в противостоянии турецкому захватчику.

Интересным является тот факт, что вся колонна совершенно беспрепятственно прошла через контролируемую сирийской армией территорию. Источники, знакомые с ситуацией, связывают это с недавним уничтожением протурецкими боевиками российского самолета Су-25 в небе над Идлибом.

Позже появились сообщения, что российская сторона потребовала от Турции ограничить действие своей авиации в воздушном пространстве Сирии. Как следствие, количество авиаударов турецких ВВС в последние дни фактически свелось к нулю. В то же самое время, сирийская армия развернула противовоздушные комплексы на передовых позиция в провинциях Алеппо и Идлиб.

 

6 февраля 2018. Военная обстановка в Сирии. К курдам в Африне прибыло подкрепление до 5 000 человек.

 

Израильские ВВС вновь нанесли ракетные удары по объектам сирийской армии. В этот раз целью атаки, как сообщают СМИ, стал расположенный под Дамаском военный научный центр. Из трех ракет, выпущенных самолетами ЦАХАЛа из воздушного пространства Ливана, одна была перехвачена сирийской ПВО.

Официальный Дамаск обвинил израильтян в поддержке террористов, на фоне их провала в других частях Сирии. Израиль же напротив заявил, что он руководствуется лишь интересами своего народа.

После инцидента с российским штурмовиком Су-25, военное командование РФ существенно нарастило силы специального назначения в стране.
В настоящий момент они принимают активное участие в боях в провинциях Идлиб и Алеппо. Также возросло число российских военных советников. Источники, знакомые с ситуацией, связывают это с подготовкой масштабного наступления на столицу провинции Идлиб.

 

7 февраля 2018. Военная обстановка в Сирии. Россия наращивает спецподразделения на фронтах Сирии.

 

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https://topwar.ru/135495-rossiya-zakryla-siriyskoe-nebo-dlya-tureckih-vvs.html

https://topwar.ru/135594-rossiya-perebrosila-v-siriyu-krupnye-sily-specnaza.html

Метки: военное обозрение, ПВО РФ, политика, Россия, сирия, турция
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12 коммент.»

  • 8332 7160
    Вячеслав 9 февраля 2018 в 22:21 Ссылка Пометить
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    А остальные что – бомби не хочу?

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  • 2409 1459
    mary 9 февраля 2018 в 23:17 Ссылка Пометить
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    весь вопрос в том ,что Идлиб этот богат нефтью,вот они и вскрутились все стервятники эти.

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  • 4689 4059
    Руса 10 февраля 2018 в 0:43 Ссылка Пометить
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    ФАН сообщает, что 9 февраля ВВС Турции уничтожили 19 об”ектов курдов.
    Следовательно, никто сирийское небо для турецких ВВС не закрывал.

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  • 1256 862
    Oleg 10 февраля 2018 в 0:59 Ссылка Пометить
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    Информация к размышлению.
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