Россия закрыла сирийское небо для турецких ВВС и перебросила в Сирию крупные силы спецназа
В сирийский кантон Африн прибыло большое подкрепление курдских бойцов. Согласно разным данным, конвой, состоящий из более чем 100 транспортных средств, доставил из Манбиджа от 1,5 до 5 тысяч вооруженных людей. Несомненно, данные силы примут участие в противостоянии турецкому захватчику.
Интересным является тот факт, что вся колонна совершенно беспрепятственно прошла через контролируемую сирийской армией территорию. Источники, знакомые с ситуацией, связывают это с недавним уничтожением протурецкими боевиками российского самолета Су-25 в небе над Идлибом.
Позже появились сообщения, что российская сторона потребовала от Турции ограничить действие своей авиации в воздушном пространстве Сирии. Как следствие, количество авиаударов турецких ВВС в последние дни фактически свелось к нулю. В то же самое время, сирийская армия развернула противовоздушные комплексы на передовых позиция в провинциях Алеппо и Идлиб.
6 февраля 2018. Военная обстановка в Сирии. К курдам в Африне прибыло подкрепление до 5 000 человек.
Израильские ВВС вновь нанесли ракетные удары по объектам сирийской армии. В этот раз целью атаки, как сообщают СМИ, стал расположенный под Дамаском военный научный центр. Из трех ракет, выпущенных самолетами ЦАХАЛа из воздушного пространства Ливана, одна была перехвачена сирийской ПВО.
Официальный Дамаск обвинил израильтян в поддержке террористов, на фоне их провала в других частях Сирии. Израиль же напротив заявил, что он руководствуется лишь интересами своего народа.
После инцидента с российским штурмовиком Су-25, военное командование РФ существенно нарастило силы специального назначения в стране.
В настоящий момент они принимают активное участие в боях в провинциях Идлиб и Алеппо. Также возросло число российских военных советников. Источники, знакомые с ситуацией, связывают это с подготовкой масштабного наступления на столицу провинции Идлиб.
7 февраля 2018. Военная обстановка в Сирии. Россия наращивает спецподразделения на фронтах Сирии.
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https://topwar.ru/135495-rossiya-zakryla-siriyskoe-nebo-dlya-tureckih-vvs.html
https://topwar.ru/135594-rossiya-perebrosila-v-siriyu-krupnye-sily-specnaza.html
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А остальные что – бомби не хочу?
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весь вопрос в том ,что Идлиб этот богат нефтью,вот они и вскрутились все стервятники эти.
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ФАН сообщает, что 9 февраля ВВС Турции уничтожили 19 об”ектов курдов.
Следовательно, никто сирийское небо для турецких ВВС не закрывал.
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Информация к размышлению.
Газета.ру:
Госдеп США: визит Нарышкина в Вашингтон
Иван Жуковский 02.02.2018, 09:36
“Американские СМИ со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США сообщили 1 февраля, что в Вашингтон с визитом прибыли директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и начальник Главного разведуправления российского Генерального штаба Игорь Коробов. В Вашингтоне главы российских спецслужб встретились с директором ЦРУ Майком Помпео.
Информацию о визите Нарышкина, Бортникова и Коробова в США подтвердил также посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов”.
Не слабо. Такие связи дружеские, могли бы войну прекратить любую шелчком пальца, этого не происходит почему-то. Или хозяева не разрешают?
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Мы ж не знаем по какому поводу они встречались.
Может насчет обеспечения безопасности спортсменов на Олимпиаде в Корее.
Остается только гадать на кофейной гуще.
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да и выборы близко, как не проконсультироваться у старших товарищей по капитализму, так ведь?
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Может и по выборам, а может и нет.
Есть дела поважнее, чем выборы.
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Например?
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А что вы так разгорячились?
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Ошибаетесь, абсолютное спокойствие. :-)
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Тогда почему не привели пример? Какие могут быть дела поважнее?
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Ну, хотя бы банальное, чтобы Россия и США не начали боевые действия
между собой в Сирии. Есть и другие.