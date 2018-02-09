Косатка способна “имитировать” человеческую речь, а “речь” дельфинов уже расшифрована
Некоторые звери умеют повторять услышанные звуки и даже воспроизводить человеческую речь. Недавно эту способность продемонстрировала косатка.
Косатки способны издавать весьма сложные и непривычные человеческому уху звуки: от щелчков до свистов и криков. Если щелчки помогают им ориентироваться в пространстве, то прочие звуки — элементы сложной системы сигналов, на которой эти животные общаются между собой.
Косатки выучивают репертуар звуков своей семейной группы и передают его по наследству посредством обучения (примерно также учатся говорить и люди). Кроме того, эти звери вполне успешно могут подражать голосам дельфинов.
При этом, если мы задействуем в речи гортань (в первую очередь, голосовые связки), то косаткам для этого служит система воздушных мешков, сообщающихся с дыхалом. По мнению биологов, косатки производят звуки, перегоняя воздух между мешками через клапаны связок и мышц.
Как показали недавние опыты, косатка способна воспроизвести речь человека. Участником эксперимента стала 16-летняя самка косатки Вики (Wikie), живущая в океанариуме Marineland во французском Антибе.
Ученые произносили простые слова, а косатка училась повторять их. Лучше всего ей удавался «привет» (hello): Вики справлялась с ним в 55% случаев, а «пока» (bye-bye) оказалось сложнее: более-менее внятно это слово звучало в 21% попыток. Также Вики смогла изобразить вой волка и трубный клич слона.
Snippet: Listen to an orca imitate a person
Ещё ученые расшифровали речь дельфинов, тот факт, что дельфины имеют сложные социальные связи и выражают свои эмоции через звук и движение, известен давно. С 1960 года ученые также пытались расшифровать язык этих млекопитающих. Большой прорыв в этом направлении был сделан недавно специалистами Технического университета штата Джорджия.
Ученые испытывали новую модификацию гидрофона — прибора для приема звука и ультразвука под водой. Аппарат, получивший название CHAT (Cetacean Hearing and Telemetry), способен не только улавливать и анализировать свист дельфинов, но и воспроизводить аналогичные звуки. Ранее исследователи разработали несколько искусственных свистов, применяя их с помощью CHAT в одной и той же дельфиньей стае в различных ситуациях.
Однажды в тот момент, когда дельфины проплывали мимо водорослей, одно из животных издало звук, который программа расшифровала как «саргасс» (Sargassum, род водорослей). И хотя подобное совпадение произошло пока лишь один раз — ученые уверены, что у открытия большие перспективы. В дальнейшем CHAT позволит расширять базу распознаваемых сигналов и даже обмениваться с животными информацией.
Дельфины имеют одну из самых развитых в мире фауны систему звуковых сигналов: в их речи ученые насчитывают 186 разных свистов. Ранее также было обнаружено, что дельфины обладают самой долгой социальной памятью среди животных: они способны помнить голоса старых знакомых на протяжении более двух десятков лет.
Анастасия Баринова.
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http://www.nat-geo.ru/nature/1180368-kosatka-sposobna-imitirovat-chelovecheskuyu-rech/
http://www.nat-geo.ru/science/47980-uchenye-rasshifrovali-rech-delfinov/