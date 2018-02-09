Косатка способна “имитировать” человеческую речь, а “речь” дельфинов уже расшифрована

Некоторые звери умеют повторять услышанные звуки и даже воспроизводить человеческую речь. Недавно эту способность продемонстрировала косатка.

Одна из косаток, содержащихся во французском Marineland.

Фото: marcovdz / Flickr.com

Косатки способны издавать весьма сложные и непривычные человеческому уху звуки: от щелчков до свистов и криков. Если щелчки помогают им ориентироваться в пространстве, то прочие звуки — элементы сложной системы сигналов, на которой эти животные общаются между собой.

Косатки выучивают репертуар звуков своей семейной группы и передают его по наследству посредством обучения (примерно также учатся говорить и люди). Кроме того, эти звери вполне успешно могут подражать голосам дельфинов.

При этом, если мы задействуем в речи гортань (в первую очередь, голосовые связки), то косаткам для этого служит система воздушных мешков, сообщающихся с дыхалом. По мнению биологов, косатки производят звуки, перегоняя воздух между мешками через клапаны связок и мышц.

Как показали недавние опыты, косатка способна воспроизвести речь человека. Участником эксперимента стала 16-летняя самка косатки Вики (Wikie), живущая в океанариуме Marineland во французском Антибе.

Ученые произносили простые слова, а косатка училась повторять их. Лучше всего ей удавался «привет» (hello): Вики справлялась с ним в 55% случаев, а «пока» (bye-bye) оказалось сложнее: более-менее внятно это слово звучало в 21% попыток. Также Вики смогла изобразить вой волка и трубный клич слона.

Snippet: Listen to an orca imitate a person

Ещё ученые расшифровали речь дельфинов, тот факт, что дельфины имеют сложные социальные связи и выражают свои эмоции через звук и движение, известен давно. С 1960 года ученые также пытались расшифровать язык этих млекопитающих. Большой прорыв в этом направлении был сделан недавно специалистами Технического университета штата Джорджия.

Ученые испытывали новую модификацию гидрофона — прибора для приема звука и ультразвука под водой. Аппарат, получивший название CHAT (Cetacean Hearing and Telemetry), способен не только улавливать и анализировать свист дельфинов, но и воспроизводить аналогичные звуки. Ранее исследователи разработали несколько искусственных свистов, применяя их с помощью CHAT в одной и той же дельфиньей стае в различных ситуациях.

Однажды в тот момент, когда дельфины проплывали мимо водорослей, одно из животных издало звук, который программа расшифровала как «саргасс» (Sargassum, род водорослей). И хотя подобное совпадение произошло пока лишь один раз — ученые уверены, что у открытия большие перспективы. В дальнейшем CHAT позволит расширять базу распознаваемых сигналов и даже обмениваться с животными информацией.

Дельфины имеют одну из самых развитых в мире фауны систему звуковых сигналов: в их речи ученые насчитывают 186 разных свистов. Ранее также было обнаружено, что дельфины обладают самой долгой социальной памятью среди животных: они способны помнить голоса старых знакомых на протяжении более двух десятков лет.

В дикой природе дельфины не имеют жесткой привязки к семейной группе; они могут появляться и затем снова исчезать на любой срок. Для того чтобы не запутаться в своих социальных связях, каждый дельфин имеет индивидуальные «позывные», по которым его может узнать группа.

Максимальная продолжительность жизни дельфина может достигать 50 лет при средних показателях около 20 лет. Ученые решили выяснить, как долго эти млекопитающие способны помнить индивидуальные «позывные» других дельфинов.

Исследованием занимались биологи из Чикагского университета (США) под руководством Джейсона Брука. В течение нескольких лет ученые записывали звуковые сигналы у афалин, живших в зоопарках и на биостанциях.

В эксперименте участвовало 43 особи различных возрастов: от 4-месячных до 47-летних. При этом все дельфины время от времени перевозились из одного места в другое; срок «разлуки» у различных пар и групп варьировался от нескольких месяцев до двух десятилетий.

Затем дельфинам проигрывались чужие голоса, и ученые сравнивали реакцию. Оказалось, что звуки незнакомых афалин одинакового с ними возраста или пола оставляли подопытных равнодушными, тогда как даже небольшое вкрапление голоса старого знакомого заставляло дельфинов реагировать. Они подплывали к динамику и пытались вступить в контакт.

Помнят дельфины не только голос друга или члена семьи, но и характер их отношений. Так, самка приводила детеныша послушать голос их отца, а взрослые самцы, услышав «позывные» других самцов, бывших когда-то конкурентами, проявляли агрессивную реакцию.

И, наконец, главным открытием стали сроки памяти у дельфинов: до 20,5 лет. Это — рекордно высокий результат; дольше хранит воспоминания только человек. Вместе с тем, ученые отмечают, что другими кандидатами на хорошую память являются шимпанзе и слоны, но в этой сфере столь многолетних и глубоких исследований пока никто не проводил.

Анастасия Баринова.

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http://www.nat-geo.ru/nature/1180368-kosatka-sposobna-imitirovat-chelovecheskuyu-rech/

http://www.nat-geo.ru/science/47980-uchenye-rasshifrovali-rech-delfinov/