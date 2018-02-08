31 января 2018 г. в 19:30 МСК

на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Вся правда о Бусе Белояре”.



Автор-сказитель – Олег Беликов



В передаче мы поведали о Великом князе Руси Ведической, наследнике престола Алании – Антии. Рассмотрели жизнь, подвиги , и деяния Буса Белояра для своего народа и Руси. Познакомили слушателей с учением – “Бусово Просвещение”, и провели “параллели” с другими религиями.



“О Бусе — отце молодого волхва,

о том, как он бился, врагов поражая,

пел волхв Златогор.

Златогоровы гимны —

воистину вы хороши!

Он пел, как Чегирь-звезда

летела в огне драконом,

сияя светом зеленым.

И сорок волхвов-чародеев,

в стожары глядя, прозрели,

что меч Яра Буса до Киева славен!”



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Источник: www.youtube.com