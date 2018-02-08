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Вся правда о Бусе Белояре

10:19. 8 февраля 2018 Просмотров - 275 2 коммент. Опубликовал:

31 января 2018 г. в 19:30 МСК
на Народном Славянском радио состоялся эфир на тему – “Вся правда о Бусе Белояре”.

Автор-сказитель – Олег Беликов

В передаче мы поведали о Великом князе Руси Ведической, наследнике престола Алании – Антии. Рассмотрели жизнь, подвиги , и деяния Буса Белояра для своего народа и Руси. Познакомили слушателей с учением – “Бусово Просвещение”, и провели “параллели” с другими религиями.

“О Бусе — отце молодого волхва,
о том, как он бился, врагов поражая,
пел волхв Златогор.
Златогоровы гимны —
воистину вы хороши!
Он пел, как Чегирь-звезда
летела в огне драконом,
сияя светом зеленым.
И сорок волхвов-чародеев,
в стожары глядя, прозрели,
что меч Яра Буса до Киева славен!”

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Источник: www.youtube.com

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