Меморандум Левашовых – Передача Взгляд СССР

У всех нас своя жизнь, наполненная разными событиями. У большинства из нас есть семья, друзья, работа и увлечения. Мы все вертимся в одном замкнутом круге своей жизни. Но, однажды, рано или поздно каждый человек задаёт себе ряд вопросов о том, что происходит вокруг, о смысле своей жизни. Неужели, жизнь заканчивается с моментом смерти физического тела и смысл лишь в том, чтобы родить потомство и пожить в своё удовольствие? Многие люди обращаются за ответом к восточным учениям, в них они заходят как в лабиринт, из которого не найти выхода.

А между тем наши далёкие предки знали о том, что у человека есть душа и она без(с)смертна. Знали о том, как устроена наша Вселенная, знали законы развития жизни. Они жили в согласии с самими собой, в согласии с природой и достигли высокого уровня развития духа. И мало кто знает, что именно русская культура хранит в себе отголоски великих знаний наших предков. Знаний, которые давали людям понимание законов мироздания и место человека в мире.

Сегодня эти знания в большинстве своём утеряны для нас. Но, благодаря русскому учёному Николаю Викторовичу Левашову, нам доступны принципиально новые знания. Вся его жизнь, его деятельность, были направлены на просвещение людей, и на борьбу за светлое будущее для всего человечества. Его знания, которые он изложил в своих книгах и статьях, раскрывают перед читателем истину.

Может быть много точек зрения, но истина всегда одна. Истинность его знаний подтверждается не только открытиями науки последних лет, но и многими историческими доказательствами. В его трудах история и археология не противоречат друг другу, а наоборот дополняют. Даже такие понятия как экономика, вера и религия пересекаются между собой. Николай Викторович Левашов широко раскрывает перед читателями целостную картину прошлого и настоящего нашей цивилизации. И в первую очередь картину прошлого русского народа, благодаря чему и настоящее открывается для нас с новой стороны. Простые и логичные объяснения в его трудах дают полное понимание того, как наши предки жили раньше, и почему сейчас мы живём по ложным правилам в погоне за ложными ценностями.

На современном этапе развития нашей технократической цивилизации человечество столкнулось с проблемами, которые просто не в состоянии решить. Экологические проблемы только множатся и усугубляются, несмотря на это мы все продолжаем жить, не замечая очевидного положения. Более того, мы свято верим в науку как в религию. А ведь именно ложные представления науки о мироздании и послужили той причиной, которая теперь грозит уничтожением нашей цивилизации. В своих трудах Николай Левашов ясно показывает заблуждения научного мира. А также раскрывает истинные законы мироздания, тем самым показывая единственно верный путь развития нашей цивилизации. И этот путь никоим образом не связан ни с религией, ни с какими бы то ни было другими учениями.

В самом человеке кроются невероятные возможности по влиянию силой своей мысли на окружающий мир, природные процессы и явления. Но, чтобы раскрыть в себе эти возможности, должны быть выполнены ряд условий, одним из которых является усвоения истинного знания о сущности человека и законов природы. Эти знания не найти ни в восточных практиках, ни в западных школах. Только благодаря знаниям Левашова Николая Викторовича возможно правильное развитие сущности человека. Поэтому многие люди, прочитав его книги, не только обретают смысл жизни, но и находят для себя ответы на многие другие вопросы, на которые нигде больше нельзя найти хоть какого-либо вразумительного объяснения.

Его знания являются фундаментом для развития любого человека, который решает пойти по нелёгкому пути истинного познания себя и природы. Именно этот путь – «Золотой Путь» Развития – приведёт к «Золотому Веку» развития человеческой цивилизации... Подробнее: http://levashov.info , Источник на видео: https://www.youtube.com/user/kRaM0la/videos

* О Сущности, Разуме и многом другом... http://www.levashov.info - официальный сайт удивительного человека, русского учёного, целителя, писателя - академика Николая Левашова