Очередной житель оккупированного ВСУ населенного пункта на Луганщине был похищен спецслужбами Украины и жестоко избит за отказ от сотрудничества.

Об этом «Русской Весне» рассказали в МГБ ЛНР.

По словам пострадавшего жителя села Лобачево Станислава Ливаренко, сотрудники СБУ под пытками заставили его дать согласие на работу в ущерб интересам государственной безопасности Луганской Народной Республики.

Ливаренко был присвоен псевдоним «Кореш» и отработано задание по сбору сведений социально-политического и военного характера. Полученную информацию агент СБУ должен был передавать посредством социальных сетей «Viber» и «Instagram».

По прибытии на территорию Республики Станислав Ливаренко обратился в Министерство государственной безопасности ЛНР.

В случаях противоправных действий со стороны Вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины просим сообщать об указанных фактах по телефону: +38 (0642) 34–51–64, +38 (050) 863–74–86 либо на электронный почтовый адрес: [email protected]

Согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж») своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

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