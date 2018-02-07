Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 07 февраля 2018

11:02. 7 февраля 2018 Просмотров - 454 Нет комментариев Опубликовал:

Военнослужащие ЛНР укрепляют позиции в районе Бахмутской трассы

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Сотрудники СБУ жестоко избивают луганчан за отказ от сотрудничества (ВИДЕО)

Сотрудники СБУ жестоко избивают луганчан за отказ от сотрудничества (ВИДЕО) | Русская весна

Очередной житель оккупированного ВСУ населенного пункта на Луганщине был похищен спецслужбами Украины и жестоко избит за отказ от сотрудничества.

Об этом «Русской Весне» рассказали в МГБ ЛНР.

По словам пострадавшего жителя села Лобачево Станислава Ливаренко, сотрудники СБУ под пытками заставили его дать согласие на работу в ущерб интересам государственной безопасности Луганской Народной Республики.

Ливаренко был присвоен псевдоним «Кореш» и отработано задание по сбору сведений социально-политического и военного характера. Полученную информацию агент СБУ должен был передавать посредством социальных сетей «Viber» и «Instagram».

По прибытии на территорию Республики Станислав Ливаренко обратился в Министерство государственной безопасности ЛНР. 

В случаях противоправных действий со стороны Вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины просим сообщать об указанных фактах по телефону: +38 (0642) 34–51–64, +38 (050) 863–74–86 либо на электронный почтовый адрес: [email protected]

Согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж») своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Читайте также: Британские военные прибыли в Волноваху, американцы на подходе: сводка о военной ситуации в ДНР (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Военные укрепления Народной милиции ЛНР на северо-западном фронте

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Позиции “Правого сектора” на Славяносербском направлении

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Я против происходящего беспредела в моей Украине – житель Донбасса

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Ново-Игнатьевское кладбище: потревоженная вечность

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Военный корреспондент: Михаил Андроник о “подземных городах” на передовой

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Общественная комиссия направила в МУС материалы по 626 пострадавшим в результате агрессии ВСУ

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... временном убежище», — вспоминает Олег. 2 февраля 2017 года супругам позвонили из... группы. Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним....info ЛНР: сводка за сутки с 21 на 22 февраля Видео от...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
....Сергей Зверь.Начиная с февраля 2017 года в районе ...72. В частности, 20 февраля во время следования на ...ранения. А в конце февраля этого же года в результате... Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...которые было подписаны еще в феврале, но ситуация не поменялась, ...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои...
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
...необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на...подписанием Минских соглашений 12 февраля 2015 года стороны обязаны...может поехать прямо в ополчение со мной. Это ...пунктов комплекса мер от 12 февраля. К оглавлению | Источник:...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
...- цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической... тяжко, помните, как в феврале днем в поселке Опытное на...служба Народной милиции предоставила ИА «Новороссия» фрагменты перехваченнх сообщений с ...
Сводки от ополчения Новороссии 12 февраля 2016
....info Сводка МО ДНР за 12 февраля Сводка МО ДНР за 12 февраля К... обстрелов. «Живы надеждами на наступление ополчения и избавление от соседства артиллерийских... К оглавлению | Источник: voicesevas.ru Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 11.02...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>