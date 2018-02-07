Сводки от ополчения Новороссии 07 февраля 2018
- 10:22 Военнослужащие ЛНР укрепляют позиции в районе Бахмутской трассы.
- 04:40 Сотрудники СБУ жестоко избивают луганчан за отказ от сотрудничества (ВИДЕО).
- 00:44 Военные укрепления Народной милиции ЛНР на северо-западном фронте.
- 00:30 Позиции “Правого сектора” на Славяносербском направлении.
- Вчера 23:55 Я против происходящего беспредела в моей Украине – житель Донбасса.
- Вчера 22:24 Ново-Игнатьевское кладбище: потревоженная вечность.
- Вчера 20:40 Военный корреспондент: Михаил Андроник о “подземных городах” на передовой.
- Вчера 19:34 Общественная комиссия направила в МУС материалы по 626 пострадавшим в результате агрессии ВСУ.
Военнослужащие ЛНР укрепляют позиции в районе Бахмутской трассы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Сотрудники СБУ жестоко избивают луганчан за отказ от сотрудничества (ВИДЕО)
Очередной житель оккупированного ВСУ населенного пункта на Луганщине был похищен спецслужбами Украины и жестоко избит за отказ от сотрудничества.
Об этом «Русской Весне» рассказали в МГБ ЛНР.
По словам пострадавшего жителя села Лобачево Станислава Ливаренко, сотрудники СБУ под пытками заставили его дать согласие на работу в ущерб интересам государственной безопасности Луганской Народной Республики.
Ливаренко был присвоен псевдоним «Кореш» и отработано задание по сбору сведений социально-политического и военного характера. Полученную информацию агент СБУ должен был передавать посредством социальных сетей «Viber» и «Instagram».
По прибытии на территорию Республики Станислав Ливаренко обратился в Министерство государственной безопасности ЛНР.
В случаях противоправных действий со стороны Вооруженных сил, добровольческих карательных батальонов, органов внутренних дел или спецслужб Украины просим сообщать об указанных фактах по телефону: +38 (0642) 34–51–64, +38 (050) 863–74–86 либо на электронный почтовый адрес: [email protected]
Согласно примечанию ст. 335 УК ЛНР («Государственная измена») и ст. 336 УК ЛНР («Шпионаж») своевременное сообщение о привлечении к сотрудничеству со стороны иностранных спецслужб является основанием для освобождения от уголовной ответственности.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Военные укрепления Народной милиции ЛНР на северо-западном фронте
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Позиции “Правого сектора” на Славяносербском направлении
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Я против происходящего беспредела в моей Украине – житель Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Ново-Игнатьевское кладбище: потревоженная вечность
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Военный корреспондент: Михаил Андроник о “подземных городах” на передовой
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Общественная комиссия направила в МУС материалы по 626 пострадавшим в результате агрессии ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com