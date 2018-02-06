Акция против идиотизма. Алексей Навальный [2018, Путинская Россия]

Алексей Навальный: Это маразм. Это идиотизм. Посмотрите ролик и вы сами скажете эти слова.

Житель Архангельской области повесил на своей странице ВК всемирно известную фотографию с Парада Победы 1945 года.

Сотрудник ФСБ обнаружил эту фотографию и написал рапорт о

«демонстрации нацистской символики».

Полиция запустила дело. А судья вместо того, чтобы выкинуть это все в мусорную корзину признал человека виновным.

Это государственный идиотизм.

Каждые восемь дней в России выносится приговор с реальным сроком за публикацию картинок и записей в интернете. Кому это нужно? Почему налогоплательщики должны финансировать это.

Участвуйте в акции против государственного идиотизма:

1. Разместите "запретное фото" с Парада Победы у себя в соцсети.

2. Покажите этот ролик друзьям и знакомым.

Все подробности и материалы дела в блоге Алексея Навального: https://navalny.com

* Дополнительная информация:

Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

ТВ НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛИСТ. Беседа с Еленой Рохлиной. 13 апреля 2017 года. Тема: «Политзаключенные в России». Ведущая: Татьяна Федяева

В современной России, как мы видим, вовсю разворачиваются массовые репрессии граждан. Так называемым «экстремизмом» в современных реалиях называют, кажется даже не разбирая: «ловлю покемонов», лайки и репосты в соцсетях, аналитические статьи специалистов, критические высказывания в адрес политики системы власти, фотографии русских традиционных костюмов… Народ уже не терпит обман! Есть те, кто не желает жить в колонии. Они готовы бороться за наше будущее. Но их хотят уничтожить...Подробнее: http://vk.com/id155135111

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