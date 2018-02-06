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Акция против идиотизма. Алексей Навальный [2018, Путинская Россия]

20:42. 6 февраля 2018 Просмотров - 439 3 коммент. Опубликовал:

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Алексей Навальный: Это маразм. Это идиотизм. Посмотрите ролик и вы сами скажете эти слова.
Житель Архангельской области повесил на своей странице ВК всемирно известную фотографию с Парада Победы 1945 года.
Сотрудник ФСБ обнаружил эту фотографию и написал рапорт о
«демонстрации нацистской символики».
Полиция запустила дело. А судья вместо того, чтобы выкинуть это все в мусорную корзину признал человека виновным.
Это государственный идиотизм.
Каждые восемь дней в России выносится приговор с реальным сроком за публикацию картинок и записей в интернете. Кому это нужно? Почему налогоплательщики должны финансировать это.
Участвуйте в акции против государственного идиотизма:
1. Разместите "запретное фото" с Парада Победы у себя в соцсети.
2. Покажите этот ролик друзьям и знакомым.
Все подробности и материалы дела в блоге Алексея Навального: https://navalny.com

* Дополнительная информация:
Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

 

ТВ НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛИСТ. Беседа с Еленой Рохлиной. 13 апреля 2017 года. Тема: «Политзаключенные в России». Ведущая: Татьяна Федяева

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В современной России, как мы видим, вовсю разворачиваются массовые репрессии граждан. Так называемым «экстремизмом» в современных реалиях называют, кажется даже не разбирая: «ловлю покемонов», лайки и репосты в соцсетях, аналитические статьи специалистов, критические высказывания в адрес политики системы власти, фотографии русских традиционных костюмов… Народ уже не терпит обман! Есть те, кто не желает жить в колонии. Они готовы бороться за наше будущее. Но их хотят уничтожить...Подробнее: http://vk.com/id155135111

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3 коммент.»

  • 1572 1407
    strelez 6 февраля 2018 в 21:57 Ссылка Пометить
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    Никогда не был сторонником Навального, хотя его нахрапистость и очень похожие на правду ролики привлекают внимание.
    Удивительно, что столько людей занималось этим делом, и никто не удосужился посмотреть учебник, да и фотография тысячу раз публиковалась. Ну никак не могли не видеть и не вспомнить. Ведь если посмотреть за рамки фотографии, то на Красной площади в это время находились И.В.Сталин, правительство, командование, участники парада, сотрудники посольств и военных миссий… Почему-то никто из них не счёл свалку из знамён и штандартов фашистской Германии у Мавзолея рекламой нацистской символики.
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    -не может отличить рекламу нацисткой символики от действительно великого содержания “криминальной” фотографии;
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    3.Работникам МВД, принимавшим участие в следственных мероприятиях, объявить служебное несоответствие.
    4.Судью дисквалифицировать.

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  • 338 -50
    VaSya 6 февраля 2018 в 22:46 Ссылка Пометить
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    Навального как только не унижали СМИ. Сиськарь. У него реально сиськи висят. Не то что у Путина. Надо Навыальному спортом заняться. Сиськи подкачать.

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  • 3545 544
    nikolay 6 февраля 2018 в 22:50 Ссылка Пометить
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    Органы правосудия работают чисто по еврейской методике.

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