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В.Л. Авагян: „Джентельменская” охота за деньгами „дикарей”

22:10. 5 февраля 2018 Просмотров - 229 Один комментарий Опубликовал:

Минфин США в своем докладе Конгрессу отметил, что в случае, если санкции распространятся на суверенный долг РФ и производные ценные бумаги страны, то неминуемы негативные последствия не только для российского, но и для мирового финансового рынка, а также для американских инвесторов, — сообщило агентство Bloomberg.

Это означает, что возможность ПОПРОСТУ УКРАСТЬ вывезенные под всевозможные гарантии российские деньги всерьёз рассматривается в США. Они посчитали и говорят: санкции против госдолга РФ губительны для американских инвесторов.

Ну, естественно, кто же будет вкладываться в ценные бумаги государства, аннулирующего собственные ценные бумаги?!

Санкции, направленные на российский долг, создадут «негативные побочные последствия для глобальных рынков и бизнеса», предупреждает Минфин США.Британские власти объявили охоту за российскими деньгами. В то же время и "правоохранительные" органы Великобритании получили право применять закон «О криминальных финансах» (UWO), который обязывает богатых граждан объяснять происхождение своего имущества.

По закону иностранцы, владеющие в Великобритании имуществом стоимостью более $50 тыс, должны будут объяснить британским судам природу происхождения накопленных активов, сообщает Forbes. Если же владельцы компаний, недвижимости, счетов и другого имущества не смогут подтвердить легальное происхождение нажитого, то государственные органы могут отобрать эти активы в пользу бюджета государства.

Получается, что британцы сначала накосили денег с продажи инвестиционных паспортов и «золотых виз», потом продали недвижимость втридорога русским олигархам, а сейчас будут все забирать обратно.


По новым правилам PEP конфискуют имущесвто не только у тех, кто по нормам Евросоюза нес или несет государственную службу, но и у членов их семей, подпадают и близкие помощники или иным образом связанные с ними персоны. Иначе говоря – все, у кого британской правящей кодле захочется конфисковать деньги.

Ведь, согласитесь, "объяснить происхождение" – довольно расплывчатая формулировка. Главный вопрос – кому объяснять? Он скажет, как грабитель в подворотне – меня ваши объяснения не удовлетворяют, да и всех делов!

Межде тем вырученные за продажу Родины деньги очень многими были вывезены в Великобританию. По данным Forbes со ссылкой аналитическое агентство LexisNexis среди российских миллиардеров есть те, кто относятся к PEP или Ex-PEP (бывшим PEP): Владимир Лисин, Алишер Усманов, Михаил Фридман, Герман Хан и Романа Абрамовича.

Британский офис Transparency International уже воспользовался новой возможностью и потребовал от властей Великобритании проверить законность приобретения недвижимости в Лондоне, которая принадлежит первому вице-премьеру Правительства России Игорю Шувалову стоимостью 11,44 млн фунтов, а именно двое апартаментов на Whitehall Court д.4 в Лондоне.

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Конечно, скандальные заголовки о том, что "началась охота за российскими деньгами" – они по детски наивны. Во-первых, не началась, а всегда шла. И не ТОЛЬКО за российскими, а вообще за любыми деньгами (кроме, конечно, потерявших стоимость). И не в Великобритании (США), а вообще по всему миру.

Если наши дебилы-мегаворы этого не понимают – то это их проблемы. Их никогда не рассматривали как соседей и партнёров. Их всегда рассматривали, как промежуточного передатчика, как транспортное средство, вывозящее деньги из ограбляемой страны в страну-грабителя.

Вся мировая история свидетельствует, что предателями брезгуют даже те, кто вынужден пользоваться их услугами.

И российские олигархи – не могут восприниматься правящей западной масонерией, как ровня, хотя бы для того, чтобы не создавать опасный прецедент поощрения разворовывания собственной страны.

Повторимся: это началось не вчера. Не было ещё никакой "РФ" – а технологии выжимания губок уже были. Вот строки из Шекспира:

Гамлет: …И кроме того – отвечать на вопросы губки. Что отвечать на это сыну короля?

Розенкранц: Вы меня принимаете за губку, принц?

Гамлет: Да, за губку, которая всасывает повеления короля… такие-то люди оказывают под конец королю самую лучшую : он держит их, как обезьяна лакомый кусочек, за щекою; прежде всех возьмет их в рот и после всех съест. Когда ему понадобится то, что ты всосал, ему стоит только подавить тебя – и ты опять сухая губка.

Розенкранц: Я не понимаю вас.

Наши предатели тоже не понимают, что они – губка! Вначале они разбухают на Родине, а потом, в США или Англии (да хоть в Аргентине) их выжимают досуха уже тамошние аферисты. Ну а кому и за что жалеть иностранных воров?! Если уж они не побрезговали ограбить дома вдов и сирот, и с ворованным сбежать в чужую страну – то кто здесь (где они чужие, не имеют ни "крыши", ни власти) побрезгует выдоить их, как губок, досуха?!

С деньгами везде хорошо? Да, но это знаете не только вы, господа. И потому без власти деньги – ничто. Если вас с чемоданом долларов никто не прикрывает алебардами и пулемётами, то чемодан с долларами, считайте, уже не ваш. Он у вас в руках до первых гопников…

Зачем США или Англии нужен мегавор в России – понятно. Но зачем он нужен США или Англии у себя дома?! Страну-врага они хотят разрушить, но собственную-то не хотят!

Нужно же понимать, что такое биосфера! Окунь поедает баклю, но щука поедает окуня с баклёй внутри. Почему люди, обогатившиеся беззаконием в своей стране, так наивно верят в законность Англии или Швейцарии?! Вы что, действительно думаете, что поступить с вами так, как вы сами поступили – никто не сможет?! То есть вы вывезли миллиарды, миллиарды очевидно-воровские, и надеетесь, что вам дадут с ними жить, никто их не ПЕРЕУКРАДЁТ?!

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Ещё раз проакцентирую: охота за деньгами не началась, а идёт со времён принца Гамлета, и ранее, не прекращаясь. Защитить деньги можно только силой и влиянием, а в чужой стране сила и влияние – у чужих мошенников. Охота идёт не только за российскими деньгами, но и вообще любыми деньгами, откуда бы они не прилетели: ворам безразлично происхождение предмета, им важна его ценность.

Сам по себе капитализм есть биосфера, в которой большие рыбы пожирают малых. Если вы где-то не самая крупная рыба – поскорее уплывайте из тех вод…

В.Л. Авагян


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Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: авагян, великобритания англия, власть, капитализм, предательство, Россия, США
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Один комментарий»

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    Александр 5 февраля 2018 в 23:09 Ссылка Пометить
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    Ну Путин вроде предупреждал пару лет назад что так будет и предлагал вернутся под амнистию капиталов, а вот как теперь будет не известно, может и амнистируют а вообще их расстреливать надо как предателей.

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