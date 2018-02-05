Подтверждено: электронные сигареты вызывают мутации
Эксперименты на мышах и клетках показали, что аэрозоли электронных сигарет вызывают повреждения ДНК и мутации в клетках легких, сердца и других тканей.
Ставшие в последние годы такими модными электронные сигареты позволяют вдыхать никотин в виде аэрозоля, не сжигая табачные листья и не создавая массы вредных побочных продуктов. Такие продукты нередко подаются даже как неканцерогенные, хотя их реальное воздействие на здоровье медики еще < ![CDATA[
В прошлом году эксперименты на отдельных молекулах «в пробирке», < ![CDATA[
Ученые подвергали лабораторных мышей воздействию аэрозолей из электронных сигарет в течение 12 недель, что с учетом продолжительности их жизни можно считать эквивалентом десятилетнего стажа курения у человека. В результате у таких животных наблюдались признаки мутаций, повреждений ДНК в тканях сердца, легких и мочевого пузыря. В сравнении с «некурящими» мышами из контрольной группы, клетки их легких производили и меньше белков, необходимых для репарации ДНК и ее восстановления при случайных мутациях.
Ту же картину дали параллельные эксперименты, поставленные с культурами клеток легких и мочевого пузыря человека после обработки их никотином и < ![CDATA[
Источник: www.kramola.info