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Подтверждено: электронные сигареты вызывают мутации

19:30. 5 февраля 2018 Просмотров - 16 Нет комментариев Опубликовал:

Эксперименты на мышах и клетках показали, что аэрозоли электронных сигарет вызывают повреждения ДНК и мутации в клетках легких, сердца и других тканей.

Ставшие в последние годы такими модными электронные сигареты позволяют вдыхать никотин в виде аэрозоля, не сжигая табачные листья и не создавая массы вредных побочных продуктов. Такие продукты нередко подаются даже как неканцерогенные, хотя их реальное воздействие на здоровье медики еще < ![CDATA[]]>продолжают оценивать< ![CDATA[]]>, а многие организации выступают за введение такой же строгой регуляции для электронных сигарет, как и для обычных.

В прошлом году эксперименты на отдельных молекулах «в пробирке», < ![CDATA[]]>показали< ![CDATA[]]>, что аэрозоли электронных сигарет способны повреждать ДНК. В новой работе Мун-Сон Тан (Moon-shong Tang) из Нью-Йоркского университета и его соавторы продемонстрировали эту опасность также in vivo, на живом модельном организме. Об экспериментах ученые рассказывают в < ![CDATA[]]>статье< ![CDATA[]]>, опубликованной журналом PNAS.

Ученые подвергали лабораторных мышей воздействию аэрозолей из электронных сигарет в течение 12 недель, что с учетом продолжительности их жизни можно считать эквивалентом десятилетнего стажа курения у человека. В результате у таких животных наблюдались признаки мутаций, повреждений ДНК в тканях сердца, легких и мочевого пузыря. В сравнении с «некурящими» мышами из контрольной группы, клетки их легких производили и меньше белков, необходимых для репарации ДНК и ее восстановления при случайных мутациях.

Ту же картину дали параллельные эксперименты, поставленные с культурами клеток легких и мочевого пузыря человека после обработки их никотином и < ![CDATA[]]>никотинпроизводным нитрозамин-кетоном< ![CDATA[]]> (NNK), канцерогенное действие которого давно доказано. Это, по мнению авторов, позволяет сказать, что и в некоторых тканях целого организма вещества, содержащиеся в аэрозолях электронных сигарет, превращаются в генотоксические и мутагенные производные. В результате повышается интенсивность повреждения ДНК, растет опасность злокачественного перерождения клеток. И хотя опасность эта меньше, чем при курении обычных сигарет, она все же намного больше, чем у некурящих вовсе.

Источник: www.kramola.info

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