Прозрение: Звезда «Бригады» назвал сериал преступлением перед Россией

Актер Павел Майков, исполнивший одну из главных ролей в «Бригаде», заявил, что сериал является преступлением перед Россией, поскольку он пропагандировал неверные ценности.

«Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — заявил Майков в интервью газете «Вечерняя Москва».Он подчеркнул, что после сериала мальчики хотели стать бандитами. «Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», — отметил Майков. По его мнению, сериал пользовался успехом из-за образа Робин Гуда — «парни из народа, загибающие систему».

Сериал «Бригада», состоящий из 15 эпизодов, вышел на экраны в 2002 году. Главные роли исполнили Сергей Безруков (Саша Белый), Павел Майков (Пчела), Дмитрий Дюжев (Космос), Владимир Вдовиченков (Фил), Екатерина Гусева (Сурикова) и Андрей Панин (Володя-опер).

Источник: Известия

Комментарий редакции:

Отрадно, что Павел Михайлов, пусть даже спустя столько лет, наконец задумался о последствиях своего творчества и влиянии кино не только на его личную карьеру, но и на общество. Чем больше работников кинематографа будут осознанно подходить к своей деятельности, тем быстрее произойдёт преображение этой сферы массовой культуры и её наполнение новыми созидательными смыслами.

Напомним, ранее актёр Алексей Гаврилов, исполняющий роль Гоши в популярном сериале ТНТ «СашаТаня», покинул проект, отказавшись пропагандировать среди молодежи тунеядство и алкоголизм. «Получив в очередной раз сценарий, я понял, что больше уже не могу поддерживать ту идеологию, которую пропагандирует через этот сериал мой герой. Это — лень, тунеядство, алкоголизм. В жизни я совершенно другой человек, веду здоровый образ жизни и всех призываю к этому же. Поэтому участвовать дальше через своего героя в деградации населения я не хочу, это — моя твердая позиция!» – рассказал актер.

«Когда появились первые сезоны сериала «Саша Таня», я предлагал авторам поменять немного моего героя, но они меня не услышали. Не хочу сниматься в сериале где просто поржали: письки, жопки, бухаем пиво; а что там дальше в головах у людей — это нам все равно. Вот мне стало не все равно. Я понял, что не хочу обманывать себя и зрителя», – заявил при уходе Алексей.

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«Если проанализировать то, что сделали с душою человека, с поколениями за эти там 30 перестроечных лет, то мы увидим, конкретно, что вот такие-то фильмы, как «Бригада», как «Бумер», как ещё можно назвать десятки фильмов – они формировали поколение деградации, так сказать деградирующих людей. Они говорили с экрана: «Живи вот так. Бери биту и иди бей, грабь, убивай и при этом имей благообразный вид». Так сказать, киногерой имел вид благообразный, а творил чудовищные дела. А ведь это видели миллионы людей. И вот, что мы имеем теперь, при такой государственной, культурной политике…»





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