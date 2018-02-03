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Прозрение: Звезда «Бригады» назвал сериал преступлением перед Россией

17:01. 3 февраля 2018 Просмотров - 257 2 коммент. Опубликовал:

Актер Павел Майков, исполнивший одну из главных ролей в «Бригаде», заявил, что сериал является преступлением перед Россией, поскольку он пропагандировал неверные ценности.

«Для меня как актера сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — заявил Майков в интервью газете «Вечерняя Москва».Он подчеркнул, что после сериала мальчики хотели стать бандитами. «Нельзя спасти мир с помощью зла и насилия», — отметил Майков. По его мнению, сериал пользовался успехом из-за образа Робин Гуда — «парни из народа, загибающие систему».

Сериал «Бригада», состоящий из 15 эпизодов, вышел на экраны в 2002 году. Главные роли исполнили Сергей Безруков (Саша Белый), Павел Майков (Пчела), Дмитрий Дюжев (Космос), Владимир Вдовиченков (Фил), Екатерина Гусева (Сурикова) и Андрей Панин (Володя-опер).

Источник: Известия

Комментарий редакции:

Отрадно, что Павел Михайлов, пусть даже спустя столько лет, наконец задумался о последствиях своего творчества и влиянии кино не только на его личную карьеру, но и на общество. Чем больше работников кинематографа будут осознанно подходить к своей деятельности, тем быстрее произойдёт преображение этой сферы массовой культуры и её наполнение новыми созидательными смыслами.

Напомним, ранее актёр Алексей Гаврилов, исполняющий роль Гоши в популярном сериале ТНТ «СашаТаня», покинул проект, отказавшись пропагандировать среди молодежи тунеядство и алкоголизм. «Получив в очередной раз сценарий, я понял, что больше уже не могу поддерживать ту идеологию, которую пропагандирует через этот сериал мой герой. Это — лень, тунеядство, алкоголизм. В жизни я совершенно другой человек, веду здоровый образ жизни и всех призываю к этому же. Поэтому участвовать дальше через своего героя в деградации населения я не хочу, это — моя твердая позиция!» – рассказал актер.

«Когда появились первые сезоны сериала «Саша Таня», я предлагал авторам поменять немного моего героя, но они меня не услышали. Не хочу сниматься в сериале где просто поржали: письки, жопки, бухаем пиво; а что там дальше в головах у людей — это нам все равно. Вот мне стало не все равно. Я понял, что не хочу обманывать себя и зрителя», – заявил при уходе Алексей.

gosha iz seriala sashatanya pokinul proekt otkazavshis propagandirovat alkogolizm i len 3 Прозрение: Звезда «Бригады» назвал сериал преступлением перед Россией

Рекомендуем также посмотреть интервью режиссёра Николая Бурляева о влиянии кино, видеообзор «Системный взгляд на российский кинематограф» и лекцию о влиянии кино.

«Если проанализировать то, что сделали с душою человека, с поколениями за эти там 30 перестроечных лет, то мы увидим, конкретно, что вот такие-то фильмы, как «Бригада», как «Бумер», как ещё можно назвать десятки фильмов – они формировали поколение деградации, так сказать деградирующих людей.

Они говорили с экрана: «Живи вот так. Бери биту и иди бей, грабь, убивай и при этом имей благообразный вид». Так сказать, киногерой имел вид благообразный, а творил чудовищные дела. А ведь это видели миллионы людей. И вот, что мы имеем теперь, при такой государственной, культурной политике…»


Источник: feedproxy.google.com

Метки: сериалы, события
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2 коммент.»

  • 51 11
    VaSya 3 февраля 2018 в 18:00 Ссылка Пометить
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    Проще телевизор не смотреть вообще. А актёришки снимавшиеся в этом не смоют своей вины публичными признаниями.

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  • 5311 4381
    Ирбис 3 февраля 2018 в 18:34 Ссылка Пометить
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    Эти сериалы не для нас они как учебные пособия для подрастающего поколения. Это им вбивают в голову западные ценности жизни.

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