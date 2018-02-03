Белый Дом против ФБР

Тема "кремлевского досье" о связях Трампа с Россией получила своеобразный пововорот. С подачи Белого Дома был опубликован небольшой секретный доклад о деятельности ФБР по расследованию влияния Кремля на выборы и администрацию Трампа. А там, а там…1. "Независимый" британский агент Ми-6 Кристофер Стил, который обличал связи Трампа с Россией, оказался сливным бачком, через которого ФБР сливало различный компромат на Трампа. То есть ФБР сознательно и в нарушении законов США занималась дискредитацией президента США используя откровенно сомнительные источники.2. Слежка за членами избирательного штаба Трампа была установлена еще летом 2016 года с подачи Демократической Партии, которой ФБР активно подыгрывало используя откровенно сомнительные источники для подозрений в адрес Трампа. Причем информацию Демократической партии о кутеже Трампа с проститутками в Москве предоставлял некий источник из России.3. Публикация секретных документов произошла вскоре после визита руководителей СВР, ФСБ и ГРУ в США, где они встречались с руководством ЦРУ. Практически одновременно был уволен зам.директора ФБР Маккейб, который был уличен в получении денег от окружения Хиллари Клинтон и работе против администрации Белого Дома.4. Бывший директор ФБР Коми, которого Трамп уволил в начале 2017 года (как уверяют демократы, по приказу Кремля) заявил, что это бесчестный и ложный доклад, который уничтожает доверие к разведывательному сообществу. И Коми можно понять. У этой истории могут быть юридические последствия, когда объяснения придется давать как самому Коми и его тогдашнему окружению, так и нынешнему руководству ФБР. Есть большая вероятность, что после того как Белый Дом раскрутит историю с злоупотреблениями ФБР, головы покатятся и избиение верхушки ФБР продолжающееся уже более года может превратиться в локальный Уотергейт. Действующий директор ФБР Кристофер Рей стоически заявил, что работа ФБР важнее дешевых слов опубликованного доклада.Трамп назвал все происходящее ужасом и позором и отметил, что замаранным в этой истории людям должно быть стыдно. А ведь он в свое время давал Коми вариант для выхода, когда предлагал ему окончить расследование и дать окончательную оценку на тему того, влияет ли Кремль на Белым Дом и выборы или нет. Коми же откровенно подыгрывал оппонентам Трампа, которые были заинтересованы в длительной кампаниии на тему связей Трампа с Россией. Когда Трамп не дождался ответа. он просто взял и погнал Коми с поста директора ФБР. Если будет доказано, что существовал конфликт интересов и были превышены службеные полномочия директора ФБР, Коми может грозить не только порицание, но и уголовное преследованиеНеугомонный Джон Маккейн резюмировал, что инициированная Белым Домом атака на ФБР служит интересам Путина и надо наконец прекратить делать за Путина его работу по подрыву американской демократии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com