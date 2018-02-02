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Сводки от ополчения Новороссии 02 февраля 2018

11:54. 2 февраля 2018 Просмотров - 251 Нет комментариев Опубликовал:

США хотят помочь Донбассу



Из выступления представителя США в ОБСЕ по поводу войны на Донбассе:

1. Выполнение минских соглашений находится на недолжном уровне, потому что в этом, как и в войне на Украине виновата Россия.
2. США призывают завершить обмен пленных по принципу "всех на всех", дабы выполнить пункт №1 минских соглашений.
3. В ДНР существует проблема с водой по вине России, так как она не может обеспечить прекращение огня (про отключение воды в ЛНР разумеется не упоминается).
4. Россия должна вернуть своих военных в СЦКК, так как без них прекращение огня не обеспечить (причины вывода офицеров из СЦКК естественно не упоминаются)
5. ДНР и ЛНР мешают оказывать помощь жителям Донбасса. В этом тоже виновата Россия.
6. Наблюдателей ОБСЕ не пускают куда они хотят. И в этом тоже виновата Россия.
7. Россия мешает усилиям США помогать жителям Донбасса.
8. Россия продолжает преследовать активистов Меджлиса и США требуют отпустить их.
9. Россия должна прекратить подрывать территориальную целостность Украины и выполнить в полном объеме минские соглашения.
10. Санкции против России будут сохраняться, пока она не вернет Крым и не сдаст Донбасс. США никогда не признают ДНР, ЛНР и присоединение Крыма к России.

Полностью текст на английском https://osce.usmission.gov/on-russias-ongoing-violations-in-ukraine-14/

Стоит ли удивляться "прогрессу" дипломатических переговоров по Украине с такими делами.
Особенно умилили пассажи про то, что Россия мешает США и "международным партнерам" помогать Донбассу.
США могут помочь Донбассу убравшись с Украины и забрав с собой свой марионеточный режим.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Донбасс: фрагменты ночных боёв (ФОТО)

Донбасс: фрагменты ночных боёв (ФОТО) | Русская весна

Донецкий военкор Михаил Андроник на страницах личного блога показывает кадры, снятые на фронтах Донбасса ночью. Парадоксальная красота и притягательность ночных кадров с линии фронта, если в войне может быть красота. В голове невольно начинает звучать голос Марка Бернеса: «Тёмная ночь, только пули свистят по степи». По донбасской степи на этот раз.

Не нужно быть военным экспертом, чтобы, находясь на Донбассе, не отметить, что с окончанием активной фазы боев основная активность противоборствующих сторон приходится на темное время суток.

Расчет ЗУ23-2 ведет огонь по воздушной цели
Расчет ЗУ23-2 ведет огонь по воздушной цели

Если возможности видео-оператора, не обладающего каким-то сверх дорогим профессиональным оборудованием, после захода солнца крайне ограничены, то для фотографа, пусть даже с любительской камерой, ночью открывается невообразимый простор для творчества.

Расчеты ПВО ВС ДНР ведут огонь из зениток по БПЛА ВСУ
Расчеты ПВО ВС ДНР ведут огонь из зениток по БПЛА ВСУ

Зажигательные мины, трассирующие пули, раскаленные осколки — весь этот смертоносный хлам, вкупе с мягким ночным светом порой отрисовывает на снимке картины потрясающей красоты.

Осветительная 120-мм мина запущенная с позиций ВСУ раскрылась над головой фотографа
Осветительная 120-мм мина, запущенная с позиций ВСУ, раскрылась над головой фотографа

Помимо необычности подобных снимков, съемка ночью на длительной выдержке порой является единственным способом ночной фиксации нарушений режима прекращения огня противником.

Раскрывшаяся 120-мм осветительная мина с другого ракурса.
Раскрывшаяся 120-мм осветительная мина с другого ракурса

Конечно, подобная работа сопряжена с определенным риском, но соблюдение требований безопасности — съемка из укрытия, использование средств индивидуальной защиты, правильная оценка риска и т.д. — позволяет оставаться невредимым и при этом качественно выполнять поставленную задачу.

Плотность огня ВСУ в районе промзоны Авдеевки после захода солнца.
Плотность огня ВСУ в районе промзоны Авдеевки после захода солнца

Прибыть на место ночной съемки необходимо засветло, потому как с наступлением темноты любые передвижение становятся опасны, а зачастую просто невозможны.

Ну и оставаться на позициях приходится уже до утра. Все это накладывает кучу ограничений, но результат порой превосходит любые ожидания.

Попадание зажигательного боеприпаса по позициям ВС ДНР.Район Ясиноватского поста ГАИ.
Попадание зажигательного боеприпаса по позициям ВС ДНР. Район Ясиноватского поста ГАИ

Возгорание в районе Ясиноватского поста ГАИ после попаданиязажигательного боеприпаса.
Возгорание в районе Ясиноватского поста ГАИ после попадания зажигательного боеприпаса

Трассирующие пули в небе над промзоной Авдеевки
Трассирующие пули в небе над промзоной Авдеевки

Горящее хлебное поле, после попадания зажигательного боеприпаса.
Горящее хлебное поле после попадания зажигательного боеприпаса

Ночное селфи на передовой.
Ночное селфи на передовой

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Офицер «Нацполиции» передал МВД ЛНР данные сослуживцев, которые преследуют луганчан за симпатию к России

Офицер «Нацполиции» передал МВД ЛНР данные сослуживцев, которые преследуют луганчан за симпатию к России | Русская весна

На горячую линию МВД ЛНР поступило сообщение от сотрудника «Главного управления национальной полиции МВД Украины по Луганской области».

Об этом «Русской Весне» рассказали в ЦВО МВД ЛНР.

В рамках Министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей сотрудник сообщил операторам линии личные данные сотрудников управления МВД Украины по Луганской области, которые принимают активное участие в преследовании жителей, положительно относящихся к Российской Федерации. Для того, чтобы сделать жизнь этих граждан невыносимой, предпринимаются различные методы — угрозы, незаконное удержание, вымогательство.

1) майор полиции Бакеренков Алексей Олегович, 25.11.1979 г. р., старший инспектор отдела кадрового обеспечения. Был зарегистрирован по адресу: г. Луганск, ул. Матросова, д.12/15. Владел квартирой по адресу: г. Счастье, ул. Донецкая, д. 18/12. Находится в г. Северодонецке.

2) майор полиции Стешенко Игорь Николаевич, 18.07.1969 г. р., начальник отдела технического обеспечения. Ранее проживал по адресу: г. Луганск, квартал Дружбы, д. 15-а/66. После проживал по адресу: г. Луганск, ул. 30 лет Победы, д. 3/26. Жена — Стешенко Наталья Николаевна, 28.03.1972 г. р. Сын — Стешенко Константин Игоревич, приблизительно 1990 г. р., сотрудник УОС управления МВД в Луганской области. Находится в г. Северодонецке.

3) майор полиции Сысолятин Сергей Михайлович, 07.12.1983 г. р., заместитель начальника отдела технического обеспечения. Уроженец г. Луганска. Зарегистрирован по адресу: г. Луганск, квартал Степной, д. 5/97. Жена — Сысолятина (Слонь) Наталья Васильевна, 03.02.1987 г. р.

Напомним, Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции И.А. Корнет подтвердил готовность МВД ЛНР оплачивать информацию о преступлениях украинских карателей. «Это обычная цивилизованная практика, мировая практика. Она очень действенна. Министерство внутренних дел работает в тесном контакте с МГБ, Генеральной прокуратурой и Народной милицией Республики, а также с коллегами из ДНР. Ни одно преступление украинских карателей на территории Донбасса не должно и не останется без наказания», — подчеркнул глава правоохранительного ведомства Республики.

Как известно, Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики организована горячая телефонная линия для жителей Луганщины.

Операторы линии принимают заявления о фактах нарушения закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ.

Заявление можно сделать по номерам: 509–591; 585–117. Звонки принимаются круглосуточно.

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Атака диверсантов ВСУ на МО ДНР — официальная информация (ВИДЕО)

Атака диверсантов ВСУ на МО ДНР — официальная информация (ВИДЕО) | Русская весна

Министр обороны ДНР генерал-лейтенант Владимир Кононов, находясь на месте событий, прокомментировал обстрел министерства обороны украинскими диверсантами.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Вооруженных сил ДНР.

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Эксклюзивные кадры военкоров News Front из поврежденного здания Минобороны в Донецке

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