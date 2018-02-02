Сводки от ополчения Новороссии 02 февраля 2018

Донецкий военкор Михаил Андроник на страницах личного блога показывает кадры, снятые на фронтах Донбасса ночью. Парадоксальная красота и притягательность ночных кадров с линии фронта, если в войне может быть красота. В голове невольно начинает звучать голос Марка Бернеса: «Тёмная ночь, только пули свистят по степи». По донбасской степи на этот раз.

Не нужно быть военным экспертом, чтобы, находясь на Донбассе, не отметить, что с окончанием активной фазы боев основная активность противоборствующих сторон приходится на темное время суток.



Расчет ЗУ23-2 ведет огонь по воздушной цели

Если возможности видео-оператора, не обладающего каким-то сверх дорогим профессиональным оборудованием, после захода солнца крайне ограничены, то для фотографа, пусть даже с любительской камерой, ночью открывается невообразимый простор для творчества.



Расчеты ПВО ВС ДНР ведут огонь из зениток по БПЛА ВСУ

Зажигательные мины, трассирующие пули, раскаленные осколки — весь этот смертоносный хлам, вкупе с мягким ночным светом порой отрисовывает на снимке картины потрясающей красоты.



Осветительная 120-мм мина, запущенная с позиций ВСУ, раскрылась над головой фотографа

Помимо необычности подобных снимков, съемка ночью на длительной выдержке порой является единственным способом ночной фиксации нарушений режима прекращения огня противником.



Раскрывшаяся 120-мм осветительная мина с другого ракурса

Конечно, подобная работа сопряжена с определенным риском, но соблюдение требований безопасности — съемка из укрытия, использование средств индивидуальной защиты, правильная оценка риска и т.д. — позволяет оставаться невредимым и при этом качественно выполнять поставленную задачу.



Плотность огня ВСУ в районе промзоны Авдеевки после захода солнца

Прибыть на место ночной съемки необходимо засветло, потому как с наступлением темноты любые передвижение становятся опасны, а зачастую просто невозможны.

Ну и оставаться на позициях приходится уже до утра. Все это накладывает кучу ограничений, но результат порой превосходит любые ожидания.



Попадание зажигательного боеприпаса по позициям ВС ДНР. Район Ясиноватского поста ГАИ



Возгорание в районе Ясиноватского поста ГАИ после попадания зажигательного боеприпаса



Трассирующие пули в небе над промзоной Авдеевки



Горящее хлебное поле после попадания зажигательного боеприпаса



Ночное селфи на передовой

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