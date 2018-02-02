Сводки от ополчения Новороссии 02 февраля 2018
- 10:04 США хотят помочь Донбассу.
- 08:02 Донбасс: фрагменты ночных боёв (ФОТО).
- 01:45 Офицер «Нацполиции» передал МВД ЛНР данные сослуживцев, которые преследуют луганчан за симпатию к России.
- Вчера 23:52 Атака диверсантов ВСУ на МО ДНР — официальная информация (ВИДЕО).
- Вчера 23:20 Эксклюзивные кадры военкоров News Front из поврежденного здания Минобороны в Донецке.
США хотят помочь Донбассу
Из выступления представителя США в ОБСЕ по поводу войны на Донбассе:
1. Выполнение минских соглашений находится на недолжном уровне, потому что в этом, как и в войне на Украине виновата Россия.
2. США призывают завершить обмен пленных по принципу "всех на всех", дабы выполнить пункт №1 минских соглашений.
3. В ДНР существует проблема с водой по вине России, так как она не может обеспечить прекращение огня (про отключение воды в ЛНР разумеется не упоминается).
4. Россия должна вернуть своих военных в СЦКК, так как без них прекращение огня не обеспечить (причины вывода офицеров из СЦКК естественно не упоминаются)
5. ДНР и ЛНР мешают оказывать помощь жителям Донбасса. В этом тоже виновата Россия.
6. Наблюдателей ОБСЕ не пускают куда они хотят. И в этом тоже виновата Россия.
7. Россия мешает усилиям США помогать жителям Донбасса.
8. Россия продолжает преследовать активистов Меджлиса и США требуют отпустить их.
9. Россия должна прекратить подрывать территориальную целостность Украины и выполнить в полном объеме минские соглашения.
10. Санкции против России будут сохраняться, пока она не вернет Крым и не сдаст Донбасс. США никогда не признают ДНР, ЛНР и присоединение Крыма к России.
Полностью текст на английском https://osce.usmission.gov/on-russias-ongoing-violations-in-ukraine-14/
Стоит ли удивляться "прогрессу" дипломатических переговоров по Украине с такими делами.
Особенно умилили пассажи про то, что Россия мешает США и "международным партнерам" помогать Донбассу.
США могут помочь Донбассу убравшись с Украины и забрав с собой свой марионеточный режим.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Донбасс: фрагменты ночных боёв (ФОТО)
Донецкий военкор Михаил Андроник на страницах личного блога показывает кадры, снятые на фронтах Донбасса ночью. Парадоксальная красота и притягательность ночных кадров с линии фронта, если в войне может быть красота. В голове невольно начинает звучать голос Марка Бернеса: «Тёмная ночь, только пули свистят по степи». По донбасской степи на этот раз.
Не нужно быть военным экспертом, чтобы, находясь на Донбассе, не отметить, что с окончанием активной фазы боев основная активность противоборствующих сторон приходится на темное время суток.
Расчет ЗУ23-2 ведет огонь по воздушной цели
Если возможности видео-оператора, не обладающего каким-то сверх дорогим профессиональным оборудованием, после захода солнца крайне ограничены, то для фотографа, пусть даже с любительской камерой, ночью открывается невообразимый простор для творчества.
Расчеты ПВО ВС ДНР ведут огонь из зениток по БПЛА ВСУ
Зажигательные мины, трассирующие пули, раскаленные осколки — весь этот смертоносный хлам, вкупе с мягким ночным светом порой отрисовывает на снимке картины потрясающей красоты.
Осветительная 120-мм мина, запущенная с позиций ВСУ, раскрылась над головой фотографа
Помимо необычности подобных снимков, съемка ночью на длительной выдержке порой является единственным способом ночной фиксации нарушений режима прекращения огня противником.
Раскрывшаяся 120-мм осветительная мина с другого ракурса
Конечно, подобная работа сопряжена с определенным риском, но соблюдение требований безопасности — съемка из укрытия, использование средств индивидуальной защиты, правильная оценка риска и т.д. — позволяет оставаться невредимым и при этом качественно выполнять поставленную задачу.
Плотность огня ВСУ в районе промзоны Авдеевки после захода солнца
Прибыть на место ночной съемки необходимо засветло, потому как с наступлением темноты любые передвижение становятся опасны, а зачастую просто невозможны.
Ну и оставаться на позициях приходится уже до утра. Все это накладывает кучу ограничений, но результат порой превосходит любые ожидания.
Попадание зажигательного боеприпаса по позициям ВС ДНР. Район Ясиноватского поста ГАИ
Возгорание в районе Ясиноватского поста ГАИ после попадания зажигательного боеприпаса
Трассирующие пули в небе над промзоной Авдеевки
Горящее хлебное поле после попадания зажигательного боеприпаса
Ночное селфи на передовой
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Офицер «Нацполиции» передал МВД ЛНР данные сослуживцев, которые преследуют луганчан за симпатию к России
На горячую линию МВД ЛНР поступило сообщение от сотрудника «Главного управления национальной полиции МВД Украины по Луганской области».
Об этом «Русской Весне» рассказали в ЦВО МВД ЛНР.
В рамках Министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей сотрудник сообщил операторам линии личные данные сотрудников управления МВД Украины по Луганской области, которые принимают активное участие в преследовании жителей, положительно относящихся к Российской Федерации. Для того, чтобы сделать жизнь этих граждан невыносимой, предпринимаются различные методы — угрозы, незаконное удержание, вымогательство.
1) майор полиции Бакеренков Алексей Олегович, 25.11.1979 г. р., старший инспектор отдела кадрового обеспечения. Был зарегистрирован по адресу: г. Луганск, ул. Матросова, д.12/15. Владел квартирой по адресу: г. Счастье, ул. Донецкая, д. 18/12. Находится в г. Северодонецке.
2) майор полиции Стешенко Игорь Николаевич, 18.07.1969 г. р., начальник отдела технического обеспечения. Ранее проживал по адресу: г. Луганск, квартал Дружбы, д. 15-а/66. После проживал по адресу: г. Луганск, ул. 30 лет Победы, д. 3/26. Жена — Стешенко Наталья Николаевна, 28.03.1972 г. р. Сын — Стешенко Константин Игоревич, приблизительно 1990 г. р., сотрудник УОС управления МВД в Луганской области. Находится в г. Северодонецке.
3) майор полиции Сысолятин Сергей Михайлович, 07.12.1983 г. р., заместитель начальника отдела технического обеспечения. Уроженец г. Луганска. Зарегистрирован по адресу: г. Луганск, квартал Степной, д. 5/97. Жена — Сысолятина (Слонь) Наталья Васильевна, 03.02.1987 г. р.
Напомним, Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор полиции И.А. Корнет подтвердил готовность МВД ЛНР оплачивать информацию о преступлениях украинских карателей. «Это обычная цивилизованная практика, мировая практика. Она очень действенна. Министерство внутренних дел работает в тесном контакте с МГБ, Генеральной прокуратурой и Народной милицией Республики, а также с коллегами из ДНР. Ни одно преступление украинских карателей на территории Донбасса не должно и не останется без наказания», — подчеркнул глава правоохранительного ведомства Республики.
Как известно, Министерством внутренних дел Луганской Народной Республики организована горячая телефонная линия для жителей Луганщины.
Операторы линии принимают заявления о фактах нарушения закона и преступлениях членов добровольческих батальонов и подразделений ВСУ.
Заявление можно сделать по номерам: 509–591; 585–117. Звонки принимаются круглосуточно.
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Атака диверсантов ВСУ на МО ДНР — официальная информация (ВИДЕО)
Министр обороны ДНР генерал-лейтенант Владимир Кононов, находясь на месте событий, прокомментировал обстрел министерства обороны украинскими диверсантами.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Вооруженных сил ДНР.
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Эксклюзивные кадры военкоров News Front из поврежденного здания Минобороны в Донецке
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