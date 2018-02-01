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США переживают за свои военные спутники: Россия восстановит советский проект «Спираль»

18:00. 1 февраля 2018 Просмотров - 401 Нет комментариев Опубликовал:

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В последнее время все больше разговоров ходит вокруг забытого, но при этом уникального проекта СССР, который может внести переполох в современные военные доктрины.

«Спираль» - это космическая система, состоящая из орбитального самолета-истребителя и гиперзвукового самолета-разгонщика, выводящего первого на орбиту. Корпус способен выдерживать температуру до 1500 градусов при вхождении в плотные слои атмосферы.

Чем же он может быть полезен? В рамках современной концепции войны, ведущие страны отводят львиную долю внимания средствам разведки. Без них не попадет в цель ни одна высокоточная ракета, а самолет не сможет поразить объекты даже при помощи высокотехнологичной электроники. Точные координаты на землю передают спутники, которые широким поясом окутывают Землю.

 

Один из построенных в советское время прототипов

(Один из построенных в Советское время прототипов)

 

 

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(Сшанский Dream Chaser - аналог "Спирали")

 

 

Система космического назначения "Спираль"

 

Можно бороться с противником и его дорогостоящей техникой в окопе, а можно просто забрать у него возможность пользоваться ими. Эти цели и преследует проект «Спираль». Орбитальный самолет сможет выборочно сбивать военные спутники, или даже забрать с собой некоторые из них.

 

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https://zen.yandex.ru/media/divannaya_analitika/ssha-perejivaiut-za-voennye-sputniki-rossiia-vosstanovit-tainstvennyi-sovetskii-proekt-spiral-5a708a3e4826778027ed5703

Метки: космонавтика, мкс, орбитальные полёты, Россия, Спираль
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