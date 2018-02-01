Пост-разум

Конечно, кинематограф должен отзываться на боль людскую глубокими трагическими кинолентами, и я вовсе не сторонник, чтобы во всех фильмах Сталина или тем более Николая II некритически восхваляли. Мне было бы очень интересно увидеть разные ракурсы трагедии ХХ века, о котором недаром спето:

Можно и нужно искать виновных в трагедии (Сталин – или противники Сталина?) – но смеяться над самой трагедией – очевидный дегенератизм.

О том, что сталинская эпоха или годы правления Николая II были трагедией – никто не спорит. Об этом не спорят ни их сторонники, ни их противники, да и просто глупо об этом спорить…

Его оппонент говорит о Сталине (или Николае II) как о положительном историческом деятеле, и ТОЖЕ приводит доказательства.

Как в цивилизованном обществе между рациональными людьми строится дискуссия? Правила известны всем! Один человек говорит о Сталина (или Николае II) как об отрицательном историческом деятеле, а затем приводит доказательства.

Правнук Иосифа Сталина, грузинский художник Яков Джугашвили, справедливо и точно назвал «нелюдями» авторов фильма «Смерть Сталина», осудив их за то, что они сняли на эту тему комедию. «Ну чего критиковать каких-то нелюдей? Ну как можно считать человеком человекообразное существо, для которого смерть является поводом для смеха? Это уже нелюдь», — посетовал Джугашвили. Кроме того, он связал появление этого фильма с духовным падением и отказом от справедливости. «Мы теперь живем ради пожрать и отдохнуть. И это является причиной того, что сейчас делается комедия “Смерть Сталина”. Это мы позволили создать этот фильм», — заявил художник.

Но трагедия немыслима без величия и накала. Выставить Сталина смешным ничтожеством – это, значит, оклеветать не только Сталина. Это – оклеветать весь род человеческий, который пошёл в ХХ веке именно за Сталиным, и именно по этой причине неузнаваемо преобразился к концу века, так не похожему на начало столетия…

Я хочу видеть трагедию Николая II, представителя великой и славной династии, носителя тяжкой массы грехов своих предков, не только великих, но и ужасных… Этого человека вместе со всей семьёй, с детьми – зверски убили в подвале… Каковы бы ни были причины – о таком человеке нельзя снимать ЭРОТИЧЕСКИЙ фильм… Подглядывать за его нижним бельём в замочную скважину – для этого нужно быть не просто извращенцем (все, кто подглядывают в замочную скважину – извращенцы), но ещё и откровенным дегенератом.

Да, я не побоюсь сказать это слово – «дегенераты» – и про авторов «Матильды», и про авторов сатирической комедии (!) «Смерть Сталина». Если владыку великой державы убили в подвале с детьми, а тебе ничего не интересно, кроме как его похождения в молодые годы по актрисам – «поздравляю»: это дегенератизм.

То есть людей не интересует то, что непременно заинтересовало бы нормальных, психически полноценных людей. А ведь вопрос к истории, и для сторонников и для противников царей очевиден: «как вы дошли до жизни такой?».

Конечно, если речь идёт о дегенератах – то у них задача ржать и онанировать. Им не интересны ни эпоха, ни люди, ни причины трагедии, ни её масштабы. И сам феномен человека им неинтересен. Они переключаются только в два состояния: глумиться-ёрничать и сношаться-возбуждаться.

В этом смысле как «Матильда», так и, тем более, комедия(!) «Смерть Сталина» – это проявление того хихикающего беса, который пока смутно маячит за русофобией, антисоветизмом и антисталинизмом. Это – состояние ПОСТ-РАЗУМА.

Самая чёрная клевета – всё же имеет видимость рационального основания. До разоблачения она всегда старается казаться правдоподобной. То есть, отрицая что-то – что-то утверждает. Чёрный глум всё отрицает – и ничего не утверждает. Он не может служить ни обвинением, ни разоблачением. И те, кто прибегают к полоумному чёрному глуму – не являются ни обвинителями, ни разоблачителями.

Они – пожиратели мозгов.

Очень простая мысль: глумление над Сталиным одновременно есть и глумление над теми, кого вы считаете его «невинными жертвами». Вместе со Сталиным наши либералы глумливо высмеивают и всех его жертв, среди которых кого только не попадалось (один академик Вавилов чего стоит!).

Почему? Потому что в глуме и комедийных кривляниях (и в скабрезном игривом эротизме) нет главное: нет исследования причин, нет реконструкции внутренней логики врага. Ведь враг же на что-то опирался, тем более, если он был великий враг! У него же были какие-то свои мотивы, привлекательные для миллионов жителей Земли – раз его славили и за ним шли!

Для того, чтобы их опровергнуть – нужно их отыскать и внимательно изучить. Найти то, что по-вашему, является ключевой ошибкой, и доказать её ошибочность… Ведь у него есть то, что делает его сильным и привлекательным, так что же это такое?!

Этот путь – очень опасный для спорщика. Ты вычислил ошибку – а вдруг твои вычисления неправильные? И другой докажет, что ошибался не предмет твоей критики, а ты сам? А раскритикованный как раз всё делал правильно, и иначе было нельзя?

Скажем, со Сталиным: и Хрущёв, и Горбачёв пытались исправить его «ошибки». Но выходили в дураки сами: всякое «исправление» было значительно хуже «ошибки», жизнь доказывала, что Сталин знал людей и социальные законы гораздо лучше своих критиканов. Как говорится, у плохого механика всегда лишние детали остаются – так и у Горбачёва с Хрущёвым…

Вообще, чтобы критиковать колосса – нужно самому для начала стать интеллектуальным колоссом. А вот глумится над колоссом может любой придурок. Замазать дерьмом можно любой шедевр человеческого гения, тут много ума не требуется…

Именно поэтому придурки предпочитают выступать в роли не критиков, а глумящихся подонков. Быть исправителем – тяжкий труд, и тем тяжелее он, чем величественнее предмет исправления. А вот быть пачкуном – совсем не труд…

Как отличить исправителя (пусть даже заблуждающегося) – от грязного и тупого пачкуна? Простейший тестовый вопрос, например, по Сталину – «А если бы не он, то что бы было?»

Задайте такой вопрос пачкуну – и вы увидите, каким жалким и ничтожным он станет.

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Для разумного человека (то есть, собственно, человека вида хомо сапиенс) вполне естественны уважение к предшественнику и понимание собственного несовершенства. Только психически больной человек может считать всех физиков или биологов до себя ничтожествами, а себя самого – носителем чистой истины.

В критику предшественника мы закладываем всегда и уважение к его трудам, и понимание нашей собственной неполноты. Объясняя, ОТКУДА И ПОЧЕМУ взялись ошибки предшественника, мы зачастую создаём даже более важное знание, чем знание о содержании самих этих ошибок.

«ЭиМ» считают просоветской газетой. Это не совсем так, и даже совсем не так. При Брежневе нас бы просто пересажали всем коллективом! Мы, скорее, антисоветская газета, но в старом, рациональном смысле «анти». Мы ищем в прошлом ошибки, пытаемся их объяснить и найти из них выход. Если в 1980 году это назвали бы махровой антисоветчиной, то в наши дни это (рациональная критика) выглядит оголтелой апологетикой советскому образу жизни…

Мы, мол, Советскому Союзу токмо что сандаль не целуем, как папеманы папе Римскому…

Нет, ребята, всё совсем не так. Просто мы рассматриваем историю как единый процесс, в котором советское время вытекает из царизма (а не из английского парламентского капитализма, как в теории Маркса). Мы же все – вытекаем с неизбежность из советского времени. Все мы вышли сперва из гоголевской, а потом из сталинской шинели. Точно так же ВСЕ физики, биологи или теологи вышли из Аристотеля! Это же не значит, что Аристотель ни разу не ошибся, и, настаивая, что у мухи четыре лапки, а иные мухи – уроды, навсегда закрепил такой взгляд для всех своих последователей…

Если у дегенератов советский период истории – «чёрная дыра», то для хомо сапиенс он – конечно же (учитывая его влияние на весь мир, его обаяние на современников) – важнейшая стадия исторического процесса в развитии человечества. Если мы, как исследователи, занимаемся ошибками советского периода – то мы должны их раскрыть и объяснить, а не хихикать над ними, словно слабоумные.

Раскрывая ошибку, мы раскрываем и её позитивную мотивацию, все те объективные причины, которые сделали эту ошибку на определённом этапе неизбежной. Из чего исходил Аристотель, настаивая, что у здоровых мух – четыре лапки? Легко сказать – «да просто он был дурак!» И тогда отец всех наук попадёт в записные дураки…

То же самое со Сталиным. Значение Сталина в истории человечества ничуть не меньше, чем у Аристотеля (скорее, даже наоборот, больше). Рассматривая великие ошибки великих людей, мы должны раскрыть не только ошибочность, но и заложенное в ней величие.

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Вместо этого появляются мелкие пакостники, которые совершают не теракт, а мелкое хулиганство.

Дело в том, что в политического врага стреляют из револьвера, его взрывают бомбой, режут кинжалом… Но когда вы мечтаете макнуть политического врага мордой в торт – то через такую гаденькую мечту сами раскрываетесь как мелкое недочеловеческое ничтожество…

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Вопрос – хотим ли мы понять сталинизм, или хотим над ним ржать? – навеки делит наших современников на живых и мёртвых, на умных людей и придурков-недоумков.

Ибо кто видит тирана ничтожеством – сам ничтожество, а кто объясняет любовь миллионов к тирану глупостью – сам глупец.

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Есть рациональная критика – а есть клиническое безумие. Не будем забывать о близком родстве ненависти с любовью. Ненавидит разумный человек очень похоже на то, как он же любит: основательно, мотивированно, серьёзно, глубоко и т.п.

Тот, кто ненавидит Сталина, оставаясь психически-здоровым человеком, не может снимать или смотреть сатирическую комедию (!!!) «Смерть Сталина». Ну и конечно, отрицание «Матильды» вовсе не требует пылкого монархизма… За всяким глумливым унижением лидера страны – стоит неприкрыто унижение её самой и её народа. Ибо в них видят беспричинно подчинившихся дураку…

Они заблуждались? Повернули не туда? Очень может быть! Так покажи, почему они совершили свои ошибки, и где именно не туда повернули!

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Нужно отличать технологические вопросы типа «как строить?» от «метафизического» выбора дегенерата, суть которого – «вообще ничего не надо строить».

Последнее – уже не политический или идейный выбор, а смерть мозга.