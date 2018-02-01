Как выглядит позор
11:16. 1 февраля 2018 Просмотров - 266 3 коммент. Опубликовал: brahman
На фото член Олимпийской сборной России заклеивает непрозрачной клейкой лентой название “Россия”.
Источник: nashaplaneta.su
Источник: nashaplaneta.su
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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А продажную сущность этих лохов уже НИ ЧЕМ не заклеишь…
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Ани деньги зарабатывают не больше не меньше спорт это их источник дохода!
А первейшие предатели сидят в гос. думе и кабинете министров.
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Самое простое, ни за что не отвечать. Типа это всё чиновники – я не при делах. Их туда никто на верёвке не тянет. Некоторые ведь отказываются ехать. Например меня никто-бы не заставил так заклеивать. Не хотите, чтоб я выступал – ненадо. Но позориться я не стану. Самое сильное наказание для чиновников, это если все спортсмены откажуться ехать! Но они едут.