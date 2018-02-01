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Как выглядит позор

11:16. 1 февраля 2018 Просмотров - 266 3 коммент. Опубликовал:


На фото член Олимпийской сборной России заклеивает непрозрачной клейкой лентой название “Россия”.

Как выглядит позор


Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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3 коммент.»

  • 8054 6928
    Вячеслав 1 февраля 2018 в 11:59 Ссылка Пометить
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    А продажную сущность этих лохов уже НИ ЧЕМ не заклеишь…

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    • 694 544
      макс Вячеслав 1 февраля 2018 в 12:08 Ссылка Пометить
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      Ани деньги зарабатывают не больше не меньше спорт это их источник дохода!
      А первейшие предатели сидят в гос. думе и кабинете министров.

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      • 3892 2887
        Walentin макс 1 февраля 2018 в 12:39 Ссылка Пометить
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        Самое простое, ни за что не отвечать. Типа это всё чиновники – я не при делах. Их туда никто на верёвке не тянет. Некоторые ведь отказываются ехать. Например меня никто-бы не заставил так заклеивать. Не хотите, чтоб я выступал – ненадо. Но позориться я не стану. Самое сильное наказание для чиновников, это если все спортсмены откажуться ехать! Но они едут.

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