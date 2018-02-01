Белых признан виновным
14:27. 1 февраля 2018 Просмотров - 202 Один комментарий Опубликовал: brahman
Бывший губернатор Кировской области Никита Белых признан виновным во взяточничестве. Обвинение требует 10 лет строгого режима и 100 000 000 рублей штрафа.
Безжалостный каток репрессий продолжает перемалывать судьбы лучших людей России.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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а вот радости не испытываю от этого суда ,явно замаран,еще с этой Гайдар “работал”,но также явно сдали на потребу общества дурачка ,как и Улюкаева ,настоящие Акулы-с интересными фамлиями неподсудны.Боюсь ,что это предвыборные жертвы и мелочь.Но факт устрашения для середняка есть и это положительная сторона дела.