Бывший губернатор Кировской области Никита Белых признан виновным во взяточничестве. Обвинение требует 10 лет строгого режима и 100 000 000 рублей штрафа.Безжалостный каток репрессий продолжает перемалывать судьбы лучших людей России.

Источник: colonelcassad.livejournal.com