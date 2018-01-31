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Разбор Разведданных. Разделение на классы…30.11.2017 гг

15:13. 31 января 2018 Просмотров - 291 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 2134 1362
    mary 31 января 2018 в 18:34 Ссылка Пометить
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    классное видео и материал,но страшно становится от констатации пришедшего к нам прогресса ,чери бы его побрал. Особенно в контексте того,что Россия окружена по периметру современными лабораториями,разве что в РБ нет и то ,мы не знаем наверное точно,здесь нет таких СМИ,как в РФ.А в Украине разразилась эпидемия кори.Америка никогда не воевала ,кроме как чужими руками.Да ,всеравно придется обьединится не по партийным пристрастиям ,а чтобы вместе выжить.
    Украина итак была рагульской ,а этот эксперимент превратит их в патриотичный скот для обслуживания жидов,они там победили безоговорочно .Люся ,твоя украина обложена гадами,но они не видят этого и хотят того же нами это самые добрые а остальные с запада хотят нашего исчезновения.

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