ЗВЕРЬ ИЗ БЕЗДНЫ

Либеральные реформы как путь в Апокалипсис

Я специально выждал некоторое время после серии страшных происшествий в школах. Эмоции выплеснулись, утихли и потекла обыденность прежним курсом. Будто в гладь пруда бросили камень, раздался плеск воды, пошли круги, а потом все стихло и вот поверхность воды такая же идеально гладкая – словно и не было камня. И она останется такой же идеальной и спокойной, пока не упадет другой камень или что-то побольше. Мы реагируем ситуативно: нас кольнули, задели, мы дернулись. И мы не видим большого процесса, в котором и развиваются отдельные моменты. Блеснула чешуинка, и мы не замечаем, что эта чешуинка всего лишь ничтожный фрагмент большого чудовища, поднимающегося из глубин. Мы не можем осмыслить и собрать в единое целое разрозненные факты. Поэтому я попробую сделать очень обобщенную, сжатую реплику, не вдаваясь в детали, потому, что сейчас как раз важно увидеть это общее.

Миф – не сказка. Миф нам повествует о реальности иным, не научным, а символическим языком. И этот символ подчас бывает очень ярким. В соответствии с мифами космос рождается из хаоса – в результате его расчленения и организации. Но хаос полностью не исчезает, он изгоняется, выдавливается в подполье – хтонос. И хтонические монстры разрушения только ждут своего момента, когда организующая мощь космоса ослабнет – чтобы вырваться в своем ужасающем величии на свободу. Легко обнаружить как соотносится космос и хаос с культурой и бессознательным, и увидеть в психозе хтоническое чудовище поднимающееся из бедны.

Из-за крайней идеологизированности – то позитивной, то негативной – мы не можем осмыслить свою собственную историю и понять – что с нами происходит. В советские времена образ событий 1917 года был практически сведен к литургическому канону, который предполагал скорее полное принятие и заучивание, а не размышления. А с началом перестройки на эту тему полились просто моря различного антисоветского бреда, который даже обсуждать не хочется. В этих потоках мы никак не можем увидеть самого главного и важного для нас: как большевиками в условиях государственной катастрофы обуздывался хаос, как из него создавался космос нового общественного строя, культуры, которая загоняла хтонос в подполье. Представлять что события тех лет были только столкновением белых и красных – крайне наивно. Что-то можно понять из поэмы Есенина «Анна Снегина»:

«Ну, доброе утро, старуха! Ты что-то немного сдала…» И слышу сквозь кашель глухо: «Дела одолели! Дела… У нас здесь теперь неспокойно. Испариной все зацвело. Сплошные мужицкие войны. Дерутся селом на село. Сама я своими ушами Слыхала от прихожан: То радовцев бьют криушане, То радовцы бьют криушан. […] Открыли зачем-то остроги, Злодеев пустили лихих. Теперь на большой дороге Покою не знай от них. […] Таких теперь тысячи стало Творить на свободе гнусь. Пропала Расея, пропала… Погибла кормилица Русь!»

Эта была особая реальность распада, вырвавшегося на свободу хаоса, который и смог победить Ильич. В строках стихотворения того же Есенина читаем:

Еще закон не отвердел, Страна шумит, как непогода. Хлестнула дерзко за предел Нас отравившая свобода.

Какие слова – «хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода»! Как много в них сказано! И ниже о Ленине:

И вот он умер… Плач досаден. Не славят музы голос бед. Из меднолающих громадин Салют последний даден, даден. Того, кто спас нас, больше нет. Его уж нет, а те, кто вживе, А те, кого оставил он, Страну в бушующем разливе Должны заковывать в бетон.

Понимаете ли эти строки – «Страну в бушующем разливе должны заковывать в бетон»? Они и заковали в бетон советской культуры этот бурлящий хаос «хлестнувший за предел».

А что начали делать со времен перестройки? Реформаторы стали взрывать фундамент этой «бетонной» постройки – методично и целенаправленно. Это большая такая комплексная работа, которая не ограничивается только качеством кинопродукции или порчей системы образования. Реформа ЖКХ или разрушение социалки – это тоже удары по культурной системе народа, включающей и свое уникальное жизнеустройство. И чем все это может закончится, когда конструкция окончательно просядет и начнется полное обрушение? Нас ожидает встреча с хтоническими чудовищами высвободившегося хаоса.

Пока мы видим единичные проявления, которые сигнализируют, обнажают изменения, происходящие в социуме. Некоторым сильным землетрясениям предшествуют более слабые толчки, так называемые форштоки. Вот в нашей стране идет серия таких социальных форштоков, которые нас пугают, но которые мы никак не можем осмыслить, понять их природу. И тем более осознать, что эти форштоки лишь прелюдия надвигающейся большой беды. И есть большое желание все свести к недостаткам безопасности или просто единичному случаю помешательства. Но почему, кстати, у нас появилось столько психически больных – вдруг?

Процитирую материал на эту тему от 2011 года «Россия – лидер по психическим заболеваниям. В России ситуация усугубляется и тяжелой внутренней обстановкой. Бедность, алкоголизм и постоянные стрессы на работе делают психику наших соотечественников куда более уязвимой, чем у жителей западных стран. Эксперты отмечают: по сравнению с 90-ми количество клиентов психиатрических клиник в России увеличилось почти в два раза. Выросло число страдающих такими серьезными психическими заболеваниями, как шизофрения, маниакально-депрессивный психоз и эпилепсия. А невротические расстройства и депрессии приобрели статус массовых. Они уже заняли «почетное» второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. По словам психотерапевта Александра Полеева, число страдающих от этого заболевания в мире ежегодно увеличивается на 0,1%. А это в планетарном масштабе немало. В России ситуация обстоит еще хуже. «Сейчас 15–20% населения планеты нуждается в помощи врачей-психиатров и психотерапевтов, – рассказала «Новым Известиям» исполнительный директор Независимой психиатрической ассоциации России Любовь Виноградова. – В России этот показатель достигает 20–25%».

Вот статья с «Политика. Ру» от 06.11.2015 «Полстраны уже того? Психические и душевные заболевания превратились в эпидемию и затронули половину россиян. В России наблюдается резкий всплеск заболеваний, связанных с психическими расстройствами. Об этом заявили психиатры и психологи на недавних слушаниях в Общественной палате РФ. По мнению специалистов, депрессивные состояния у нации вызывают как экономические неурядицы ( падение курса рубля, повышение цен, сокращения на производстве), так и политические, а также личные, семейные… Темпы роста депрессивных состояний населения страны впечатляют. По некоторым оценкам, количество больных депрессией в России увеличивается уже в геометрической прогрессии. По подсчетам психиатров, на сегодняшний день до четырех пятых (!) населения России перенесли депрессии различной тяжести. Иными словами, 80 процентов россиян пережили психические травмы, что не могло не отразиться на состоянии их здоровья в форме частичной потери адекватности, а то и в виде хронических душевных заболеваний. Это значит, что , по крайней мере, половину населения державы можно считать если не полностью умалишенными, то и не совсем полноценными с точки зрения психиатрии.

Такой вывод не кажется категоричным после заявления, сделанного заведующим медико-реабилитационным отделением психиатрической клинической больницы имени Н.А. Алексеева, президентом общественной организации «Клуб психиатров» Аркадием Шмиловичем.

«Ежегодно у нас официально обращаются за психиатрической помощью 7,5 миллиона человек. Еще по крайней мере столько же, боясь огласки, пытаются справиться с недугом сами. Общая приблизительная, скорее заниженная, чем завышенная оценка такая: 15 миллионов новых больных каждый год!», — настаивает эксперт. Если учесть, что в стране проживает чуть более 140 миллионов человек, то получается, что такими темпами менее чем за десятилетие психически неполноценными станет все население России».

А вот, что в этой статье говорится о психическом состоянии школьников – тех самых, который стали в последнее время бросаться на людей с топорами: «Не вселяет оптимизма и ситуация с детьми — около70 процентов российских школьников имеют психические расстройства. Об этом недавно заявил главный психиатр Минздрава России, директор Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Зураб Кекелидзе.

«На сегодняшний день среди дошкольников психические расстройства и аномалии развития — 60 процентов от общего числа детей. Среди школьников расстройства и аномалии развития — 70-80 процентов от общего числа учащихся», — уточнил он.

При этом у 40 процентов учеников начальных классов имеется «школьная дезадаптация» — нарушения приспособления ребенка к школьным условиям, при которых наблюдается снижение способностей к обучению.

Как считает врач-психиатр, детский психоневролог Юрий Ананьин, согласно выборочным исследованиям, динамика только ухудшается. По его мнению, причины таких процессов заключаются в повседневной жизни современных детей. «Причина – это наш образ жизни», — считает Ананьин.

Доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела профилактики психических расстройств и реабилитации пострадавших в техногенных авариях Федерального центра психиатрии и наркомании имени В.П. Сербского Галина Румянцева считает, что заболевания психики стали настолько распространенными, что уже представляют угрозу для национальной безопасности. По ее словам, отечественная психиатрия, которая до сих пор не оправилась после распада Советского Союза, находится вне зоны внимания правительства и чиновников от медицины.

«Есть крупные программы по онкологии, диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям как социально особо опасным, — говорит Румянцева. — По психиатрии — полная тишина. Значит, ее расстройства такой тревоги у государства не вызывают. Отсюда внимание к нашей службе по остаточному принципу. База психиатрии остается такой же, какой была 30 лет назад».

Такой подход, уверена доктор Румянцева, чреват самыми непредсказуемыми последствиями для страны».

А вот совсем свежая статья с сайта «Медицинский портал» от 15 июня 2017 года: «Согласно исследованиями, психическое или невротическое (депрессивное) расстройство наблюдается у каждого третьего россиянина. За последние годы из-за психических расстройств на 13% возросло число инвалидов. Это очень тревожные цифры, так как специалисты предполагают, что из-за стигматизации психических расстройств в России люди обращаются за психиатрической помощью только в самых крайних случаях, и огромное количество больных остаются без обследования и квалифицированного лечения. В России до 40% населения имеют признаки какого-либо нарушения психической деятельности. Парадоксально, но при этом отмечается уменьшение доступности психиатрической помощи в нашей стране за последние 20 лет. Так, с 1995 года по 2014 год число психиатрических коек сократилось на 22%, в 1995 году их было 12,7 на 10 тыс. населения, а в 2014 – уже 9,8. Не хватает также и специалистов. На сегодняшний день в области психиатрической и наркологической помощи работают примерно 16 тыс. специалистов, среди которых порядка 4,5 тыс. психотерапевтов, 5,5 тыс. наркологов и полторы тысячи социальных работников. Психиатров на всех – не более 5 тысяч. На сегодняшний день дефицит психиатров в лечебных учреждениях страны стремится к 40–45%. Все эти данные складываются в довольно тревожную картину, и особенно серьезные опасения вызывает тот факт, что огромная доля россиян, страдающих психическими или невротическими расстройствами, избегает лечения».

Понимаете – что происходит? Я взял всего лишь один срез проблемы, а какие процессы идут в целом? О них толком не говорят, они находятся вне рамок обсуждения, никто не видит той бездны, в которой начинает что-то шевелиться.

В Апокалипсисе говорится о Звере, поднимающемся из бездны. И вполне можно предположить, что апокалипсический Зверь поднимется из глубин человеческой психики, освободившись от оков культуры.

Источник: http://worldcrisis.ru/crisis/2940481?utm_source=subscr&utm_medium=mail&u…