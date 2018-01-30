Стыд Родченкова

Родченков на связи.Весьма банальная русофобия. А говорили, спорт, допинг. А на деле – агрессия, оккупация, война, Немцов, Украина, Боинг и .т.д.На эту тему вспомнилось классическое – Русские, которые стыдятся того, что они русские, могут не стыдиться — они не русские.

Источник: colonelcassad.livejournal.com