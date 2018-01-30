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Стыд Родченкова

20:21. 30 января 2018 Просмотров - 186 2 коммент. Опубликовал:


Родченков на связи.

«Ничего не изменилось. Менталитет россиян всё тот же, это менталитет обмана, лжи и отрицания. Только МОК, IAAF и другие говорят, что в России многое изменилось и теперь это самая чистая нация. Но это лишь пропаганда, так как чиновники боятся потерять свои места из-за допинг-скандала. Российские спортсмены до сих пор не наказаны. Зачем им говорить правду, если у них отберут медали и больше ничего не сделают? У них остались подаренные машины, квартиры. Им специально делают поддельные медали вместо отобранных. Россия так и осталась допинговой страной.
Почему мне должно быть стыдно? В Сочи был один человек, который гордился своими действиями. Сейчас с вами разговаривает уже другой человек, который пережил смерть друга Никиты Камаева, убийство Бориса Немцова, вторжение на Украину и сбитый самолёт.
Мне не стыдно. Я рассказал людям правду, потому что эти вещи в спорте оказывают влияние на политику и даже на историю. Успех в Сочи сделал Путина агрессивным. Россия – страна без морали и стыда. К сожалению, я русский» (с)

Весьма банальная русофобия. А говорили, спорт, допинг. А на деле – агрессия, оккупация, война, Немцов, Украина, Боинг и .т.д.
На эту тему вспомнилось классическое – Русские, которые стыдятся того, что они русские, могут не стыдиться — они не русские.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: родченков, русофобия
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2 коммент.»

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    елена 30 января 2018 в 22:02 Ссылка Пометить
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    Да на лице стоит печать богоизбранного Каина

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    Andrew Drozdov 30 января 2018 в 22:23 Ссылка Пометить
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    Специалисты говорят, тяжело совершить первое предательство. Человек проходит свой Рубикон и дальше это входит в привычку. Иначе откуда появляются серийные убийцы?

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