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Глазьев: из России было выведено свыше $1 трлн за 30 лет

10:16. 29 января 2018 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал:
Глазьев: из России было выведено свыше $1 трлн за 30 лет | Русская весна

Из России за последние 30 лет было выведено более 1 трлн, заявил советник президента России Сергей Глазьев.

«Вы знаете, Россия — это самая богатая страна в мире. Мы за 30 лет подарили мировой финансовой системе больше 1 трлн долларов, которые утекли из России. Мы, честно говоря, плохо знаем, где они находятся, мы знаем, что примерно 0,5 триллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой. Кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении. Это, конечно, волнует наши налоговые службы. Получается, что чем больше у нас из страны утекает, тем сильнее бремя налогообложения на тех, кто остается. Это несправедливо», — сказал Глазьев на World Blockchain and Cryptocurrency Summit.

Глазьев пояснил, что решить проблему контроля денежных потоков позволит появление цифровых денег, так как центральные банки и ответственные службы смогут создать модель и измерить скорость обращения денег.

Помимо утечки средств из России советник президента затронул тему санкций, предложив использовать криптовалюты для их обхода. По его мнению, такой способ «настолько очевиден», что этот вопрос требует лишь практической работы.

При этом подобную практику можно распространять на все страны, против которых США вводят санкции.

Глазьев считает, что появление цифровой валюты позволит отслеживать все денежные потоки. Такие знания помогут как экономистам, так и центральным банкам, ведь можно будет более достоверно и быстрее просчитать скорость обращения денег, понять, как эта скорость влияет на инфляцию и построить близкую к реальности модель денежного обращения для финансовых регуляторов.

Ранее Минфин опубликовал законопроект «О цифровых финансовых активах». Документ призван установить правовую основу регулирования крипторынка в России и содержит определения основных понятий, вкратце описывает особенности выпуска и обращения цифровых финансовых активов.

Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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