Главная » Видео, Мировоззрение
Аналитический сериал “Уполномочен огласить”. 1 серия.
19:41. 29 января 2018 Просмотров - 389 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
Записи на схожие темы
...посмотрев данный видеоэфир авторской информационно-аналитической программы «На самом деле...них причинам», — сказала Москалькова. Уполномоченный подчеркнула, что Украина «отказалась ... предприятия невозможно сертифицировать в «серой зоне». Донецкие и луганские ...
...Влада Муртазина. Состоялся брифинг уполномоченного по правам человека в ДНР...района, ранее находившееся в «серой зоне», перешло под контроль Украины...противника. Сводка подготовлена сотрудниками Информационно-аналитического Центра "Кассад" Источник Видеообзор ...
.... Об этом сообщил уполномоченный представитель ЛНР на переговорах...ОБСЕ позволила украинским военным занять «серую зону» без особого противодействия»,...читатели! Согласно опубликованным результатам аналитического отчета единой автоматизированной системы ...
... растёт сам?..» (сводный текст аналитических записок из серии «О текущем моменте» №№ 4...Pax Americana», в котором США — уполномоченная хозяевами «Pax Americana» метрополия, а...». Обстоятельно об этом см. аналитическую записку ВП СССР «Бюрократическая безнадёга...
... решили не продлевать после серии медийных атак Гусинского как ... Каспе (РФ) - замдиректора, руководитель аналитической службы фонда «Российский общественно-политический...Калужская область: Юрий Зельников - Уполномоченный по правам человека в Калужской...
Илья Бронский. Олимпийские политические сражения. Кто же нам объявил войну или Мир должен знать своих героев!
... октября 2017 …Создатели сериала "Спящие" перед каждой серией предупреждали читателя, что...ВЛИЯТЕЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ФУНКЦИОНЕРОВ МИРА Американское аналитическое агентство Around the Rings («... США Европе и Евразии (уполномоченный в соответствии с разделом 601...