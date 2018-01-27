Окладистые слуги народа .

Правительство продолжает в особо циничной форме якобы выполнять майские указы президента шестилетней давности. В конце января 2018 г., за два месяца до новых выборов, оно выделило от щедрот 14, 5 млрд руб. на повышение зарплат бюджетников. На всех вообще. Реально это даст прибавку около 100 руб. в месяц.

В МАСШТАБАХ федерального бюджета 14, 5 млрд руб. – абсолютные крохи, менее 0, 01% общих расходов, которые в 2018 г. превысят 16, 5 триллиона. Для справки: только на содержание государственных СМИ из бюджета тратят 60 млрд в год. Из них более 20 млрд проедает ВГТРК, 16 млрд идёт на иновещание Russia Today, агентство ТАСС обходится в 1, 5 миллиарда. На эти деньги они нам рассказывают, что жизнь под руководством медведевского правительства день ото дня становится краше и лучше.

Тем не менее бюджетникам в кои веки дали хоть какую-то прибавку, всё лучше, чем многолетняя заморозка. В указе правительства подробно расписано, кому сколько. Половина зарплатной прибавки, 7, 2 млрд руб., достанется учителям, по 3, 4 млрд руб. подкинут медикам и учёным, работникам культуры отрядили 500 миллионов. Реально всем радости мало, поскольку на зарплатах прибавка почти не скажется. Легко понять, насколько она мала, учитывая, что в России 13, 85 млн работников разнообразных бюджетных учреждений. Медики, учителя, учёные, все они почти поголовно бюджетники.

Возьмём учителей, самую многочисленную группу бюджетников. Как подсчитали «АН», если поделить февральскую прибавку на все 4, 9 млн человек, каждый получит по 1, 47 тыс. руб. в год, то есть «грандиозный» прирост зарплаты на целых 122, 5 руб. в месяц. Врачам достанется того меньше, каждый из 3, 73 млн разбогатеет на 911 руб. в год, 76 руб. в месяц. Зато учёным подфартило. Потому что стараниями правительства их мало, и с каждым годом всё меньше. Если в 2015 г. было 247 тыс. научных работников, сейчас в ходе очередных перетрясок науки осталось 230 тысяч. В среднем каждый получит годовую добавку в 14, 78 тыс. рублей.

Для наглядности суммы стоит сравнить c некоторыми другими зарплатными тратами бюджета. Взять хотя бы расходы на слуг народа. Начнём с Госдумы, которая в 2018 г. обойдётся государству в 10, 93 млрд руб., на миллиард дороже, чем год назад. То[end_short_text] есть получит плюс 10%, тогда как остальным бюджетникам даже в самом оптимистичном варианте в 2018 г. прибавят от силы 4%. Из этой внушительной суммы 5, 3 млрд руб. пойдут конкретно на зарплаты депутатов и их помощников. При том, что депутатов всего 450 человек, в 11 тыс. раз меньше, чем учителей, в 500 раз меньше, чем учёных.

Совет Федерации Медведев тоже не обидел. В 2018 г. расходы на него выросли на полмиллиарда, с 4, 8 до 5, 3 млрд рублей. Подъём даже больше, чем на 10%. Зарплаты уважаемых сенаторов поднялись на 200 миллионов, до 2, 15 млрд руб. в год. Это на 170 человек. Хотя и это ерунда рядом с зарплатами министров, данные о которых просочились в декабре прошлого года. Как оказалось, министр финансов А. Силуанов, который первый в списке тех, кто отчаянно зажимает траты на бюджетников, официально получает ни много ни мало 1, 73 млн руб. в месяц. Надо сказать, нехило по любым меркам. Для сравнения: в пересчёте на рубли министр финансов Германии получает меньше. При этом по части зарплат в правительстве царит удивительная неразбериха. Оклад Силуанова в три раза выше зарплат его менее приближённых к казне коллег, министров образования и здравоохранения. Главе Минобрнауки О. Васильевой платят 496 тыс. руб. в месяц, В. Скворцовой – 507 тысяч. Кстати, самый бедный в правительстве – министр культуры с месячным окладом 467 тысяч. Впору пожалеть. Хотя даже это, как ни крути, в 14 раз выше средней зарплаты в РФ, в 16 раз превосходит доходы учителей и врачей.