Человек на очереди. Что дает клонирование обезьян (ФОТО, ВИДЕО)

В Китае ученые впервые клонировали обезьян с помощью переноса ядра соматической клетки.

Первым животным, которое было клонировано подобным образом, стала овечка Долли. После этого ученые успешно клонировали 23 вида животных, в том числе мышей, свиней, коров, котов и собак.

Но клонировать приматов до сих пор не удавалось. Исследование китайских биологов дает возможность клонировать человека.

В Ватикане уже заявили, что эксперимент китайских ученых представляет собой угрозу человеческому роду.

Первое удачное клонирование обезьян

Китайские ученые впервые получили здоровых детенышей обезьяны, «зачатых» методом переноса ядра из соматической клетки в лишенную собственного ядра яйцеклетку.

Родившиеся детеныши яванской макаки представляют собой идентичные генетические копии, то есть клоны обезьяны-донора клеток соединительной ткани, из которых были взяты ядра для клонирования. Работа опубликована в журнале Cell.

Ученые Государственной лаборатории нейробиологии приматов Китайской академии наук проводили свои опыты в течение трех лет. Им удалось значительно ускорить процесс переноса ядра из клетки обезьяны-донора в пустую яйцеклетку, что снизило вероятность процесса отторжения.

Кроме того, они разработали специальную смесь ферментов и молекул РНК, которая защищала белковую оболочку от повреждений и заставляла яйцеклетку делиться. В исследовании говорится, что теперь процедура клонирования будет удачной в каждом третьем случае.

Результатом эксперимента стали две длиннохвостые макаки, которых назвали Чжун Чжун и Хуа Хуа. Они получили свои имена от китайского слова Zhonghua, что значит «китайский народ», в знак национальной важности этого события. Они родились восемь и шесть недель назад.

Чжун Чжун (слева) и Хуа Хуа (справа) / Cell

Авторы говорят, что макаки развиваются точно так же, как в их возрасте развиваются обычные неклонированные сородичи.

Это не первый случай клонирования обезьян, однако раньше применялся способ, при котором уже оплодотворенный эмбрион разделялся на несколько частей, что приводило к рождению нескольких генетически идентичных, как одномодовые близнецы, обезьян.

В 1996 году с помощью переноса генетической информации, взятой из соматической (неполовой) клетки, в яйцеклетку была клонирована овца Долли.

После этого ученые таким же образом клонировали мышей, свиней, коров, собак и других животных, но поставить эксперимент с приматами никак не удавалось.

Когда в 2003 году в Питтсбургском университете ученые не смогли создать ни одного клона из 716 яйцеклеток, было выдвинуто предположение, что для приматов этот метод вообще не подходит.

Польза клонирования

Клонирование животных в первую очередь дает более полную картину процессов развития эмбриона. Но подобные эксперименты имеют и прикладные результаты.

Например, клонирование обезьян дает возмодность создать модели генетически обусловленных заболеваний человека, которые необходимы для исследования механизмов развития заболевания и тестирования лекарств.

Wall Street Journal пишет, что большинство исследователей в Китае считает использование обезьян крайне перспективным для опытов по лечению болезней головного мозга.

Такие модели существуют на мышах, однако обезьяны генетически и физиологически гораздо ближе к человеку, потому исследования на них дают лучшие результаты.

Клонированная овечка Долли появилась на свет в 1996 году / Getty

Фибробласты плода, которые китайские ученые использовали для клонирования, хорошо поддаются генетическим модификациям, в том числе с помощью редактора генома CRISPR/Cas9.

Поэтому успешное клонирование макак именно из этих клеток означает, что создание генно-модифицированных обезьян не за горами.

Противники клонирования, в свою очередь, говорят, что у клонированных животных могут быть скрытые дефекты развития, и потому они менее пригодны к жизни.

Так, у клонированной овечки Долли было слабое здоровье — она страдала от артрита и прожила всего шесть лет. Однако ученые позже выяснили, что предрасположенности к заболеваниям у Долли не было, а болела она, вероятно, из-за содержания в закрытом помещении и малой подвижности.

Клонирование человека теперь возможно

Результаты эксперимента оценили ученые из других стран. Так, профессор генетики Даррен Гриффин из Кентского университета в Великобритании говорит об этической стороне метода, поскольку он дает возможность клонировать приматов, к которым относится человек.

«Первый отчет о клонировании примата, несомненно, вызовет ряд этических вопросов, критики будут обеспокоены тем, что это может оказаться шагом на пути к клонированию человека. Преимущества подхода, однако, очевидны. Модель примата с заранее известным генетическим фоном может быть очень полезна в исследованиях», — сказал профессор.

Китайские ученые заверяют, что придерживаются строгих международных рекомендаций по исследованиям на животных, однако исследователи желают, чтобы в научном сообществе был поднят вопрос — что можно и нельзя делать, когда речь идет о клонировании приматов.

Клонирование людей теперь возможно / Кадр из фильма Остров

«В принципе, этот метод может быть использован и для клонирования человека, но мы не собираемся этого делать. Нет абсолютно никаких планов клонировать человека», — заявил один из авторов исследования.

Возможность делать генетически идентичные копии людей появится через несколько лет. Однако очень сложно взять у взрослого человека ДНК и сделать его копию в виде младенца — без отточенной до совершенства техники перепрограммирования соматических клеток весь биологический материал от донора по итогу оказывается непригодным.

Поэтому тратить средства на клонов одних и тех же человеческих эмбрионов пока просто нецелесообразно.