В России создан материал с несуществующими в природе свойствами

Ученые российского Национального исследовательского технологического университета МИСиС совместно с немецкими коллегами из университета Карлсруэ и Йенского института фотонных технологий создали новый материал с "невозможными" в природе свойствами. Результаты уникальной разработки опубликованы в журнале "Nature Communications”.

метаматериале, построенном на основе "зеркальных" кубитов - наименьших структур хранения информации в квантовом компьютере.

Главной особенностью метаматериала является то, что его свойства зависят не столько от атомов, из которых он состоит, сколько от того, в какие структуры эти атомы собраны. Каждая такая структура (они получили название "мета-атом") имеет размеры в десятки или даже сотни нанометров и обладает собственным набором свойств, исчезающих при попытке разделить ее на составляющие.

Причем, если свойства обычных атомов описываются законами квантовой физики, то "мета-атомы" подчиняются классическим физическим законам.

Авторы исследования особо отмечают, что это первый в мире квантовый метаматериал, который можно использовать в качестве элемента управления в сверхпроводящих электрических схемах.

Его создание сделало реальностью построение системы управления для квантовых компьютеров.