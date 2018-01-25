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В России создан материал с несуществующими в природе свойствами

12:58. 25 января 2018 Просмотров - 742 Нет комментариев Опубликовал:

Фото: depositphotos.com

Ученые российского Национального исследовательского технологического университета МИСиС совместно с немецкими коллегами из университета Карлсруэ и Йенского института фотонных технологий создали новый материал с "невозможными" в природе свойствами. Результаты уникальной разработки опубликованы в журнале "Nature Communications”.

метаматериале, построенном на основе "зеркальных" кубитов - наименьших структур хранения информации в квантовом компьютере.
 
Главной особенностью метаматериала является то, что его свойства зависят не столько от атомов, из которых он состоит, сколько от того, в какие структуры эти атомы собраны. Каждая такая структура (они получили название "мета-атом") имеет размеры в десятки или даже сотни нанометров и обладает собственным набором свойств, исчезающих при попытке разделить ее на составляющие.
 
Причем, если свойства обычных атомов описываются законами квантовой физики, то "мета-атомы" подчиняются классическим физическим законам.
 
Авторы исследования особо отмечают, что это первый в мире квантовый метаматериал, который можно использовать в качестве элемента управления в сверхпроводящих электрических схемах.
 
Его создание сделало реальностью построение системы управления для квантовых компьютеров.
 
Метки: знай наших, события будущего
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