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Сводки от ополчения Новороссии 25 января 2018

11:48. 25 января 2018 Просмотров - 993 Нет комментариев Опубликовал:

Басурин рассказал о причинах активизации боевых действий ВСУ

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СРОЧНО: ВСУ готовятся к масштабному наступлению под Горловкой

СРОЧНО: ВСУ готовятся к масштабному наступлению под Горловкой | Русская весна

ВСУ разминируют «серую зону» под Горловкой, готовясь к масштабному наступлению.

Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов.

«ВСУ разминируют „серую зону” под Горловкой с помощью спецтехники и таким образом готовят безопасные коридоры для наступления пехоты, штурмовых групп, танков и БМП», — отметил он.

«Два источника в силовых структурах донбасских республик на условиях анонимности подтвердили эту информацию», — добавил Пегов.

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Военные ЛНР укрепляют линию обороны на Бахмутской трассе

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Позиции ВС ДНР обострение ситуации под Докучаевском

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18 + Жительница Донецка: я вижу оккупацию со стороны Украины, Россия нам помогает

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Больницы ДНР получили тысячи систем переливания крови

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МЧС России приступило к доставке семьдесят третьей партии гуманитарной помощи для Донбасса

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ВАЖНО: В МГБ ЛНР прокомментировали сообщения о массовом призыве мужчин на военные сборы

ВАЖНО: В МГБ ЛНР прокомментировали сообщения о массовом призыве мужчин на военные сборы | Русская весна

Спецслужбами киевского режима проводятся мероприятия по дестабилизации обстановки в Луганской Народной Республике.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.

«По электронной почте в адрес городских и районных администраций разослана грубо сделанная фальшивка — «Указ» исполняющего обязанности Главы Республики Леонида Пасечника «об дополнительных мобилизационных мероприятиях». 

Топорная работа киевских силовиков направлена на создание военной истерии на территории Республики. 

Никакого Указа Главы Луганской Народной Республики о дополнительных мобилизационных мероприятиях не существует.

Обращаем внимание граждан, что все официальные документы публикуются на сайте Главы. 

В случае выявления очередных провокаций, просьба сообщать в Министерство государственной безопасности по телефону: +38 (0642) 34–51–64, +38 (050) 863–74–86 либо на электронный почтовый адрес: [email protected]».

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ВСУ открыли огонь на юге ДНР, ранены военные

ВСУ открыли огонь на юге ДНР, ранены военные | Русская весна

ВСУ сегодня вечером открыли огонь по району села Ленинское на юге ДНР, ранены двое военнослужащих. Об этом заявили в оперативном командовании Республики.

«Сегодня в 17:30 наши позиции в районе села Ленинское на Мариупольском направлении подверглись мощному минометному обстрелу со стороны противника. В результате обстрелов сразу двое наших защитников получили ранения», — отметили в командовании.

Сообщается также, что под обстрел со стороны украинских войск попало прифронтовое село Саханка, повреждены линии электропередачи. Населенный пункт обесточен.

Всего, по состоянию на 20:00, зафиксировано девять нарушений перемирия со стороны ВСУ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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