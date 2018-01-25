Сводки от ополчения Новороссии 25 января 2018

ВСУ сегодня вечером открыли огонь по району села Ленинское на юге ДНР, ранены двое военнослужащих. Об этом заявили в оперативном командовании Республики.

«Сегодня в 17:30 наши позиции в районе села Ленинское на Мариупольском направлении подверглись мощному минометному обстрелу со стороны противника. В результате обстрелов сразу двое наших защитников получили ранения», — отметили в командовании.

Сообщается также, что под обстрел со стороны украинских войск попало прифронтовое село Саханка, повреждены линии электропередачи. Населенный пункт обесточен.

Всего, по состоянию на 20:00, зафиксировано девять нарушений перемирия со стороны ВСУ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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