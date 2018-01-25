Сводки от ополчения Новороссии 25 января 2018
- 15:53 Басурин рассказал о причинах активизации боевых действий ВСУ.
- 15:45 СРОЧНО: ВСУ готовятся к масштабному наступлению под Горловкой.
- 14:17 Военные ЛНР укрепляют линию обороны на Бахмутской трассе.
- 11:46 Позиции ВС ДНР обострение ситуации под Докучаевском.
- 11:17 18 + Жительница Донецка: я вижу оккупацию со стороны Украины, Россия нам помогает.
- 10:56 Больницы ДНР получили тысячи систем переливания крови.
- 10:34 МЧС России приступило к доставке семьдесят третьей партии гуманитарной помощи для Донбасса.
- 03:30 ВАЖНО: В МГБ ЛНР прокомментировали сообщения о массовом призыве мужчин на военные сборы.
- 00:00 ВСУ открыли огонь на юге ДНР, ранены военные.
Басурин рассказал о причинах активизации боевых действий ВСУ
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СРОЧНО: ВСУ готовятся к масштабному наступлению под Горловкой
ВСУ разминируют «серую зону» под Горловкой, готовясь к масштабному наступлению.
Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов.
«ВСУ разминируют „серую зону” под Горловкой с помощью спецтехники и таким образом готовят безопасные коридоры для наступления пехоты, штурмовых групп, танков и БМП», — отметил он.
«Два источника в силовых структурах донбасских республик на условиях анонимности подтвердили эту информацию», — добавил Пегов.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Военные ЛНР укрепляют линию обороны на Бахмутской трассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Позиции ВС ДНР обострение ситуации под Докучаевском
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
18 + Жительница Донецка: я вижу оккупацию со стороны Украины, Россия нам помогает
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Больницы ДНР получили тысячи систем переливания крови
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
МЧС России приступило к доставке семьдесят третьей партии гуманитарной помощи для Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВАЖНО: В МГБ ЛНР прокомментировали сообщения о массовом призыве мужчин на военные сборы
Спецслужбами киевского режима проводятся мероприятия по дестабилизации обстановки в Луганской Народной Республике.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР.
«По электронной почте в адрес городских и районных администраций разослана грубо сделанная фальшивка — «Указ» исполняющего обязанности Главы Республики Леонида Пасечника «об дополнительных мобилизационных мероприятиях».
Топорная работа киевских силовиков направлена на создание военной истерии на территории Республики.
Никакого Указа Главы Луганской Народной Республики о дополнительных мобилизационных мероприятиях не существует.
Обращаем внимание граждан, что все официальные документы публикуются на сайте Главы.
В случае выявления очередных провокаций, просьба сообщать в Министерство государственной безопасности по телефону: +38 (0642) 34–51–64, +38 (050) 863–74–86 либо на электронный почтовый адрес: [email protected]».
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ВСУ открыли огонь на юге ДНР, ранены военные
ВСУ сегодня вечером открыли огонь по району села Ленинское на юге ДНР, ранены двое военнослужащих. Об этом заявили в оперативном командовании Республики.
«Сегодня в 17:30 наши позиции в районе села Ленинское на Мариупольском направлении подверглись мощному минометному обстрелу со стороны противника. В результате обстрелов сразу двое наших защитников получили ранения», — отметили в командовании.
Сообщается также, что под обстрел со стороны украинских войск попало прифронтовое село Саханка, повреждены линии электропередачи. Населенный пункт обесточен.
Всего, по состоянию на 20:00, зафиксировано девять нарушений перемирия со стороны ВСУ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
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