Сводки от ополчения Новороссии 24 января 2018
- 10:53 Провокации на линии фронта: ВСУ выдают свои обстрелы за работу артиллерии ЛНР.
- 10:31 Будьте добрее, нельзя людей лишать жизни – девочка инвалид Донбасса украинцам.
- 00:09 Хуг о законности занятия ВСУ серой зоны: позиции сторон должны быть неизменными.
- Вчера 23:37 Адская ночь в «АТО»: Массовое использование тяжёлого вооружения и убитый каратель.
- Вчера 23:36 Мы продолжаем наблюдать за соблюдением Минских соглашений – Хуг о законе реинтеграции Донбасса.
- Вчера 22:58 Хуг подвел итоги работы миссии ОБСЕ в Донбассе.
- Вчера 22:31 Стреляют часто причем специально по домам – пострадавший житель Докучаевска.
- Вчера 20:54 “Во время обстрела мой отец прикрыл собой ребенка”, – пострадавшая в Докучаевске.
Провокации на линии фронта: ВСУ выдают свои обстрелы за работу артиллерии ЛНР
В МВД ЛНР рассказали «Русской Весне» о новых провокациях, которые готовит украинская сторона, намереваясь обвинить армию Народной Республики в обстрелах территорий Луганщины, временно оккупированных Киевом.
В ведомстве уточнили, что информация о готовящихся провокациях поступила на «горячую линию» министерства 17 января 2018 года от сотрудника штаба «АТО».
В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей сотрудник штаба рассказал, что на Луганском направлении сформировано три «пресс-группы», с целью фальсификации фото-видео «доказательств обстрелов» позиций ВСУ и «мирных» населенных пунктов якобы со стороны вооруженных сил ЛНР.
Задача данных «пресс-групп» — выдать украинские обстрелы за работу артиллерии ЛНР.
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Показательно, что начало работы украинских пропагандистов-фальсификаторов совпало с началом обстрелов территории ЛНР и ДНР со стороны ВСУ.
Руководство и координацию данных «пресс-групп» с представителями СМИ в «Луганской области» осуществляют подполковник Жмурко Сергей и младший лейтенант Райковский Александр.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Будьте добрее, нельзя людей лишать жизни – девочка инвалид Донбасса украинцам
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Хуг о законности занятия ВСУ серой зоны: позиции сторон должны быть неизменными
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Адская ночь в «АТО»: Массовое использование тяжёлого вооружения и убитый каратель
«За прошедшие сутки гибридные войска на Донбассе неоднократно обстреливали позиции ВСУ, в результате чего погиб 1 украинский военный».
Об этом заявили в пресс-центре штаба карательной операции.
Пропагандисты «АТО» утверждают, что против них «применялись миномёты различных калибров».
Украинские СМИ уже окрестили это «адской ночью в АТО».
На Луганском направлении шли боестолкновения с применением 120-мм миномётов, под огнём якобы оказались опорные пункты ВСУ в районе Троицкого. Неоднократно из миномётов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатомётов, неустановленные лица обстреливали оборонительные укрепления украинских оккупантов возле Луганского. Сообщается, что зафиксирован прилёт 20 минометных снарядов разного калибра.
Именно здесь был убит боевик одного из карательных подразделений.
«Самообстрел»
В очередной раз киевская пропаганда рассказала о «самообстреле» города в ДНР:
«В целях провокационных обвинений сил АТО, боевики вели миномётный огонь поочередно в сторону опорных пунктов ВСУ и по инфраструктуре временно неподконтрольного» киевским властям Докучаевска.
На самом деле обстрел карателями Докучаевска привел к гибели мирных жителей.
Читайте подробнее: «Взрыв и удар в спину», — кадры и подробности обстрела Докучаевска (+ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Мы продолжаем наблюдать за соблюдением Минских соглашений – Хуг о законе реинтеграции Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Хуг подвел итоги работы миссии ОБСЕ в Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Стреляют часто причем специально по домам – пострадавший житель Докучаевска
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Во время обстрела мой отец прикрыл собой ребенка”, – пострадавшая в Докучаевске
К оглавлению | Источник: www.youtube.com