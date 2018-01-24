Сводки от ополчения Новороссии 24 января 2018

В МВД ЛНР рассказали «Русской Весне» о новых провокациях, которые готовит украинская сторона, намереваясь обвинить армию Народной Республики в обстрелах территорий Луганщины, временно оккупированных Киевом.

В ведомстве уточнили, что информация о готовящихся провокациях поступила на «горячую линию» министерства 17 января 2018 года от сотрудника штаба «АТО».

В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей сотрудник штаба рассказал, что на Луганском направлении сформировано три «пресс-группы», с целью фальсификации фото-видео «доказательств обстрелов» позиций ВСУ и «мирных» населенных пунктов якобы со стороны вооруженных сил ЛНР.

Задача данных «пресс-групп» — выдать украинские обстрелы за работу артиллерии ЛНР.

Читайте также: В Мариуполе повесили офицера ВСУ, враг обстрелял Докучаевск: сводка о военной ситуации в ДНР (+ВИДЕО)

Показательно, что начало работы украинских пропагандистов-фальсификаторов совпало с началом обстрелов территории ЛНР и ДНР со стороны ВСУ.

Руководство и координацию данных «пресс-групп» с представителями СМИ в «Луганской области» осуществляют подполковник Жмурко Сергей и младший лейтенант Райковский Александр.