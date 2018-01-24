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Сводки от ополчения Новороссии 24 января 2018

11:18. 24 января 2018 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

Провокации на линии фронта: ВСУ выдают свои обстрелы за работу артиллерии ЛНР

Провокации на линии фронта: ВСУ выдают свои обстрелы за работу артиллерии ЛНР | Русская весна

В МВД ЛНР рассказали «Русской Весне» о новых провокациях, которые готовит украинская сторона, намереваясь обвинить армию Народной Республики в обстрелах территорий Луганщины, временно оккупированных Киевом.

В ведомстве уточнили, что информация о готовящихся провокациях поступила на «горячую линию» министерства 17 января 2018 года от сотрудника штаба «АТО».

В рамках министерской программы по оплате сведений о преступлениях украинских карателей сотрудник штаба рассказал, что на Луганском направлении сформировано три «пресс-группы», с целью фальсификации фото-видео «доказательств обстрелов» позиций ВСУ и «мирных» населенных пунктов якобы со стороны вооруженных сил ЛНР.

Задача данных «пресс-групп» — выдать украинские обстрелы за работу артиллерии ЛНР.

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Показательно, что начало работы украинских пропагандистов-фальсификаторов совпало с началом обстрелов территории ЛНР и ДНР со стороны ВСУ.

Руководство и координацию данных «пресс-групп» с представителями СМИ в «Луганской области» осуществляют подполковник Жмурко Сергей и младший лейтенант Райковский Александр.

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Будьте добрее, нельзя людей лишать жизни – девочка инвалид Донбасса украинцам

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Хуг о законности занятия ВСУ серой зоны: позиции сторон должны быть неизменными

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Адская ночь в «АТО»: Массовое использование тяжёлого вооружения и убитый каратель

Адская ночь в «АТО»: Массовое использование тяжёлого вооружения и убитый каратель | Русская весна

«За прошедшие сутки гибридные войска на Донбассе неоднократно обстреливали позиции ВСУ, в результате чего погиб 1 украинский военный».

Об этом заявили в пресс-центре штаба карательной операции.

Пропагандисты «АТО» утверждают, что против них «применялись миномёты различных калибров».

Украинские СМИ уже окрестили это «адской ночью в АТО».

На Луганском направлении шли боестолкновения с применением 120-мм миномётов, под огнём якобы оказались опорные пункты ВСУ в районе Троицкого. Неоднократно из миномётов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатомётов, неустановленные лица обстреливали оборонительные укрепления украинских оккупантов возле Луганского. Сообщается, что зафиксирован прилёт 20 минометных снарядов разного калибра.​

Именно здесь был убит боевик одного из карательных подразделений.

«Самообстрел»

В очередной раз киевская пропаганда рассказала о «самообстреле» города в ДНР:

«В целях провокационных обвинений сил АТО, боевики вели миномётный огонь поочередно в сторону опорных пунктов ВСУ и по инфраструктуре временно неподконтрольного» киевским властям Докучаевска.

На самом деле обстрел карателями Докучаевска привел к гибели мирных жителей.

Читайте подробнее: «Взрыв и удар в спину», — кадры и подробности обстрела Докучаевска (+ВИДЕО)

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