Родовая мудрость – сила Рода. Часть 2

19 января 2018 года в 19-30 по Москве, на Народном Славянском радио состоялся живой эфир на тему – “Родовая мудрость – сила Рода”.



Автор-сказитель – Сергей Павлов



часть 1 https://youtu.be/R95f7XAkbqU



Как проявить в своей жизни мудрость Предков наших? Как ладить в семье «современной»? Почему всё чаще и чаще молодежи не удаётся создать священный союз? Почему сегодня «благополучные браки» не имеют детей? И как Род в этом может реально помочь?



Ответы на эти вопросы мы раскрыли в прямом эфире в беседе с преподавателем центра «СЛОВО» Павловым Сергеем (Арисветом) 19 января 19:30 по Московскому времени.



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Источник: www.youtube.com