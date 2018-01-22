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Только для взрослых! (взрослые-дети)

14:26. 22 января 2018 Просмотров - 180 Нет комментариев Опубликовал:

Только для взрослых! (взрослые-дети).
Автор: Алексей Орлов.
Соавтор: Михаил Ять.

Часто при общении с на первый взгляд взрослыми людьми, мы встречаем совсем не взрослую реакцию. Как же в такой ситуации поступать?
И можно ли по каким то внешним проявлением, заранее быть готовым к такой реакции?

Так же в этой беседе были затронуты вопросы:
Летают крокодилы или нет?
Сложно ли из слона сделать птицу?
Как сделать из мухи слона?

Вот чтобы более обстоятельно прояснить нашу точку зрения по этим вопросам мы и записали эту беседу.

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Источник: www.youtube.com

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