Только для взрослых! (взрослые-дети).

Автор: Алексей Орлов.

Соавтор: Михаил Ять.



Часто при общении с на первый взгляд взрослыми людьми, мы встречаем совсем не взрослую реакцию. Как же в такой ситуации поступать?

И можно ли по каким то внешним проявлением, заранее быть готовым к такой реакции?



Так же в этой беседе были затронуты вопросы:

Летают крокодилы или нет?

Сложно ли из слона сделать птицу?

Как сделать из мухи слона?



Вот чтобы более обстоятельно прояснить нашу точку зрения по этим вопросам мы и записали эту беседу.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-



Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4276880193235417



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-





Источник: www.youtube.com