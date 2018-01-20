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Нелегалы в агрохолдинге: годами Грудинин нарушал закон

20:12. 20 января 2018 Просмотров - 273 6 коммент. Опубликовал:

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Избирательная «волна» подняла «со дна» так много новых политических «персонажей», лелеющих мечты о занятии поста президента, что наблюдать за предвыборными кампаниями кандидатов становится все интересней. Даже коммунисты, вполне консервативная партия(!), пропагандирующая ценности социализма, всеобщего равенства и справедливости, успела удивить, выбрав на роль «избранника» в президентской гонке олигарха Павла Грудинина.

Коммунисты и миллиардер, который и в партийной идеологии не разбирается, и российские законы нарушает. Да, не лучшая характеристика для человека, претендующего на высший пост в государстве.

При этом он осмелился заявить, что построит в России новый тип социализма. Его предвыборные обещания не просто далеки от истины, но, судя по всему, Грудинин даже сам полностью не осознает, что именно он пытается людям обещать. Язык мелет, ум не успевает.

Как иначе объяснить тот факт, что в агрохолдинге олигарха работают нелегальные мигранты, и он полагает это обычной бизнес-практикой? «Мы проводим землянику, картофель, ягоды. У нас 320 постоянных работников 180, временных, в том числе, из-за рубежа».

И длится такой «прием» временных нелегальных работников из стран Средней Азии довольно долго. Выгодно же! Получают гроши, права не имеют, следовательно, требовать что-либо побоятся. На создании условий для работы и проживания можно изрядно сэкономить. Стоит ли говорить, что прием на работу нелегалов не только миграционное законодательство нарушает, но и предоставляет возможности для реализации различного рода преступных схем. И основа всего – желание Грудинина сколотить капиталец.

Просто отличный «социалист» и «хозяйственник», точнее, превосходное прикрытие для прожженного капиталиста-эксплуататора. Это подтвердила и проверка, проведенная в 2010 году сотрудниками ФМС на территории агрохолдинга Грудинина. Тогда были задержаны нелегалы из Средней Азии. Еще раньше, в 2009 году, работа на предприятии даже была приостановлена судом, когда также были задержаны нелегалы… около тысячи человек.

Снимок

Теперь миллиардер от КПРФ «втирает» россиянам, что заботится о народе, хотя на деле всегда привлекал в качестве работников дешевую рабочую силу, причем не только нелегальных трудовых мигрантов, но и людей из российской глубинки. Мало ему показалось прибыли, что приносят операции с земельными участками агрохолдинга и контрабанда клубники?

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Ложь, сплошная ложь и показуха. Я уже и не вспоминаю о том, сколько денег он вывел за рубеж, разместив ценные бумаги на миллиарды в европейских банках. Все для народа, все для России? Махинатор, продвигаемый коммунистами из КПРФ, не зря вызывает подозрения у людей, для которых коммунистическая идеология еще не пустой звук. «Коммунисты России» не приемлют выбор Зюганова, полагая, что КПРФ… уже ВСЁ!!!

С такими борцами за счастье народа и врагов не нужно. Добравшись к власти, распродадут страну по кусочкам, пустив россиян с сумой по миру, причем реально по всему миру… побираться. Отношение к людям олигарх Грудинин уже открыто продемонстрировал, изгаляясь над нелегальными трудовыми мигрантами.

Впрочем, и на соратников по КПРФ плевать он хотел. Другие у Грудинина цели и задачи, несовместимые с социализмом, справедливостью и равенством. Его идеал – Мамона. Не стоит забывать, что у хапуги нет родины…

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6 коммент.»

  • 3373 576
    nikolay 20 января 2018 в 20:28 Ссылка Пометить
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    Главное его заявление – продолжение политики Путина. Читайте его интервью по внешней политике.

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  • 139 87
    Валерий 20 января 2018 в 20:42 Ссылка Пометить
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    Понеслась война компроматов. Легавые Путина взяли след, ату его. Грехов у путиноидов гораздо больше, а если уж начинать с Собчака и расследования Марины Салье… Забыли?

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  • 5072 3142
    serjoza 20 января 2018 в 20:45 Ссылка Пометить
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    враньё))))))это в РОССИИ не преступление,даже если и было))))извините рынок.даже слушать и читать не буду.там грехов у ПУТИНА по уши..

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  • 351 59
    Странник 20 января 2018 в 20:56 Ссылка Пометить
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    Иудей не может быть гражданином ни одной страны – он гражданин Сиона!
    У него нет долга перед страной – у него долг перед Сионом.
    Ему плевать на законы страны – для него есть Закон Торы.
    Все, кто не принадлежит к иудейской общине, для него и не люди вовсе, а так – гои.

    Исходя из выше изложенного – Грудинина в президенты России!

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  • 155 131
    Евгений 20 января 2018 в 21:44 Ссылка Пометить
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    Засранцев на мыло, Грудинина в президенты.

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  • 155 131
    Евгений 20 января 2018 в 21:46 Ссылка Пометить
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    Засранцев на мыло, Грудинина в президенты.
    Виктория, где вы находите эту гадость???

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