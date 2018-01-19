СХОДНЯК ЛИКВИДАТОРОВ РОССИИ… Гайдаровский форум

Атакованный заметно покраснел, но всячески старался демонстрировать невозмутимость. Он поднял одну из брошенных листовок и зачитал призыв «Грабители народа должны быть наказаны».

«Есть еще более бодрый лозунг, он мне нравится, честно говоря, больше: "Чубайса — на нары, народ — на Канары". Это, по крайней мере, какой-то вариант действия. Что-то левый протест стал "слабоват" — никто уже не забрасывает бутылками с кефиром», — попытался отшутиться топ-менеджер.

Лучше бы Чубайс полностью зачитал текст листовки, ибо в нем совершенно правдиво описана экономическая ситуация в России и ее истоки:

«Форум воров и предателей. В России продолжается кризис. Обострились противоречия, залитые в нулевые нефтяными деньгами. Народ считает последние копейки, а состояния олигархов из списка Forbes растут как на дрожжах. Россия — мировой лидер по неравенству распределения национальных доходов: 71 процент личных активов принадлежит одному проценту сверхбогатых. Социальная пропасть между бедными и сверхбогатыми в России расширяется с каждым днем. Только у нас существует чудовищный феномен "работающих бедных" — не бездельников на пособии, а трудяг, вкалывающих порой на нескольких работах, но едва сводящих концы с концами.

Олигархи не заработали свои громадные состояния честным трудом, талантом и интеллектом. Они лишь оказались в нужном месте в нужное время, воровато растаскав выстроенное поколениями наших предков национальное достояние. В России в 1991-1997 годах было приватизировано около 130 тыс. предприятий, благодаря ваучерной системе и залоговым аукционам значительная часть крупных государственных активов оказалась в руках узкой группы лиц ("олигархов").

Посредством скупки ваучеров за бесценок у обедневшего в условиях реформ и кризиса (либерализация цен и невыплаты заработной платы), потерявшего сбережения и плохо информированного населения, перераспределения через финансовые пирамиды, реализации коррупционных схем залоговых аукционов крупная государственная собственность была сконцентрирована у "олигархов".





В подавляющем большинстве население России негативно относится к итогам приватизации. Как показывают данные, около 80 % россиян считают её нелегитимной и выступают за полный или частичный пересмотр её итогов. Граждане России придерживаются мнения, что приватизация проводилась нечестно и крупные состояния нажиты нечестным путём, сложилось устойчивое неприятие приватизации и образованной на её основе крупной частной собственности.





Анатолий Чубайс являлся одним из основателей олигархического капитализма в России. Чубайс полагает, что капитализм является единственным путём России, несмотря на противоположные мнения. Он является одним из тех, чья политическая и экономическая деятельность нанесла наибольший вред стране.



Необходим полный пересмотр итогов ваучерной приватизации и залоговых аукционов и привлечение к ответственности одного из главных её идеологов — Анатолия Чубайса. Гайдаровский форум является платформой для пропаганды либеральных идей реформаторов 90-х, пришедших к власти ради корыстных целей и действующих обманом, бессовестных угнетателей собственного народа.



Грабители народа должны быть наказаны! Завершим реформы так — Сталин, Берия, ГУЛАГ!»







Реальные позитивные перемены в стране организаторам и участникам «гайдаровского» сборища совершенно не нужны — им плевать на жизни десятков миллионов «не вписавшихся в рынок» россиян. Они распространяют рыночные отношения абсолютно на все сферы, а национальные суверенитеты в этом только мешают. Сейчас у них в приоритете полное уничтожение традиционного российского образования, о чем на ГФ поведал очередной рупор глобалистов — ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, супруг ставленницы ФРС и МВФ Эльвиры Набиуллиной.







«Чисто российского рынка образования не будет уже через пять лет. А через десять лет эта тенденция резко усилится, потому что через десять лет с очень большой вероятностью на рынок войдет искусственный интеллект-переводчик, который будет эквивалентен нехудожественному переводу. Что это значит, даже трудно себе представить полностью последствия, с учетом роста чисто коммерческой составляющей.

По оценкам всех руководителей крупнейших компаний-разработчиков, я напомню, что их три — Google, Microsoft и IBM, у нас есть 5 или 7 лет для окончательного вытеснения бумажного учебника. Не потому, что бумага менее приятна, чем экран компьютера или электронной книги, а потому что искусственный интеллект станет доступным и сломает всю методику общеобразовательной школы не только у нас, а в большинстве стран», — рассказал Кузьминов.







В общем, еще лет 7-10 — и нас ждет налаженный всемирный конвейер «знаний и компетенций», выпускающий рабов банков и транснациональных корпораций без роду и племени, без какого-либо представления о собственной культуре, истории и традициях (подробнее смотри расследование РИА Катюша посвященное форсайт проекту «Образование 2030» ). Функции учителя сведутся к администрированию электронных дневников и программированию электронных учебников, ну а их ученики без гаджета не смогут сделать даже простенькое творческое задание — такое будущее готовят нам «гайдаровцы».







Дела с медициной обстоят ничуть не лучше. Министр здравоохранения России и большой друг поющего педераста Элтона Джона Вероника Скворцова продолжила байки про тотальный охват страны новыми технологиями:







«Уже сейчас у нас все регионы работают с цифровой медициной так или иначе. 60% медорганизаций работают с информационными медкартами, переходят на электронный документооборот, а более 60 регионов имеют централизованные архивы цифровых изображений. У нас заканчиваются пилотные проекты по телемедицинскому мониторингу дистанционному состояния больных из групп риска», — отметила Скворцова.







Тот факт, что люди испытывают проблемы с получением базовой, первичной медицинской помощи, что бесплатная медицина в России становится мифом, растет смертность среди трудоспособного населения страны, министра Скворцову, похоже, совершенно не занимает. Осмотры по скайпу в то время, когда люди не могут дождаться «скорой» или просто попасть к профильному специалисту, — это, конечно, огромный прогресс.







Заслуживает некоторого внимания выступление министра финансов Антона Силуанова, в паре фраз вскрывшего всю сущность нашей колониальной экономической системы:.







«В текущем году действие бюджетного правила позволит нам не только сгладить курс, как мы говорили. Цены на нефть выросли, курс у нас немного укрепился, это правда. Но мы сейчас начали осуществлять операции на валютном рынке по покупке валюты в рамках бюджетного правила, и мы не дадим резко укрепиться курсу. Укрепление рубля для некоторых отраслей промышленности подобно смерти», — подчеркнул Силуанов.







Таковы уж суровые будни сырьевого донора для Запада — рубль нам укреплять не велено, только нервно следить за курсом доллара и ценами на нефть, да составлять на основе предсказаний «экономические гороскопы». Ну а если, не дай Бог, рубль поползет вверх, верный ФРС Центральный банк тут же начнет валютные интервенции.

Или вложится в экономику «дорогих партнеров», приобретя гособлигации США на сумму, равную половине доходов федерального бюджета, как это было, например, в 2015 году. На худой конец, можно отложить «лишние» нефтегазовые доходы в резервные фонды, чтобы ни в коем случае не увеличивать денежную массу и спрос внутри страны. Вот только получать зарплату и платить за все мы по-прежнему будем в рублях… Может, лучше сразу признаем доллар официальной российской валютой, чтобы все было честно?

Наконец, в качестве мер «поддержки» российской экономики Силуанов пообещал крупному компрадорскому бизнесу полную налоговую амнистию в случае возвращения валютных счетов в российскую юрисдикцию, а также уменьшение штрафов за незаконные валютные операции. Те, кто уже вывез из страны миллиарды, теперь могут спокойно возвращаться и не бояться наказания. Ну а вместо давно требуемого народом и даже рядом партий в Госдуме прогрессивного подоходного налога кабмин планирует выплачивать малоимущим компенсации за добровольное медицинское страхование и ряд других послаблений.







«Чтобы не было такого, когда люди с большим достатком пользуются преференциальными режимами в условиях, когда люди с небольшими доходами не получают доступа к тем или иным льготам», — рассказал Силуанов, заверив, что «планируемые изменения не приведут к увеличению налоговой нагрузки на бизнес».







В самом деле, лучше бросить нищим очередную подачку, но ни в коем случае не заставлять миллионеров платить 20-30% со своих доходов, как это происходит в «цивилизованном» мире, на который гайдаровцы так любят равняться. Ведь тогда можно будет и пенсионный возраст не повышать, и телемедицину вместо нормальной не вводить, и доходы на социалку не резать, и новые поборы не придумывать. Нет, потревожить покой олигархов — это нынешнему правительству не по силам.







Ничего нового, по сути, Гайдаровский форум нам не открыл. «Ликвидационная команда» из финансово-экономического блока, либералов-топ-менеджеров первой и второй волн, а также богатых компрадоров остается довольна собой и продолжает профессионально обескровливать Россию, лишая страну суверенитета. Обсуждение реальной жизни народа и консервативных реформ, лежащих на поверхности, не входило, не входит и никогда не войдет в их планы.

Россия для этих гламурных деятелей из Правительства, ЦБ и крупнейших корпораций, начитавшихся некогда западных учебников и ни на грамм не понимающих наших ценностей и вообще смысла существования России, — это не более чем ресурс, который они пытаются бросить в печку глобального сатанизма. И президент Путин стоит во главе этой банды, уничтожающей Россию. Да запретит им Господь!